СИБУР развивает в Татарстане промышленную медицину

Новый компьютерный томограф в поликлинике нижнекамского предприятия СИБУРа позволит разгрузить работу городского здравоохранения

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Это новейшее, совершенное, высококачественное оборудование. Мне очень нравится на нем работать. Логистика, обработка изображения, получение данных, скорость сканирования — на самом высоком уровне», — не скрывая эмоций, делится своими впечатлениями врач-рентгенолог с тринадцатилетним стажем Рузаль Юсупов. Кабинет компьютерной томографии открылся в поликлинике «Нижнекамскнефтехима». Современное оборудование приобрел СИБУР. Общие затраты на реновацию медицинской инфраструктуры НКНХ составили около 320 млн руб.

До 30 человек в день

Стерженщик литейного производства НКНХ Светлана Илларионова спешит поделиться с коллегами радостной новостью. В поликлинике предприятия с сегодняшнего дня можно записаться на компьютерную томографию. По словам женщины, это событие ее очень обрадовало.

В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» открылся кабинет компьютерной томографии. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я давно хотела пройти обследование на современном компьютерном томографе, потому что имею проблемы со здоровьем. Порадовало то, что оборудование открытого типа. Тем, у кого есть клаустрофобия, бояться не нужно. Что немаловажно, кабинет находится недалеко от работы. Я могу пройти диагностику без ущерба для работы, — отмечает она.

Раньше нефтехимики обследовались либо в частных клиниках, либо в городской сети, иногда на ожидание приема уходило до трех недель. Теперь обследования будут проводить в кратчайшие сроки. Кабинет компьютерной томографии расположился в специально построенном здании на территории поликлиники НКНХ. Диагностику могут проходить до 30 человек в день. По словам врача-рентгенолога Рузаля Юсупова, при возведении комплекса планировщики продумали каждую деталь. На случай пандемии здесь есть несколько входов для разделения потоков пациентов, а также приемно-смотровые боксы.

Кабинет компьютерной томографии расположился в специально построенном здании на территории поликлиники НКНХ. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Если вдруг снова случится ситуация, как в 2020 году (пандемия коронавирусной инфекции, — прим. ред.), мы сможем организовать работу так, что плановые пациенты будут находиться в одной части здания, острые больные — в другой, — подчеркивает он.

«СИБУР заботится о самом главном — о здоровье своих сотрудников»

На официальное открытие кабинета компьютерной томографии приехал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Он поздравил нефтехимиков с этим значимым событием, подчеркнув, что оснащение поликлиники оборудованием продолжится. В ближайшем будущем работники нижнекамского предприятия СИБУРа смогут проходить необходимые обследования в кабинете маммографии и отделении эндоскопии.

Марат Фаляхов: «СИБУР заботится о самом главном — о здоровье своих сотрудников». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мы продолжаем череду ключевых мероприятий для обеспечения всех необходимых условий для профилактики и сохранения здоровья сотрудников нашего предприятия. С этой целью открываем новые медицинские объекты, оснащаем их современным высокотехнологичным оборудованием. СИБУР заботится о самом главном — о здоровье своих сотрудников. Все нововведения и обновления нужны для того, чтобы нижнекамцы, которые трудятся на НКНХ, получали своевременную и качественную медицинскую помощь. Спасибо медицинским работникам за заботу о нашем здоровье! — сказал он.

188,7 млн рублей было направлено на строительство здания кабинета компьютерной томографии, а также ремонт и оснащение современным оборудованием кабинетов поликлиники. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На строительство здания компьютерной томографии, ремонт кабинетов и оснащение поликлиники новым медицинским оборудованием направлено 188,7 млн рублей.

— Для меня особая честь присутствовать на открытии этого комплекса. Новый современный компьютерный томограф расширит функциональные возможности поликлиники «Нижнекамскнефитехима» для оказания медицинских услуг работникам предприятия. Таким образом мы решаем самую главную задачу — по своевременной диагностике и сохранению здоровья людей, — отметил член правления — управляющий директор СИБУРа Сергей Лукичев.

Сергей Лукичев: «Современный компьютерный томограф расширит функциональные возможности поликлиники «Нижнекамскнефтехима». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

По словам специалистов, появление кабинета компьютерной томографии в поликлинике «Нижнекамскнефтехима» существенно разгрузит работу городской системы здравоохранения. В экстренных ситуациях промышленная медицина может прийти на помощь городской: если вдруг в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице томограф выйдет из строя, то поликлиника сможет принять пациентов для обследования.

— Хочется поздравить коллег, сотрудников предприятия с этим радостным событием. У вас открывается кабинет компьютерной томографии. Это очень здорово, что промышленная медицина не стоит на месте, развивается в ногу со временем, заботится о своих сотрудниках, населении Нижнекамска. Это прежде всего оказание качественной, своевременной, доступной медицинской помощи, — сказала заместитель руководителя управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района Ольга Ситдикова.

Ольга Ситдикова: «Промышленная медицина не стоит на месте, развивается в ногу со временем». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Главный врач ММЦ «Профмедицина-НК» Зиля Хисматова подчеркнула, что в современных реалиях оказание качественной медицинской помощи невозможно без оснащения технологичным оборудованием, и компания СИБУР уделяет этому очень большое внимание.

— В фокусе внимания современной медицины — прежде всего человек и непрерывное наблюдение за состоянием его здоровья. Я хочу поблагодарить компанию СИБУР за помощь, поддержку и внедрение современных технологий в работу поликлиники. Со всей стороны скажу, что все сотрудники ММЦ «Профмедицина-НК» сделают все, что от нас зависит, чтобы эффективно использовать оборудование, более четко проводить диагностику на благо здоровья сотрудников НКНХ, — подчеркнула главный врач ММЦ «Профмедицина-НК» Зиля Хисматова.

Готовятся к открытию кабинет маммографии и отделение эндоскопии

После торжественного открытия гости осмотрели кабинет компьютерной томографии. Врач-рентгенолог Рузаль Юсупов рассказал, что оборудование может обследовать органы брюшной полости и почек, дыхательной и костной систем человека, а также выявить онкологию на ранней стадии заболевания.

— Результаты обследования будут готовы в зависимости от заболевания. В среднем от 30 минут до часа, — уточнил врач.

СИБУР продолжает модернизацию промышленной медицины Нижнекамска: скоро откроются кабинет маммографии и отделение эндоскопии. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На этом модернизация нижнекамской промышленной медицины не заканчивается. В поликлинике открылись два стоматологических кабинета — хирургический и терапевтический. Аппараты УЗИ появились в отделении медицинских осмотров — профилактические обследования нефтехимики проходят в зависимости от условий работы. Совсем скоро откроется кабинет маммографии и отделение эндоскопии, оснащенное аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии.

— В поликлинике «Нижнекамскнефтехима» продолжается модернизация поликлинического звена, одной из вех стало открытие кабинета компьютерного томографа. Благодаря таким глобальным изменениям работники предприятия могут получить более расширенную квалифицированную помощь в сжатые сроки, не нужно записываться на обследование в медицинские учреждения Нижнекамска. Можно отпроситься у своего руководителя на непродолжительное время, прийти в поликлинику, пройти обследование и вернуться на работу, — говорит Ольга Куракина, менеджер по охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

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На территории нижнекамского предприятия СИБУРа открыты четыре Центра здоровья, готовится к началу работы еще один — на заводе дивинила и углеводородного сырья. Все Центры капитально отремонтированы, оснащены оборудованием и принимают пациентов. На их строительство и оснащение новым медицинским оборудованием направлено более 131 млн рублей.

Лилия Егорова