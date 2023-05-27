На месте старого сквера в центре зеленодольского микрорайона появится новый «речной порт»

Как будет выглядеть сквер в Зеленодольске, проект которого вдохновлен судостроительным заводом и историческим кварталом

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В рамках комплексного благоустройства улицы Комарова в Зеленодольске стартовала реализация проекта первой очереди сквера «Юный Корабел». Он расположен в самом центре микрорайона Мирный и выступает связующим звеном — единым пешеходным каркасом крупных общественных пространств парка «Березовая роща» и парка имени Николая Алтынова. Строители уже приступили к земляным работам, отсыпают песок и выставляют поребрики. Как планируется изменить это место и почему оно так важно для городской среды — в материале фонда «Института развития городов РТ» и «Реального времени».

Перспективность территории и ее значение для микрорайона

В начале марта «Реальное время» писало, что власти Татарстана выделят более 1,4 млрд рублей на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. Из них 30 миллионов предусмотрели на благоустройство первой очереди сквера «Юный Корабел». Общественное пространство, как было указано выше, расположено в Зеленодольске по улице Комарова, не имеющей большого количества деревьев и кустарников, декоративных насаждений и рекреационных пространств. Но вместе с тем авторы проекта реновации считают, что у сквера есть своя концептуальная особенность — он сохраняет в себе историю города, связанную с кораблестроением.

В центре пространства находится искусственный водоем. Там проводят соревнования по самодельным корабликам и плотам, различные спортивные мероприятия, а зимой его превращают в каток.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Что касается планировки, то месторасположение сквера окантовано с двух сторон лицеем имени Александра Пушкина и детской школой искусств. Также вокруг «Юного Корабела» есть целый ряд спортивных и коммерческих объектов, что создает единое «транзитно-досуговое пространство с высокой деловой активностью и потенциалом для туризма». Речь идет о национальной краеведческой библиотеке, рынке, автовокзале, кинотеатре, поликлинике, местных кафе и гостиницах. Таким образом, сквер становится неотъемлемой частью общей концепции развития микрорайона Мирный, объединяющей сразу несколько национальных и муниципальных программ в реновации городской среды:

парк «Березовая роща» 1-я очередь — 2020 год,

сквер Алтынова — 2021 год,

парк «Березовая роща» 2-я очередь — 2022 год,

благоустройство микрорайона Мирный 1-я очередь — 2023 год,

ландшафтный парк — 2024 год,

каскад Гаринских озер — 2025—2027 годы.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Отсутствие зелени, скамеек и места для детей: что волнует местных жителей?

Несмотря на такое важное, практически стратегическое значение, у сквера есть множество проблем, связанных как с его нынешним состоянием, так и с окружающей действительностью. Первоочередные — отсутствие растительности, плохо выраженный рельеф, плотная многоэтажная застройка и неравномерное деление за счет существующих построек. Авторы проекта решили структурировать все недостатки, объединив их в четыре направления, по которым планируется провести масштабную работу:

торговля — хаотичное расположение торговых объектов;

общество — существующие скверы по своему функциональному наполнению не отвечают потребностям жителей микрорайона;

транспорт — хаотичное расположение парковок;

экономика — отсутствие малого бизнеса, объектов обслуживания и развлечения.

Говоря о наиболее простых проблемах сквера, стоит отметить износ существующих покрытий, отсутствие единого стилистического решения и велосипедных дорожек, большое количество наружной рекламы, испорченные и поломанные скамейки и малые архитектурные формы.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Для понимания, как можно решить все недочеты и сформировать на этом месте популярное общественное пространство, провели масштабное общественное обсуждение, которое также затронуло будущее благоустройство сквера Алтынова. Оно собрало 7 тысяч онлайн-анкет с просьбами и предложениями, 260 участников в прямом эфире и 15 интервью с экспертами.

По итогам обсуждения в лидеры выбились три главных пожелания граждан: больше зелени (25,5%), больше зон для детей и родителей (10,6%) и скамейки (7,8%).

Как сквер в центре микрорайона превратится в «речпорт»

Главными вдохновителями проекта стали сосновые леса, Волга, судостроительный завод им. Горького и исторический квартал «Полукамушки», а потому при проектировании и оформлении сквера решили использовать элементы речного порта — кнехты, швартовые утки и тросы, формы паруса, камни и дерево. В уже благоустроенном пространстве появится несколько новых локаций и объектов, в том числе зона встреч, арт-объект «Юный Корабел», событийная и игровая площадка, зона «тихого» отдыха, фонтан и велодорожка.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

При устройстве покрытий дорожек и тротуаров будут использовать гравий, брусчатку, деревянные настилы, песок и асфальт. Дорожки будут огибать сквер с разных сторон и пересекаться возле различных зон. Возле них установят навигационные элементы, скамейки трех видов, урны и велопарковки.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В некоторых местах установят кофейные столики, комплекты мебели с вращающимися стульями, песочницы, игровые мафы «канатоходец», «столик» и «мини док». Каждый из этих объектов, вплоть до малых, выполнят в образе кораблей и верфей, на которых они собираются.

Проведут и масштабное озеленение. Используют для этого 15 видов растений, в том числе шалфей, черемуху и каштан. Параллельно в сквер проведут современное освещение из 18 опор и 16 подсветок для деревьев.

Парки Зеленодольска преображаются не первый год

Напомним, в прошлом году в Зеленодольске сдали парк «Березовая роща». Общая сумма финансирования работ с 2020 по 2022 год составила 281,7 млн рублей. Как рассказывала «Реальному времени» директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, теперь это общественное пространство — уникальная территория площадью более 27 тысяч квадратных метров с интересным ландшафтом.

— Ранее в микрорайоне Мирный в Зеленодольске вообще не было благоустроенных пространств для прогулок и отдыха. Сейчас «Березовая роща» — парк с богатым наполнением: здесь есть зона воркаута, детские площадки, зоны пикников и прогулочные тропы. А еще тут можно покататься на самокатах, велосипедах и роликах по специальным дорожкам или насладиться чашкой кофе в круглом павильоне с кафе и полюбоваться местным озеленением, а еще прямо в скамейках на улице можно зарядить телефон, — говорила она.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Действительно, холмы и овраги в этом месте соединили деревянные мосты-переходы, по которым граждане могут попасть в различные парковые зоны. Одно из наиболее интересных мест — детская площадка с инвентарем для паркура и башней, ведущей на аттракцион-горку. Не менее интересны спортивные зоны, а также зоны для пикников, на которых уже установлены навесы со скамейками, мангалы, раздевалка и уличный душ.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

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