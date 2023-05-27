«КОС-Синтез» остался без Кубка, но это была славная охота

Только казанская команда оказалась жертвой

Поражением команды «КОС-Синтез» в финальном матче Кубка России завершился розыгрыш последнего трофея сезона. Поскольку уступили в серии пенальти, то эмоции от поражения оказались неоднозначными, но, в целом, сезон следует признать неудачным, считает спортивная редакция «Реального времени».

Пенальти — несильное место казанцев, исторически

В финальном матче ватерпольного Кубка России между «КОС-Синтезом» и волгоградским «Спартаком» все решалось в послематчевой серии пенальти. Казанцы начали серию успешно, выйдя вперед, поскольку Игорь Чирков потащил бросок соперника. Но пенальти — исторически несильное место казанцев, и они должны были ориентироваться на победу в основное время. Правда, шансов на это было крайне мало.

Первый малорезультативный период завершился со счетом — 1:2 в пользу Волгограда, причем Адель Латыпов только за минуту до перерыва сумел распечатать ворота Петра Федотова, но гости за секунду до конца снова вышли вперед. Во втором периоде Николай Лазарев реализовал большинство, затем Сергей Лисунов бросал в упор при — 2:3, в итоге не забив, а забитый гол был не не засчитан судьями, из-за нарушения правил за секунду до этого. Наконец, «КОС-Синтез» сравнял счет — 3:3, реализовав удаление. При этом игра в неравных составах снова была на порядок хуже. Чем у соперников, поскольку игроки Казани на то время матча удалялись трижды, а гости шесть раз. Тем не менее, счет оставался равным, а к концу большого периода выглядел угрожающе — 4:6, когда на гол Лазарева гости ответили дублем Сергея Буланаева, и голом Владимира Нежинского.

Безголевой третий период перенес решающие события на заключительный период, когда Казань наконец-то смогла сравнять счет — 6:6. На конец, за минуту с лишним, после нарушения на Лисунове, пенальти реализовал Латыпов — 8:7. Но стабильно пропускать голы в концовке периода, стало неприятной отличительной чертой казанцев, и Арслан Закиров сравнял счет. После чего «КОС-Синтез» не использовал свой шанс в последней атаке.

Фото vk.com/sintezkazan

Такая разная «Балтика»

В конце прошлой недели спортивная Казань радовалась возвращению «Рубина» в Премьер-Лигу, после победы над «Балтикой» в Калининграде, а уже в первом туре Кубка России «КОС-Синтез» принимал «Балтику», только питерскую.

Открыв счет, после реализации пенальти Николаем Лазаревым (умеем же забивать без шансов для вратаря, особенно, если это не Петр Федотов из Волгограда), казанцы впали в коматозное состояние и к окончанию первого периода уступали — 2:5. Ситуация, усугубившаяся недавним поражением в финале чемпионата страны, приближалась к тому, чтобы сквозь землю провалиться от стыда. Четыре забитых подряд гола кзаанцев позволили «КОС-Синтезу» выйти вперед, а два подряд пропущенных снова вывели «Балтику» в лидеры — 6:7.

На большой перерыв команды ушли при равном счете — 7:7, а с началом третьего периода «КОС-Синтез» вышел вперед — 10:8. «Балтика» сократила разрыв до минимума, но тут, возможно, произошел решающий эпиход матча. Питерцы уплыли в контратаку, но выход один на один нейтрализовал голкипер «КОС-Синтез» Игорь Чирков, а в ответном практически зеркальном эпизоде, казанец Егор Ярлыченко забил — 11:9. Не забиваешь ты — забивают тебе, не сравниваешь ты — попробуй, догони.

В итоге на заключительный период казанцы вышли уже практически с комфортным преимуществом в четыре мяча — 13:9. Игра перешла в состояние, когда почти каждая атака обеих команд завершалась взятием ворот. Один из голов Казани забил Богдан Комаров, который гораздо больше мог бы принести пользы по основному «месту работы» в «КОС-Синтез-УОР», но руководство клуба решило использовать его в основе, с расчетом на полуфинал, куда «КОС-Синтез» вышел, доведя противостояние до немного нервной, но ожидаемой победы — 17:13.

Фото vk.com/sintezkazan

Борьба с Волгоградом длилась ровно один период

Касаемо игры дубля казанцев, то первый период с действующими чемпионами из Волгограда они провели более, чем достойно. Отзащищались пять с половиной минут первого периода на ноль, даже успев открыть счет усилиями Даниила Иванова. В протоколе было записано, что это реализация большинства, но Иванов забил буквально на ее старте, по большому счету, в комбинационной атаке. И только за 150 секунд до первого перерыва Арслан Закиров сравнял счет.

В начале второго периода команды обменялись забитыми голами. «КОС-Синтез-УОР», реализовав большинство, Волгоград забив пенальти. За счет очередного реализованного пенальти, Волгоград вышел вперед — 3:2, а за счет третьей реализации штрафного броска, гости создали комфортное преимущество — 6:2. Пропускать пять безответных голов с противостоянии с действующим чемпионом, смерти подобно, но «КОС-Синтез-УОР» начал выправлять положение, и из трехкратного отставания перешел в двукратное, после двух заброшенных мячей — 4:6.

Увы, но это был последний, более-менее, напряженный момент в игре, которая в итоге завершилась со счетом — 8:21.

«Спартак» (Волгоград) — «КОС-Синтез-УОР» (Казань) —21:8.

МК СШОР «Восток» (Москва) — «Штурм-2002» (Московская область) — 14:5.

«Динамо-СШОР» (Астрахань) — МК СШОР «Восток-2» (Москва) — 22:4.

«КОС-Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 17:13.

Фото vk.com/sintezkazan

Борьбы в полуфиналах не было

Если «Балтика» в первом туре едва не стала автором сенсации со знаком плюс, то на следующий день надломленный Питер уступил подмосковному «Штурму-2002» — 13:14. У питерцев был шанс перевести игру в серию послематчевых пенальти, тем более, что по ходу их последнего штурма ворот «Штурма» у соперников удалились сразу двое. Но успешный блок, а затем спасения голкипера подмосковной команды вывели ее на матч за пятое место с казанским «КОС-Синтез-УОР», который спокойно переиграл МК СШОР «Восток-2» — 15:9. Тут необходимо отметить, что у москвичей было всего девять ватерполистов в заявке, с другой стороны казанцы начали их переигрывать со старта поединка, когда сил у игроков было в избытке.

Касаемо полуфиналов, борьбы не было ни в том, ни в другом поединке. Волгоград по ходу своего матча с Астраханью вел в какой-то момент с преимуществом в десять мячей, и только в концовке пропустил четыре безответных гола.

«Синтез» вел с преимуществом в два раза, после забитого пенальти в исполнении Богдана Комарова, но в последней атаке москвичи забили свой 11 мяч. Тем не менее, разрыв в счете был неприличен для команд, которые заняли второе и третье место по итогам недавно завершившегося чемпионата страны.

«КОС-Синтез-УОР» (Казань) — МК СШОР «Восток-2» (Москва) — 15:9.

«Штурм-2002» (Московская область) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 14:13.

«Спартак» (Волгоград) — «Динамо-СШОР» (Астрахань) — 13:7.



«КОС-Синтез» (Казань) — МК СШОР «Восток» (Москва) — 20:11.

Фото vk.com/sintezkazan

Бронза за Астраханью

«КОС-Синтез-УОР» в матче за пятое место переиграл подмосковный «Штурм-2002» и Евгений Ярощук может считать сезон успешным.

В матче за третье Астрахань постоянно была впереди, то максимально отрываясь — 4:1, то едва удерживая добытое преимущество — 5:4, но, в конечном итоге южане взяли реванш за поражение в матче за бронзовые медали чемпионата страны. Взять реванш — это отличительная черта завершившегося сезона. Помимо Астрахани, Волгоград проиграл на Спартакиаде сильнейших, после чего взял реванш, «КОС-Синтез-УОР» реваншировался в противостоянии со «Штурмом-2002». И только «КОС-Синтез» перенес свои реваншистские планы на будущий сезон.

За 7 место. «Балтика» — МК СШОР «Восток» — 19:2.

За 5 место. «КОС-Синтез-УОР» — «Штурм-2002» — 11:9.

За 3 место. «Динамо-СШОР» — МК СШОР «Восток» — 7:5.

За 1 место. «Спартак» (Волгоград) — «КОС-Синтез» — 8:8 (5:4).



Джаудат Абдуллин