Как Марат Сафиуллин и уральская фирма поссорились на Стратегии-2050 для ХМАО

Экс-министр экономики Татарстана судится с соисполнителем заказа

Как стало известно «Реальному времени», Центр перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана, возглавляемый бывшим министром экономики РТ Маратом Сафиуллиным, отбивается в суде от претензий фирмы из Екатеринбурга. Обе организации в рамках госзаказа были привлечены к разработке Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2050 года. Программу заказало правительство региона. Но в ходе работы между участниками разгорелся конфликт, и ЦПЭИ в одностороннем порядке расторг контракт с уральским соисполнителем.

Как уральская фирма оказалась в реестре недобросовестных поставщиков

Департамент экономического развития ХМАО — Югры и татарстанский ЦПЭИ АН РТ подписали договор о разработке Стратегии социально-экономического развития региона в июле 2021 года. Стоимость работ оценили в 55 млн рублей.

По условиям конкурса, татарстанцы должны были привлечь в соисполнители малый бизнес, и этот тендер на 16 млн рублей выиграла екатеринбургская фирма «Эн-Групп» Минеанфисы Деньгиной. Согласно техзаданию, соисполнитель должен был выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Подготовка и информационное сопровождение комплексных материалов по отдельным отраслям и аспектам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2030 года» и передать результаты ЦПЭИ.

На это отводилось 20 дней, но уже спустя неделю после подписания договора татарстанцы приняли решение об одностороннем отказе от его исполнения, о чем уведомили уральскую фирму заказным письмом.



В июле 2021 года Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Центр перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана подписали госконтракт. Фото: informugra.ru

Параллельно ЦПЭИ АН РТ под руководством бывшего министра экономики РТ Марата Сафиуллина обратился в антимонопольную службу, попросив включить «Эн-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков. По результатам рассмотрения заявления комиссия Татарстанского УФАС России, изучив документы, пришла к выводу, что неисполнение обязательств екатеринбургской фирмой выразилось в следующем:

не была представлена запрашиваемая информация по специалистам;

в конкурсной заявке указаны трудовые договоры со специалистами, имеющими степень кандидата наук, срок которых истек еще в конце 2020 года, что позволило данной организации получить дополнительные квалификационные баллы;

позднее указанного срока были представлены проекты фирменного знака и фирменных элементов без информации, которую запрашивал ЦПЭИ;

не была согласована и не проведена в срок визуализация предварительных итогов работы;

не представлены отчеты об этих исследованиях, презентации и рефераты по различным направлениям и многие другие данные, оговоренные в контракте;

не были согласованы и не проведены в срок соцопрос населения и экспертное интервью, массовое анкетирование, которое должно было включать ответы не менее 1 100 респондентов, и другое.

Фото: admsurgut.ru

На основании этих замечаний в течение 20 календарных дней «Эн-Групп», как отмечает ведомство, не исполнила обязательства, поэтому 25 октября 2021 года было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с этой фирмой. Кроме того, данное решение было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.



Также антимонопольщики отметили, что после того, как ЦПЭИ АН РТ уведомил своего соисполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта, «в предусмотренный 10-дневный срок ООО «Эн-Групп» к надлежащему исполнению контракта не приступило». В итоге сведения о фирме были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение, принятое в ноябре 2021 года, фирмой из Екатеринбурга обжаловано не было, говорится в материалах дела.

Фото: Роман Хасаев

«Требование является необоснованным»



В феврале этого года фирма Минеанфисы Деньгиной подала иск к ЦПЭИ, потребовав признать односторонний отказ от договора незаконным, а его расторжение необоснованным. Но суд установил, что работы не выполнены подрядчиком надлежащим образом в установленный срок. Документальные доказательства, которые подтвердили бы обратное, в материалах дела отсутствуют.

В итоге татарстанский арбитраж решил, что у ЦПЭИ было достаточно оснований для отказа от исполнения контракта с фирмой. Суд также установил, что решение об одностороннем отказе от исполнения договора было получено соисполнителем 27 октября 2021, выходит, что срок исковой давности истек еще в октябре прошлого года, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

И поскольку односторонний отказ от договора признан соответствующим действующему законодательству, требование «Эн-Групп» о признании расторжения контракта незаконным является необоснованным и не подлежит удовлетворению судом, а учитывая, что контракт является прекращенным, то требование истца о его расторжении также не может быть удовлетворено.

Фото: Максим Платонов

«Из-за них мы не смогли квалифицированно выполнить работу»



«Реальное время» связалось с обеими сторонами спора. Директор Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан Марат Сафиуллин рассказал, как организация получила госзаказ для выполнения научно-исследовательской работы по актуализации Стратегии-2030 по развитию Ханты-Мансийского автономного округа с расчетом до 2050 года. Согласно условиям конкурса, соисполнителями госконтракта должны были стать представители малого и среднего бизнеса:

— В рамках этих требований мы разместили на сайте госзакупок заказ и, к сожалению, одни оказались мошенниками. С одной стороны, они предоставили неправильную, ложную информацию и поэтому получили дополнительную квалификацию, а во-вторых, из-за них мы не смогли квалифицированно выполнить работу. За это, в свою очередь, заказчик, поскольку мы опоздали с материалами, нас тоже оштрафовал. И все же мы полностью исполнили госконтракт для ХМАО — это был самый большой контракт в области стратегического управления регионом. Более того, эта программа уже одобрена правительством и принята к исполнению. Я докладывал о ней губернатору Ханты-Мансийского округа, губернатор докладывал Решетникову. Это самая свежая, и признанная одной из самых лучших программ в стране.

После того как контракт с ООО «Эн-Групп» был расторгнут, соисполнителем госзаказа для ХМАО выступила другая татарстанская организация — «Маркетинговое общество РТ». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», это некоммерческое партнерство было создано в 2000 году и в числе его многочисленных учредителей до 2021 года был и Марат Сафиуллин. Руководит НП Вера Золотцева.

Кстати, последняя также фигурировала в решении суда по спору «Эн-Групп» с ЦПЭИ: уральская фирма через суд запрашивала в Управлении ЗАГС «информацию о фамилии, имени, отчестве супругов: Сафиуллин Марат Рашитович, Золотцева Вера Алексеевна, а также информацию о наличии совместных детей», но ей было отказано.

За 23 года деятельности «Маркетинговому обществу РТ» лишь однажды достался госзаказ — именно как соисполнителю контракта на разработку Стратегии развития для ХМАО. Тендер обошелся в 15 млн рублей.

Что касается ГБУ «ЦПЭИ АН РТ», оно было создано указом президента республики в 2004 году на базе реорганизованного Института социально-экономических и правовых наук Академии наук РТ. С 2013 года в соответствии с постановлением Кабмина РТ «О государственном бюджетном учреждении «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» функции и полномочия учредителя ГБУ возложены на Минэкономики РТ. С 2010-го ЦПЭИ руководит Марат Сафиуллин, бывший министр экономики республики.

Фото: Максим Платонов

Корреспонденту издания также удалось связаться с директором и владелицей ООО «Эн-Групп». Однако Минеанфиса Деньгина пока не стала высказывать свою позицию по спору и решению суда, сообщив, что для начала ей необходимо посоветоваться с юристами. По получении комментарий будет опубликован.

Впрочем, ранее она уже комментировала изданию «ЮграPRO» конфликт с ЦПЭИ. Деньгина поясняла, почему работа по контракту была приостановлена: «Приостановка выполнения контракта по Стратегии-2050 Югры была вызвана тем, что Центр перспективных экономических исследований АН Татарстана не согласовывал документы, которые мы им отправляли, ссылаясь на то, что контракт выполняется не для них, а для Департамента экономического развития ХМАО-Югры, и на этом основании не предоставляли имеющуюся у них информацию. При этом замечу, что никаких контрактов с Департаментом экономического развития мы не составляли и не подписывали. Все делалось для того, чтобы лишить нас возможности работать. Мы работу частично выполнили за свой счет, потому что финансовые отношения с Центром не возникли. Мы эту работу прекратили, потому что поняли, что диалога не будет…»

На рынке фирма «Эн-Групп» действует с 2017 года, ее учредителем и гендиректором является кандидат экономических наук Минеанфиса Деньгина, основным видом деятельности значится «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и 13 добавочных, в том числе научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, исследование конъюнктуры рынка и научные исследования и разработки в области общественных наук.

Самым успешным для фирмы стал 2019 год, когда чистая прибыль выросла до 3,4 млн при выручке в 15,3 млн рублей, а прошлый — оказался убыточным. На счету компании Деньгиной 11 госконтрактов на общую сумму в 29,2 млн рублей, среди крупнейших заказчиков — Минпромторг Новосибирской области, администрация Магнитогорска, петербургский Комитет по молодежной политике и другие ведомства.