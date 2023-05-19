Первый самолет в Грузию, наводнение в Италии, новая система образования и магистратура в России
Сегодня состоялся первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы в Тбилиси, который совершила компания «Азимут». На грузинской земле территорию аэропорта окружила радикальная грузинская оппозиция, которая выступает против прямых перелетов между Россией и Грузией, а представители местных СМИ атаковали прибывших россиян провокационными вопросами. В Италии произошло мощнейшее за 100 лет наводнение, которое унесло жизни 13 человек, а также оставило 20 тысяч без кровли. Глава российского Министерства образования Валерий Фальков заявил, что программы магистратуры в новой системе высшего образования будут реализовываться не во всех вузах. Он также добавил, что, по его мнению, правила приема в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать, а еще предложил ввести два вида магистратуры в новой системе: академическую и профессиональную. Эти и другие новости спецоперации обсуждаем сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».
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