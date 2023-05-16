День в истории: Екатерина II решила соорудить памятник, а тесть Ушкова — институт

Чем примечательна дата 16 мая?

Сегодня, 16 мая, — Международный день мирного сосуществования, а также Международный день света и биографов. 16 мая начали строить здание бактериологического института, открылся шахматный клуб на Бутлерова, Фарид Бикчантаев возглавил Камаловский театр, Екатерина II решила воздвигнуть памятник Петру I, в СССР показали первую цветную передачу, в США вручили прообраз «Оскара», Уругвай проиграл Аргентине. Родились медик Роман Лурия, поэт Игорь Северянин, актер Рустем Гайзуллин. Умерли французский писатель-сказочник Шарль Перро, супруга Александра I и русская императрица Елизавета Алексеевна, русский живописец Николай Неврев, певица Галия Кайбицкая. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начали строить бактериологический институт

16 мая 1874 года родился ученый-медик Роман Лурия. В 1920 году он организовал в Казани институт для усовершенствования врачей и возглавлял его десять лет, также заведуя кафедрой внутренних болезней. Лурия разработал методику лечения экссудативного плеврита пункцией, психологическую концепцию «внутренней динамики заболевания», подготовил и опубликовал работы по поражениям системы органов пищеварения при сифилисе, малярии и других заболеваниях.

Фото kazanreporter.ru

16 мая 1897 года в Казани было заложено здание бактериологического института, инициатором строительства выступил профессор кафедры хирургической патологии Николай Высоцкий. Его дочь Зинаида была замужем за магнатом Ушковым (семья обитала в знаменитом особняке на нынешней Кремлевской). Институт проектировал Лев Хрщонович. Заведение открылось в феврале 1900 года, после революции превратилось в Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР.

16 мая 1963 года на улице Бутлерова открылся шахматный клуб. Сейчас здесь находится Школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам имени Рашида Нежметдинова, пятикратного чемпиона РСФСР по шахматам.

Фото kazchess.ru

16 мая 2002 года коллективу театра имени Камала представили нового главного режиссера — Фарида Бикчантаева. К тому времени выпускник ГИТИСа и преподаватель института культуры уже поставил здесь множество спектаклей: «Бичуру» и «Казанских парней» Мансура Гилязова, «Учителя танцев» Лопе де Веги, «Прощайте!» и «Свет моих очей» Туфана Миннуллина и другие. Как вспоминал Бикчантаев, о назначении он узнал на съемках фильмах «Күктау», после чего на него, по сценарию, сразу надели наручники.

16 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что над зданием медресе Апанаевской мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе Казани, нависла угроза обрушения. К проблемам медресе в 2019 году привлекли внимание и президента Татарстана Рустама Минниханова, который после его посещения поручил заняться решением вопроса «в целях сохранения и развития республиканского объекта культурного наследия». По его распоряжению была подготовлена проектно-сметная документация, однако спустя три года к ремонту аварийной крыши так никто и не приступил.

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А.К. Мельникова с рисунка А.П. Давыдова, 1782. Источник wikipedia.org

Медному всаднику — быть

16 мая 1768 года императрица Екатерина II издала указ о сооружении памятника Петру I. Макет будущего Медного всадника подготовил французский скульптор Этьен Фальконе, работа шла в бывшем Тронном зале деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. Голову статуи лепила ученица скульптора Мари-Анн Колло, змея — Федор Гордеев, отливали скульптуру под руководством литейных дел мастера Василия Екимова. В 1778 году Фальконе уехал из России с чертежами и техническими расчетами, на открытие в 1782-м его не позвали, а завершающими работами занимался архитектор Юрий Фельтен.



16 мая 1960 года в СССР была проведена первая опытная цветная телепередача. Вещание велось из Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича. Спустя ровно 7 лет на Ленинградском заводе имени Козицкого стали изготавливать цветные телевизоры «Радуга». До этого тоже можно было смотреть цветное ТВ: на экраны передавались картинки красного, синего и зеленого цвета, который смотрели через вращающийся диск, состоящий из таких же светофильтров.

Источник wikipedia.org

Приехали — и обыграли

16 мая 1901 года прошел первый в истории матч футбольных сборных за пределами Великобритании — в Монтевидео, столице Уругвая. Этот вид спорта сюда привезли в 1880-е годы британские мигранты. В результате право стать первым соперником получила сборная Аргентины, которая в результате упорной борьбы победила Уругвай со счетом 3:2.

16 мая 1929 года прошла первая церемония вручения премии Американской киноакадемии. Она длилась всего 15 минут, вместо «Оскаров» победители получали «Благодарственные отзывы». Номинации «Лучший фильм» тогда не было, но в близких по смыслу категориях победили «Крылья» Уильяма Уэллмана и «Восход солнца» Фридриха Мурнау.

