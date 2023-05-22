Возвращение «Рубина» в Премьер-Лигу получилось ярким, но без пафоса

Три тренера, два президента, одна путевка: таковы краткие итоги уходящего сезона

Футбольный «Рубин» в год своего 65-летнего юбилея выполнил главную задачу сезона по возвращению в Российскую Премьер-Лигу. Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет юбиляра и триумфатора после гостевой победы в Калининграде.

Два разных возвращения в Премьер-Лигу



Матч 32-го тура Первой лиги страны в Калининграде с местной «Балтикой» был, по сути, встречей за чисто символическое первое место. На переполненном стадионе казанцы ожесточенно бились в обороне, отвечая разящими контратаками. Единственный гол был забит на добивании, при атаке, которая не захлебнулась, а навалилась на оборону «Балтики» вторым темпом. В дальнейшем у каждой из команд скопилось много неиспользованных шансов, хотя у «Рубина» они были более опасными, но не суть.

Возвращение в Премьер-Лигу, молниеносное, как у «Рубина», и долгожданное, как у «Балтики», было обоюдным и немного примирило команды, которые 90 минут игрового мачта бились, как будто это какой-то финал, где победителем может быть только один из конкурентов. «Балтика», как это ни странно, выходила в высшую лигу задолго до «Рубина», аж в 1995 году, причем завоевала путевку досрочно, за восемь туров до финиша, и только затем к ней подтянулись другие триумфаторы — тольяттинская «Лада» и, никогда не догадаетесь, но это питерский «Зенит» (тогда повышение в классе получали три команды). В дальнейшем казанцы в Премьер-Лиге добились гораздо большего, чем калининградцы, что невольно напомнило в миниатюре ситуацию, сложившуюся к субботнему уик-энду, когда «Балтика» уже завоевала путевку в РПЛ до игры, а не по ее окончании. В итоге Казань опередила Калининград за счет большего количества очков.

«Рубин» в своем юбилейном сезоне использовал аж трех тренеров — напомнив себя самого в год рождения, 1958-й. Тогда было четверо, сейчас трое. Правда, следует уточнить, что двое начинали при прежнем президенте клуба Рустеме Сайманове, а действующий наставник Рашид Рахимов был приглашен нынешним президентом Маратом Сафиуллиным.

Два родных отца победы и один отчим



У победы несколько отцов. Первый, «не родной», Леонид Слуцкий. При нем за 18 матчей команда набрала 31 очко (57% от возможного). Судя по всему, футбол уже далеко не главное в сегодняшней жизни Слуцкого, который после ухода из «Рубина» снова стал сверхвостребованной медийной персоной, участвуя в различных передачах, как телевизионных, так и интернет-проектах. Пока только в студиях политических программ не появлялся, хотя успел сняться даже в «Однажды в России», после чего получил большое количество восторженных комментариев по поводу смелости и самокритичности. Надо отдать должное «ОВР», там максимально четко подошли к разбору итогов его тренерской работы последних лет. «Смелость» Слуцкого заключалась в том, что нелицеприятную правду озвучивали ему в глаза, он «обтекал», действуя по заветам такого персонажа, как бравый солдат Швейк: «Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой». Проблема только в том, что у Швейка солдат должен был идти воевать, а Слуцкий, обгадившись, но не облизавшись (где-то во вселенной передернуло от отвращения агента 007), в очередной раз в своей карьере, нырнул в чан с публицистически-юмористическим дерьмом.



Фото: rubin-kazan.ru

Юрий Уткульбаев — альтер эго Слуцкого, и так совпало, что именно он перехватил воображаемую эстафетную палочку у бывшего казанского Весельчака У. Юрий Анварович провел восемь матчей, набрал 16 очков, ни разу не проиграв (66 процентов от возможного). Придерживаясь подобной формулы, великий Валерий Лобановский выигрывал чемпионаты СССР, только есть один нюанс — тогда за победу давали два очка, а сейчас — три. Поэтому у Лобановского был КПД 75 процентов, а у Уткульбаева — 66. По итогам работы Уткульбаева с «Рубином» команда набрала уже 47 очков после 26 матчей, отставая на шесть баллов от лидирующей «Балтики» и опережая на три «Енисей» и «Аланию». Правда, и тут есть нюансы: отставание от «Балтики» было не критическим, поскольку ничего страшного в возвращении в Премьер-Лигу со второго места нет. «Алания» не представлялась конкурентом из-за проблем с лицензированием и невозможностью играть в Премьер-Лиге при любом исходе чемпионата. Единственное опасение внушало разве что небольшое преимущество над «Енисеем», который в конечном счете сам забуксовал, набрав в последних шести турах всего шесть очков, но даже это гарантирует красноярцам право на участие в стыковых играх с командой РПЛ. Но кто же знал заранее, что можно не паниковать, а Уткульбаев, очевидно, паниковал, настолько опасаясь проиграть, что «Рубин» просто-напросто утратил способность побеждать.

Фото: rubin-kazan.ru

К турнирному графику Рашида Рахимова нет претензий вообще: шесть побед в шести матчах. Не обошлось без везения. К примеру, аутсайдера «Краснодар-2» обыграли только под занавес, с помощью гола Джоэля Фамейе, которого болельщики «Рубина» к 86-й минуте матча не только мысленно заменили, но еще и навешали ему люлей за неудачно проведенное время на поле. Однако ганец превратил надвигающуюся ничью в не заслуженную по ходу поединка победу. Происходящее с «Рубином» трудно описать логически, поскольку, по формуле побед, необходимо поучаствовать в комплектовании команды, наигрывать ее, иногда даже не один сезон, а тут приехал дядька из телестудии федерального спортивного канала, где эксперты «перетирали» за Премьер-Лигу и еврокубки, а реалии ФНЛ оставались за границей внимания. Он познакомился, где-то включил «режим волшебника», как с «Краснодаром-2», и начал обыгрывать всех встречных-поперечных. Для понимания: можно подключиться к чужой игре в шахматы, поскольку виден весь расклад фигур на доске, но невозможно подключаться к карточной игре «в дурака», поскольку, так или иначе, необходимо помнить, что ушло в «бито».



Фото: rubin-kazan.ru

Но Рахимов смог, и запомнится Первая лига 2023 года тем, что на старте лидировал «КАМАЗ», с минимумом состава и бюджета, а в конце всех смял «Рубин», эдакий снежок, слепленный ладонями Слуцкого и Уткульбаева, а полетевший в цель после броска Рахимова. В любом случае на победный банкет «Рубина» по случаю возвращения в Российскую Премьер-Лигу необходимо пригласить всех тренеров сезона. Возможно, даже посадив Рахимова и Уткульбаева за один стол, им точно делить нечего. А Слуцкого выпустить на сцену, компенсировав тем самым дефицит сбежавших из России шоуменов.

Проводим исторические параллели

Когда пробегаешь по событиям уходящего сезона, в памяти всплывает еще турбулентный чемпионат, 1998 года, с четырьмя тренерами (Волчок, Раданович, Афонин, Ирхин). Есть еще сходство в том, что это был первый сезон, в котором все три татарстанские команды играли в одной лиге, в Первой, но «Нефтехимик» покинул ее по итогам переходных матчей, а «КАМАЗ» вылетел напрямую, без каких-либо шансов. Годом ранее в истории казанского клуба был сверхпафосный выход в Первую лигу, когда руководство клуба переполнялось от немотивированной спеси. Обыграв дома главного конкурента — пермский «Амкар» — 2:0, «рубиновые» уже в сентябре завоевали путевку в Первую лигу, но зачем-то после этого «напрягались» за эфемерное первое место во втором дивизионе целиком, виртуально опередили победителей других зон — тульский «Арсенал» и томскую «Томь». Но даже этого не хватило, чтобы «насытить» руководство клуба, и казанцы поехали в гостевое турне в Ижевск, Иваново и Орехово-Зуево с задачей непременно обыграть соперников, чтобы количество очков перевалило за сотню. Так и случилось, к усилиям футболистов подключился и административный ресурс, и искомые 102 очка остались в истории клуба и памяти болельщиков, знакомых с ситуацией, как бесполезные затраты.

Фото: rubin-kazan.ru Сейчас, надеемся, команда не будет излишне напрягаться ради такого расплывчатого понятия, как первое место в сезоне. Два заключительных тура — не более чем статистика, возможность порадовать домашних болельщиков во встрече следующего круга с махачкалинским «Динамо» и лишний повод посмотреть на игровой состав.

Джаудат Абдуллин