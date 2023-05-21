День в истории: неистовый татарин приехал в Татарстан, основали ФИФА

Чем примечательна дата 21 мая?

Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, а в России — День образования Тихоокеанского флота ВМФ РФ, День памяти жертв Кавказской войны и День военного переводчика. 21 мая в Австралии было обнаружено первое золото, в Париже была основана Международная федерация футбола ФИФА, начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Родились режиссер Фарид Бикчантаев, художник Альбрехт Дюрер, физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Умерли философ Томмазо Кампанелла, лидер нижегородского ополчения Кузьма Минин, последний английский монарх из династии Ланкастеров Генрих VI. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нуриев приезжает в Казань

21 мая 922 года — официальный день принятия ислама Булгарским ханством. Ранее булгарские правители установили дипломатические отношения с Аббасидским халифатом, что привело к развитию торговли и культурного обмена между двумя государствами, и местная элита начала принимать ислам. К X веку ислам стал доминирующей религией в Булгарском ханстве, хотя все еще были некоторые его противники, которые придерживались традиционных верований. Принятие ислама способствовало объединению Булгарского государства и придало ему больший авторитет и могущество в мусульманском мире.

Фото tatarlar.info

21 мая 1905 года родилась оперная певица Галия Кайбицкая. Обладательница колоратурного сопрано выступала на сцене Татарского театра оперы и балета, в годы Великой Отечественной войны вела концертную деятельность в военных частях и на передовой. Кайбицкая была не только успешной оперной певицей, но и яркой исполнительницей татарских народных песен. Ее высоко ценили за мощный и выразительный голос, а также за умение передать эмоциональную глубину исполняемой музыки.

21 мая 1958 года Татарский обком КПСС принял постановление «О состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ», в котором призвал покончить с недооценкой роли и значения национальных образовательных учреждений. Работу по развитию татарских школ развернул первый секретарь татарского обкома КПСС Семен Игнатьев.

Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

21 мая 1992 года Татарский театр оперы и балета посетил знаменитый танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев. Приехав по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова, он дирижировал балетом «Щелкунчик». Постановка имела огромный успех: публика аплодировала стоя. После Нуриев поблагодарил зрителей и выразил восхищение городом и его культурным наследием. С 1993 года международный фестиваль классического балета, ежегодно проводящийся в Казани, носит его имя.

21 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, как олимпийская чемпионка Алина Загитова встретила свое 20-летие, с чем ее поздравили многие СМИ и не только. Однако в сложившейся ситуации этот праздник нельзя было назвать безоблачным. Почему — подробнее объяснил Джаудат Абдуллин.

Фото: vk.com/alinazagitova

Первая телетрансляция

21 мая 1919 года вышел Декрет СНК о предварительной цензуре книг и запрете несанкционированного создания частных издательств. При этом уже в первые месяцы советской власти сложилась довольно жесткая система ограничений: все издательства и выпускаемая ими литература были взяты под строгое наблюдение, хотя декрет их деятельность пока не запрещал. Цензура носила идеологический характер и ограничивала распространение идей, считавшихся нежелательными и вредными.

21 мая 1961 года в СССР прошла первая телетрансляция игры футбольной сборной из-за рубежа. На стадионе 10-летия Июльского манифеста в Варшаве состоялся товарищеский матч между Польшей и СССР, завершившийся со счетом 1:0. Поляки забили гол с пенальти на 73-й минуте. При этом советские режиссеры не показали негодование трибун, когда Геннадий Красницкий столкнулся с голкипером Эдвардом Шимковяком.

Источник wikipedia.org

Основали ФИФА

21 мая 1471 года родился Альбрехт Дюрер, немецкий живописец, гравер и теоретик немецкого Возрождения. Он считается одним из величайших художников своего времени, известным своими точными и подробными рисунками и гравюрами. Работы Дюрера варьировались от религиозных сюжетов и портретов до пейзажей и изображений животных, он также был важной фигурой в развитии перспективных гравюрных методов. Некоторые из его самых известных работ: гравюра «Меланхолия», картина «Поклонение волхвов» и акварель «Заяц».

21 мая 1904 года в Париже основана ФИФА. Организация была создана представителями семи национальных футбольных ассоциаций: Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии, как единый руководящий орган для футбола во всем мире. За прошедшие годы ФИФА расширила свое присутствие и теперь насчитывает 211 ассоциаций-членов. ФИФА отвечает за организацию крупных международных футбольных турниров, включая чемпионат мира по футболу.