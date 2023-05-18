«А теперь куда ехать? На Восток»: эксперты в Казани поискали пути для сотен миллионов тонн грузов в обход ЕС

Спикеры KazanForum — о международном транспортном коридоре «Север — Юг» как главном пути для связи России с мусульманским миром

Россия направит до 280 млрд рублей инвестиций на строительство международного транспортного коридора (МТК) «Север—Юг», который должен обеспечить торговые пути через Персидский залив к странам Ближнего Востока и Индийского субконтинента. Новые предложения по актуализации проекта МТК собирал вице-премьер страны Марат Хуснуллин на утреннем заседании круглого стола Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Приехавшие в Казань власти Туркменистана, ОАЭ, Омана однозначно высказались за расширение партнерских связей, а замминистра сельского хозяйства Ирана предупредил о потребности в строительстве до 800 новых судов класса «река-море» для перевозки всех грузов.



«Мы вынуждены перестраивать логистические цепочки»

Деловая повестка стартовавшего Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» затрагивает широкую палитру экономического сотрудничества с мусульманскими государствами, но, безусловно, темой «номер один» является перестройка транспортно-логистических маршрутов в условиях европейских санкций. Альтернативой им должен стать международный транспортный коридор (МТК) «Север—Юг» — мультимодальный маршрут, открывающий доступ к портам Персидского залива для расширения торговли со странами Ближнего Востока и Индийского континента.

Днем ранее президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси подписали соглашение о строительстве на территории Ирана железнодорожного отрезка Решт — Астара, а сегодня утром российский вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках казанского форума решил актуализировать концепцию МТК с представителями мусульманских государств — Ирана, ОАЭ, Омана, по чьей территории будет пролегать большой путь на юг. Как заметил модератор сессии бывший вице-президент РЖД, а ныне президент российской академии транспорта Александр Мишарин, сейчас актуально создание альтернативных транспортных коридоров во всем мире, особенно для стран Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В этом смысле МКТ может стать одним из главных торговых путей, который свяжет Россию с мусульманским миром.

Фото: rais.tatarstan.ru

Марат Хуснуллин подтвердил, что МТК «Север-Юг» должен стать одним из основных каналов транспортировки грузов на юг. По его словам, грузооборот в этом направлении должен вырасти вдвое с нынешних 15 млн тонн до 30 млн тонн. Государство намерено направить инвестиции от 250 до 280 млн рублей до 2030 года.

— За последние годы геополитическая ситуация изменилась кардинально, мы вынуждены перестраивать логистические цепочки, и занимаемся этим активно. Мы считаем, что к 2025 году грузооборот в этом направлении должен вырасти в два раза не менее чем до 30 млн тонн. А к 2030 году — до 35 млн тонн. Мы постоянно работаем над повышением товарооборота между дружественными странами, — указал вице-премьер России.

МТК «Север-Юг» потребует более 40 судов класса «река-море»

Хуснуллин отметил, что отдает приоритет в пользу перевозки грузов автомобильным транспортом, как наиболее дешевым и удобным. По его словам, так будет развиваться западный маршрут в составе МКТ (перевозки через Дагестан — Азербайджан — Иран). Другой маршрут — транскаспийский — через порты Астрахани, Махачкалы и до Туркменистана. Восточный путь — через Казахстан и Туркмению автомобильным и железнодорожным транспортом. По словам спикера, на обход российских городов будут выделяться средства по федеральной пятилетней программе строительства и ремонта дорог. «Выделены средства на трассу «Кавказ», развиваются порта Астраханской области и Дагестана», — сообщил он. Александр Мишарин добавил, что проект «Север-Юг» потребует строительства более 40 судов класса «река-море». Комментируя создание коридора в условиях напряженной геополитической обстановки, он отметил: «Если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу новых».



Фото: rais.tatarstan.ru

«Во время зарубежных поездок тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается, это актуально», — продолжил тему Рустам Минниханов. Раис Татарстана напомнил, что тему строительства МКТ «Север-Юг» поднимали и на встрече в Иране в прошлом году. «Мы видели насколько иранская сторона заинтересована в сообщении с Туркменистаном, Казахстаном. Эти вопросы наиважнейшие», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, еще с мая 2018 года планировалось подписать соглашения с Ираном о свободной торговле, но без торговых путей они не имели смысла. Теперь закладывается основа для торговых и экономических отношений, что отвечает интересам евразийских государств, которые не имеют выхода к морю. Приехавшие в Казань власти Туркменистана, ОАЭ, Омана однозначно высказались за расширение партнерских связей, а замминистра сельского хозяйства Ирана предупредил о потребности в строительстве до 800 новых судов класса «река-море» для перевозки всех грузов.



«Мы задержались с этим направлением»

— Транспортный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза как важный альтернативный коридор экономического развития и как ответ на экономическое и политическое влияние Евросоюза. Страны, расположенные вдоль оси «Север–Юг», проявляют интерес к взаимодействию с ЕАЭС начиная с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Аналогичные переговоры о свободной торговле ведутся между ЕАЭС и Индией. Интерес имеется также и у других стран Южной Азии и Персидского залива. Кроме того, существует значительный потенциал соединения коридора «Север-Юг» с широтными транспортными маршрутами, — отметил раис Татарстана.

Фото: rais.tatarstan.ru

Подводя итоги круглого стола, госсоветник президента России Игорь Левитин еще раз подчеркнул, что создавать новые условия для транспортировки грузов жизненно необходимо.

— Соглашение о развитии этого проекта мы подписали еще в 2005 году, но он потом не развивался. Почему? Потому что российские компании ориентировались на европейские порты, через которых проходило до 400 млн тонн грузов, — пояснил Левитин причины, по которым проект МТК «Север-Юг» не развивался. — Мы задержались с этим направлением.

Впрочем, была и другая причина. По словам госсоветника, в начале нулевых еще не были развиты цифровые технологии, которые бы обеспечивали мультимодальные перевозки «по одной квитанции», было недоверие.

— А теперь куда ехать? — задался вопросом Игорь Левитин и сам же ответил. — На Восток.

По его словам, пропускная способность МКТ «Север-Юг» — до 50 млн тонн. А еще остается 220 млн тонн грузов, под которые России нужно искать новые пути.