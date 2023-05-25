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Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета / «Реальное время Live»

12:45, 25.05.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета / «Реальное время Live»

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая, в Москве проводит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В 2023 году Россия председательствует в органах Союза. В числе вопросов, которые планируются к обсуждению, — обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры. Кроме этого, будет обсуждаться международная деятельность Союза и расширение торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

«Реальное время»
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