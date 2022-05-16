«Если сейчас не приведем крышу медресе в порядок, то ущерб всему зданию может быть нанесен довольно большой»

Реконструкцию кровли Апанаевского медресе собираются провести за счет благотворительности, но духовенство рассчитывает и на господдержку

Над зданием медресе Апанаевской мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе Казани, нависла угроза обрушения. К проблемам медресе в 2019 году привлекли внимание и президента Татарстана Рустама Минниханова, который после его посещения поручил заняться решением вопроса «в целях сохранения и развития республиканского объекта культурного наследия». По его распоряжению была подготовлена проектно-сметная документация, однако спустя три года к ремонту аварийной крыши так никто и не приступил. «Реальное время» решило выяснить, какая судьба ждет одно из старейших медресе Казани.

Без права выполнить ремонт самостоятельно

Здание медресе, которое было основано еще в XVIII веке, имеет большую историческую ценность. Однако в последние десятилетия в нем не проводились реставрационные работы. Как рассказал Нияз хазрат Сабиров, имам-хатыб Апанаевской мечети, к которой и относится это учебное заведение, на сегодняшний день одна из главных проблем медресе — протекающая кровля. Эту проблему пытались решать своими силами — дыры латали то тут, то там, но это приносило лишь временный эффект. В итоге крыша настолько обветшала, что ей требуется серьезный капитальный ремонт — полная замена кровли со стропильной частью.

Как рассказал Нияз хазрат Сабиров, имам-хатыб Апанаевской мечети, к которой и относится это учебное заведение, на сегодняшний день одна из главных проблем медресе — протекающая кровля. Фото vk.com/okn.tatarstan

По признанию Нияза хазрата, можно было бы уже давно привести в порядок крышу, если бы не одно «но» — медресе относится к объектам культурного наследия.



— Раз здание медресе относится к объектам исторического наследия, является памятником культуры, мы самостоятельно не имеем права проводить такие масштабные работы — без участия государственных структур, — пояснил хазрат.



— В настоящее время совместно с ТИГП разрабатывается проект реконструкции всего здания медресе, но наша боль сейчас, самая главная проблема — это крыша. Если мы сейчас не приведем ее в порядок, то уже в ближайшее время, с учетом нынешних погодных условий, ущерб будет нанесен всему зданию.

Вид медресе со двора. Фото vk.com/okn.tatarstan

«Задача для чиновников — решить вопрос с кровлей»

5 мая на объект выезжала рабочая группа в составе председателя республиканского Комитета ОКН и руководства мечети и медресе. После осмотра комиссия пришла к выводу, что «локально законсервировать проблемные участки не получится — железное покрытие сгнило и проваливается. Требуется его полная замена, в том числе и усиление стропильной системы. Ситуация требует принятия срочных мер. В настоящее время совместно с ДУМ РТ решается вопрос финансирования противоаварийных работ», говорится в сообщении на странице официальной группы республиканского Комитета ОКН во «ВКонтакте».

«Реальное время» обратилось в комитет с просьбой дать комментарий по этой проблеме, о том, какие решения приняты на сегодняшний день, определены ли подрядчики, сметы и сроки выполнения ремонтных работ. По словам главы комитета Ивана Гущина, проблема с кровлей медресе Апанаевской мечети под его постоянным контролем и различные вопросы, связанные с этой острой ситуацией, прорабатываются ежедневно.

— У нас сейчас запараллелены несколько процессов. Во-первых, к нам уже поступил проект реставрации всего здания медресе на общественное обсуждение — он находится на экспертизе. У нас предусмотрен целый комплекс мероприятий по восстановлению этого объекта. Президент Татарстана этот вопрос поддержал. Второй тезис: сейчас стропильные конструкции и листовой материал практически пришли в негодность, и проливные дожди дают о себе знать. В связи с этим мы с Духовным управлением мусульман, с его фондом «Вакф РТ» прорабатываем вопросы проведения ремонтно-реставрационных работ. Также сейчас подрядная организация ведет подсчеты стоимости первоочередных работ. Задача для нас, для чиновников, — решить вопрос с кровлей. Дальше будем решать по фундаменту, потому что там есть трещины. Объект, безусловно, требует к себе внимания, и мы этим занимаемся, ситуация находится на контроле.

По словам главы комитета Ивана Гущина, проблема с кровлей медресе Апанаевской мечети — под его постоянным контролем. Фото vk.com/okn.tatarstan

Какова цена вопроса, Иван Гущин озвучивать не стал, объяснив, что это преждевременно. Поскольку проект реставрации здания медресе сначала должен пройти госэкспертизу и проверку достоверности сметы, и процесс этот не быстрый, подчеркнул он. Однозначно лишь то, что ремонтно-реставрационные работы будут проводиться не за счет бюджетных средств, а на пожертвования прихожан, благодаря спонсорской и благотворительной помощи. Финансирование и другие вопросы, связанные с Апанаевским медресе, на днях Иван Гущин планирует обсудить с главой ДУМ РТ Камилем хазратом Самигуллиным:



— Пока похвалиться нечем, но мы работаем, без обсуждения какого-то из вопросов по медресе не проходит ни одного дня.

Как считает Нияз хазрат Сабиров, в этом вопросе, помимо участия спонсоров, «нужна и поддержка государства, потому что строить новое здание намного легче и дешевле, чем восстанавливать исторический объект. Нужно приложить все усилия, чтобы сохранить это здание, имеющее историческую ценность».

Несмотря на то, что крыша местами протекает, занятия в медресе не прекращаются, за исключением пострадавших помещений. Фото vk.com/okn.tatarstan

Продолжая традиции татарских богословов

В стенах этого известного в свое время учебного заведения преподавали языковед Ахмед-Хади Максуди, известный общественный деятель Ахмед-Заки Валиди, драматург Гафур Кулахметов. Из стен Апанаевского медресе вышло немало татарских богословов и просветителей, которые внесли большой вклад не только в развитие татарского народа, но и других тюркских народов, рассказывает Нияз хазрат.

Эти традиции продолжаются здесь и сегодня. Несмотря на то, что крыша местами протекает, занятия в медресе не прекращаются, за исключением пострадавших помещений. На данный момент воспитанниками медресе являются более 100 человек — и взрослые, и дети, которые изучают основы ислама, арабский язык, другие предметы, читают и учат Коран.

Медресе мечети «Апанай» — памятник архитектуры и объект культурного наследия регионального значения, считается одним из старейших мусульманских учебных заведений Татарстана. По данным исторических документов, медресе уже действовало в 70-х годах XVIII векa. У знаменитого медресе было несколько названий: его называли Приозерным — по месту нахождения здания у озера Нижний Кабан; Апанаевским — по имени попечителей; «Каримия», «Галламия» и «Касымия» — по имени мударрисов Мухаметкарима Мухаметрахимова, Абдулгаляма и Мухамметкасыма Салиховых.