Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета / «Реальное время Live»
Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, в Москве проводит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза. В числе вопросов, которые планируются к обсуждению, — обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры. Кроме этого, будет обсуждаться международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.
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