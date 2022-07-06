Наиля Зиннатуллина: «В Казани появится крупнейшая экосистема прибрежных парков в стране»

Куратор программ развития городской среды в Татарстане — о новой концепции парков и отъезде Наталии Фишман-Бекмамбетовой

Фото: Максим Платонов

В Татарстане приступили к активному развитию dog-friendly среды в парках и скверах. Два первых пространства, где появятся зоны для собак с уникальным оборудованием — парк у ЖК «Салават купере» и «Прибрежный» в Набережных Челнах. Как идет благоустройство зеленых зон в отсутствие «парковой феи» Натальи Фишман-Бекмамбетовой, какие объекты будут сданы в этом году, учитывают ли архитекторы негативный опыт, повлияли ли санкции на оснащение парков и скверов — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.



Бульвар вместо парковки и калиновая айдентика



— Наиля Хамзовна, что изменилось в программе развития общественных пространств в Татарстане в связи с отъездом ее куратора Наталии Фишман-Бекмамбетовой? Сложнее стало работать без нее?

— Ни ответственность подрядных организаций, ни финансирование, ничего другого в реализации программы не изменилось. Все запущенные проекты продолжают реализовываться без каких-то изменений, каждый выполняет свои задачи качественно.

— Какие объекты в республике будут сданы уже в этом году?

— В этом году мы завершаем благоустройство сразу нескольких объектов в республике, например:

Парк «Березовая роща» в Зеленодольске (общая сумма финансирования за 2020—2022 гг. — 281,7 млн рублей). Это уникальная территория площадью более 27 тысяч квадратных метров с интересным ландшафтом. Ранее в микрорайоне Мирный в Зеленодольске вообще не было благоустроенных пространств для прогулок и отдыха. Сейчас «Березовая роща» — парк с богатым наполнением: здесь есть зона воркаута, детские площадки, зоны пикников и прогулочные тропы. А еще тут можно покататься на самокатах, велосипедах и роликах на специальных дорожках или насладиться чашкой кофе в круглом павильоне с кафе и полюбоваться местным озеленением, а еще прямо в скамейках на улице можно зарядить телефон.

(общая сумма финансирования за 2020—2022 гг. — 281,7 млн рублей). Это уникальная территория площадью более 27 тысяч квадратных метров с интересным ландшафтом. Ранее в микрорайоне Мирный в Зеленодольске вообще не было благоустроенных пространств для прогулок и отдыха. Сейчас «Березовая роща» — парк с богатым наполнением: здесь есть зона воркаута, детские площадки, зоны пикников и прогулочные тропы. А еще тут можно покататься на самокатах, велосипедах и роликах на специальных дорожках или насладиться чашкой кофе в круглом павильоне с кафе и полюбоваться местным озеленением, а еще прямо в скамейках на улице можно зарядить телефон. Экстрим-парк «Айда» в Нижнекамске (общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 118 млн рублей). Вслед за экстрим-парком «Урам» в Казани он становится одним из молодежных и спортивных центров республики. В 2021 году на территории экстрим-парка «Айда» уже открыли два памп-трека, джамп-лайн для фристайлеров и скейт-парк. Сейчас работа продолжается, на территории появится больше функциональных зон не только для спортсменов-экстремалов, но и для жителей города: это зоны отдыха, павильоны с кафе и магазинами и многое другое.

Экстрим-парк «Айда» в Нижнекамске (общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 118 млн рублей). Фото: tatarstan.ru

Пруд в селе Баландыш (общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 15 млн рублей). Этот парк мы начали благоустраивать по инициативе жителей. Село несколько раз выигрывало в муниципальном конкурсе на лучшее украшение новогодней елки, и жители решили на выигранные средства благоустроить пруд самостоятельно. На инициативу обратил внимание глава Тюлячинского района. Он написал нам письмо, мы приехали в район пообщаться с главой, и в результате пруд вошел в перечень объектов благоустройства в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году уже благоустроили площадку для проведения мероприятий: баландышцы праздновали там Новый год и Сабантуй. В этом году мы реализуем площадку для занятий спортом и соединяем все точки притяжения удобными пешеходными дорожками. А еще на местности растет много красной калины («балан» — с татарского «калина»), поэтому вся айдентика территории была разработана с отсылкой к этому растению: на набережной много красных скамеек и малых архитектурных форм.

(общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 15 млн рублей). Этот парк мы начали благоустраивать по инициативе жителей. Село несколько раз выигрывало в муниципальном конкурсе на лучшее украшение новогодней елки, и жители решили на выигранные средства благоустроить пруд самостоятельно. На инициативу обратил внимание глава Тюлячинского района. Он написал нам письмо, мы приехали в район пообщаться с главой, и в результате пруд вошел в перечень объектов благоустройства в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году уже благоустроили площадку для проведения мероприятий: баландышцы праздновали там Новый год и Сабантуй. В этом году мы реализуем площадку для занятий спортом и соединяем все точки притяжения удобными пешеходными дорожками. А еще на местности растет много красной калины («балан» — с татарского «калина»), поэтому вся айдентика территории была разработана с отсылкой к этому растению: на набережной много красных скамеек и малых архитектурных форм. Бульвар по ул. Ризы Фахретдина в Альметьевске (общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 135,5 млн рублей). Это хороший пример того, как реализуется комплексный подход. Вокруг бульвара расположены жилые дома с дворами, которые благоустроили по программе «Наш двор». Бульвар соединит удобными и безопасными пешеходными маршрутами дворы, а на территории квартала наконец появится пространство с разным функциональным наполнением для всех категорий жителей уже к концу этого лета. Раньше горожане просили устроить на месте бульвара большую парковку. Сейчас таких предложений уже нет, они изменили решение о будущем этой территории. Кстати, именно на территории бульвара растет триплоидная осина. У нее три пары хромосом, а у обычной — две пары. Такие осины быстрее растут, не гниют, не подвержены многим заболеваниям.

(общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 135,5 млн рублей). Это хороший пример того, как реализуется комплексный подход. Вокруг бульвара расположены жилые дома с дворами, которые благоустроили по программе «Наш двор». Бульвар соединит удобными и безопасными пешеходными маршрутами дворы, а на территории квартала наконец появится пространство с разным функциональным наполнением для всех категорий жителей уже к концу этого лета. Раньше горожане просили устроить на месте бульвара большую парковку. Сейчас таких предложений уже нет, они изменили решение о будущем этой территории. Кстати, именно на территории бульвара растет триплоидная осина. У нее три пары хромосом, а у обычной — две пары. Такие осины быстрее растут, не гниют, не подвержены многим заболеваниям. Детский городок в селе Пестрецы (2021—2022 гг, общее финансирование — 60,8 млн рублей).

Парк «Кондурча» в Нурлате (2021—2022 гг, общее финансирование — 99,5 млн рублей).

Центральная площадь в городе Чистополе (2021—2022гг, общее финансирование — 65,1 млн рублей).

Также в этом году мы заканчиваем благоустройство таких проектов, как парк на улице Олега Кошевого в Лаишево (2020—2022 гг, общее финансирование — 126, 6 млн рублей).

Фото: Максим Платонов

Берегоукрепление для спасения Голубых озер

— Открытие каких объектов ожидается в Казани?

— Cейчас продолжается благоустройство парка у жилого комплекса «Салават купере» — на вторую очередь было выделено 500,5 млн рублей (95,1 млн — из бюджета РТ и 405,4 млн рублей — из бюджета РФ). Особое внимание в проекте мы уделяем работе с водой: на озере будет укреплено дно, а также высажены влаголюбивые растения для очищения воды. А еще совместно с Артемом Гебелевым, создателем проекта «Собакингород.РФ», мы реализуем на территории парка площадку для выгула, игр и тренировок собак — это будет первая в нашей стране площадка с современным оснащением.

Оборудование в этом парке будет рассчитано не для дрессировки, а для игр и времяпровождения питомца с хозяином. А вот в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах, к первой очереди которого приступаем в этом году, мы создадим полноценный кинологический центр — в процесс вовлечено несколько местных сообществ собаководов, местные кинологи и администрация. Там можно будет получить грамотную консультацию от специалиста и привести на воспитание своего четвероногого друга. Проект «Прибрежного» мы готовили очень тщательно: неоднократно разговаривали с жителями, экологи сейчас проводят там анализ. Мы старались закладывать такие решения, которые способствуют сохранению и развитию природного ландшафта.

Еще один значимый проект 2022 года — это работа на Большом Голубом озере, которая проходит в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Проект входит в Стратегию развития Казанки, по которой в столице Татарстана появится крупнейшая экосистема прибрежных парков в стране. Проект благоустройства озер прошел экспертную и системную оценку во время участия во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в 2020 году.

Фото: rgo.ru

Среди приоритетов этого года — берегоукрепительные работы у Хрустального водопада. Мы приступили к ним уже в мае, чтобы избежать слияния Голубых озер с Казанкой, из-за того, что перемычка, разделяющая озеро от русла реки, размывается. По окончании этих работ мы перейдем к первой очереди и будем делать все необходимое, чтобы в следующем году спокойно приступить к основному благоустройству с созданием павильонов и пешеходных связей.

Общая стоимость работ по берегоукреплению составляет 81,9 млн рублей. На благоустройство выделено 50 млн в рамках Программы развития общественных пространств РТ.

Также в этом году в Казани будем благоустраивать:

«Сад рыбака» в Адмиралтейской слободе (общее финансирование за 2022 год — 68 млн рублей из бюджета РТ).

Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ — это вторая очередь парка «Комсомолец» в Советском районе (общее финансирование за 2022 год — 92 млн рублей из бюджета РТ).

Парк у ЖК «Светлая долина» в Советском районе (общее финансирование за 2022 год — 100 млн рублей из бюджета РТ).

Планируем также проводить ремонт двух существующих скверов: «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» (общее финансирование за 2022 год — 5,6 млн рублей из бюджета РТ) и по ул. Академика Парина (общее финансирование за 2022 год — 4,9 млн руб. из бюджета РТ).

Фото: Максим Платонов

— В вашем портфолио есть один нестандартный проект c точки зрения предназначения — я имею в виду парк около горбольницы №7.

— В этом году мы завершаем благоустройство первой очереди Чайковых озер (общая сумма финансирования за 2021—2022 гг. — 202,9 млн рублей из бюджета РТ). Это один из немногих в России проектов, созданных на основе принципов салютогенного дизайна среды: парк предназначен для реабилитации пациентов больницы и психоэмоциональной разгрузки врачей (жители близлежащих домов тоже могут отдыхать и заниматься там спортом).

Мы реализовали на территории оздоровительную концепцию «Семь источников здоровья». Это семь зон, каждая из которых представляет собой определенный вид терапии. В целом это целостный комплекс медицинских, психологических, педагогических мероприятий, способствующих восстановлению функций организма. На территории расположены спортивные площадки и воркаут, зона для творчества, пирс для отдыха у воды, мини-библиотека на главном пирсе, детская площадка, общественный огород и терренкур, место для тихого отдыха, где также есть арома- и аэроионотерапевтическая зоны: там можно получить лечение с помощью ионизированного воздуха, а еще там есть растения с успокаивающим ароматом.

— Какова судьба проекта «Парк горизонтов» Мишеля Пена? Стартует ли он и когда?

— В этом году в рамках Стратегии развития Казанки мы реализуем первую очередь работ на Голубых озерах вместе с берегоукрепительными работами Хрустального водопада. Чтобы не случилась экологическая катастрофа, эта территория приоритетна на 2022 год.

Что касается этого конкретного парка, он планируется к реализации, но позже — в порядке приоритета в рамках Стратегии.

Фото: Ринат Назметдинов

«Заменим импортных производителей на отечественных»

— Какие новые фишки, которых не было раньше, появятся в этом году?

— Мы приступили к активному развитию dog-friendly среды в Татарстане. Поэтому действуем комплексно: во-первых, развиваем сознательность у собаководов. Для этого мы привлекаем федеральных экспертов. Они проводят мастер-классы и лекции, а главное — совместно с жителями и архитекторами обсуждают, какой должна быть площадка для собак в ближайшем парке. Два первых пространства, где появятся зоны для собак с уникальным оборудованием — «Прибрежный» в Набережных Челнах и парк у ЖК «Салават купере», в Казани. О них я говорила ранее.

Из нового и интересного назову проект в Болгарах. Там в рамках участия во Всероссийском конкурсе малых городов мы провели «Городскую школу экскурсовода», которая включала лекции, личные занятия с экспертами по истории, краеведению, культурной памяти и так далее. В конце был экзамен — на нем участники-горожане провели экскурсии для туроператоров и гостей города.

Во время работы этой школы мы узнали много личных и уникальных историй про город, который был Куйбышевом, Спасском, а затем стал Болгаром. Все эти рассказы будут размещены на информационных стендах, которые хотим установить на улице Ленина, планируемой к благоустройству. Так гости и жители откроют для себя Болгар с новой стороны: сейчас в центре внимания находится только Болгарский музей-заповедник, а мы хотим сместить акценты и сделать сам город таким же привлекательным для туристов, как и знаменитый музей-заповедник.

Фото: kzn.ru

— В свое время посетители парка «Черное озеро» высказывали недовольство красной щепой и гравийной смесью, которыми были посыпаны дорожки и детская площадка. Первая пачкала одежду, а вторая после дождя превращалась в грязное месиво. Учитывается ли такой негативный опыт в дальнейшем использовании различных конструкций и материалов?

— Прямо сейчас мы активно работаем с администрациями районов: собираем обратную связь по эксплуатации наших объектов. Проанализируем полученную информацию: посмотрим, какой средний срок эксплуатации у оборудования и материалов на практике, прошла ли гарантия на них, как оборудование ведет себя при разных климатических особенностях и многое другое. Полученную информацию будем учитывать при последующем благоустройстве: сформируем список наиболее удачных проектных решений и используемых материалов.

— Повлияла ли ситуация с санкциями на оснащение парков и скверов? Можно сказать, хотя бы в процентном соотношении, сколько импортных материалов и оборудования используется и сколько российского?

— Материалы и оборудование мы, как правило, заказываем не только из Татарстана и других регионов России, но и других стран. При этом отечественные, а особенно местные производители всегда были в приоритете: они изготавливали большую часть изделий для наших проектов. В исключительных случаях мы использовали импортное оборудование. Но в этом году мы пересмотрели часть изделий, изначально предполагавшихся в проектах, и в большинстве заменим импортных производителей на отечественных. Например, мы использовали кабель из Испании, но сейчас меняем поставщика на компанию Lapp, Россия. От российского производителя у нас, например, трубы, пешеходные модули, клапаны, фитинги для фонтанов, светильники, шкафы управления. Что касается импортного оборудования, это насосы из Италии, оборудование для видеонаблюдения из Китая, а также строительные материалы и фонтанное оборудование из Европы. В целом получается, что 90—95% оборудования отечественного производства, а 5—10% иностранного.

Со своей стороны мы можем гарантировать одно: на качестве работ, а также на соблюдении принципов и сроков программы ситуация с санкциями сейчас не сказывается. У нас большая и слаженная команда, которая готова справиться с любыми вызовами. Мы будем делать все, чтобы санкции не сказывались и в будущем.

Фото: Олег Тихонов

Проекты для молодых архитекторов

— Как отбираются проекты и команды на объекты? Меняется ли пул привлеченных дизайнеров?

— Мы работаем преимущественно с татарстанскими архитекторами: с 2015 года более 90 из них реализовали свои проекты на территории республики.

Кстати, прямо сейчас идет open-call для архитектурных бюро и молодых специалистов развития городской среды для работы над общественными пространствами 2023 года. Молодые архитектурные бюро из Татарстана будут создавать проекты либо самостоятельно, либо вместе с другими более опытными специалистами в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и Программы развития общественных пространств Республики Татарстан. Заявку можно подать до 3 июля.

Также в 2023 году продолжим разработку заявок на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Мы готовы работать со специалистами со всей страны. Заявку можно оставить по той же ссылке.

— Каковы планы на следующий год?

— Мы продолжим участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений: в 2023 году отправим проекты, которые в случае победы будут реализованы в 2024—2025 годы. Кстати, финансирование этого конкурса увеличилось: на 2023 и 2024 годы президент страны Владимир Путин предложил направить по 10 млрд рублей дополнительно. А что касается результатов этого года, ждем их объявления в конце августа на ежегодном форуме «Среда для жизни», который пройдет на этот раз в Тамбове. Поделимся с вами в наших социальных сетях — « Парки Татарстана », следите за новостями!

Во второй половине лета мы планируем приступить к предпроектным исследованиям по новым территориям, где в дальнейшем мы приступим к благоустройству. Также постепенно начнутся общественные обсуждения, онлайн-опросы и другие форматы вовлечения жителей по территориям, где благоустройство только начнется и где мы уже заходим на вторую и последующие очереди. Это наша регулярная и обязательная практика, эскизные проекты могут быть разработаны архитекторами только после того, как жители озвучат свое видение будущего пространства.

