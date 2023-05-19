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Жизнь без Tinder в России / «Реальное время Live»

14:00, 19.05.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Жизнь без Tinder в России / «Реальное время Live»

Компания Match Group, которая владеет несколькими сервисами онлайн-знакомств, включая Tinder, объявила, что приостанавливает свою деятельность на территории России. Окончательно уйти с рынка компания планирует к 30 июня. В то же время сервисы — конкуренты Tinder, Badoo и Bumble, покинули российский рынок и ограничили возможность скачивания своих приложений более года назад. Как санкции повлияли на этот рынок, кто сможет заменить ушедший Tinder, сложно ли создать онлайн-сервис для знакомств и сколько для этого надо денег, обсуждаем с Юрием Зарубиным, основателем приложения для знакомств, созданного в 2021 году в Иннополисе, в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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