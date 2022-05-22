Праздник в Болгаре: «Пусть будет мир во всем мире, Татарстан процветает, а Россия будет сильной»

В древнем городе отметили 1100-летие принятия ислама. По предварительным данным, «Изге Болгар жыены» посетили более 20 тысяч человек

В Болгаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Несмотря на то, что старт мероприятий «Изге Болгар жыены» был назначен на 11 часов дня, уже в 9 утра на территории городища находилось с десяток тысяч человек. Людской поток разделился на две части — если одни старались занять более выгодные места у сцены и на территории Ханской мечети для совершения полуденного намаза, то второй поток направился в сторону Белой мечети. Именно здесь развернулась ярмарка с различными сувенирами, халяльной продукцией и книгами. Здесь же начались и первые официальные мероприятия. Правда, узнать о том, что здесь происходит что-то важное, можно было лишь по «припаркованным» правительственным вертолетам и оцеплением вокруг Болгарской исламской академии.

«Хорошая возможность для решения проблем развития ислама в регионах»



Именно в стенах Болгарской исламской академии с раннего утра началось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Но самого вице-премьера на мероприятии не было, он выступил перед членами оргкомитета по видеосвязи, заранее извинившись, что ему пришлось покинуть Казань.

В своем выступлении Хуснуллин отметил, что ислам является неотъемлемой частью истории и культуры России. В рамках подготовки к юбилейной дате проведена большая работа по запуску важных инфраструктурных проектов — был заложен первый камень Соборной мечети в Казани, завершается возведение нового корпуса медресе «Мухаммадия», готовятся к реставрации здания мечети и медресе в Москве, проводится ремонт ряда объектов в Болгарах, заканчивается постройка большой мечети в Крыму.

Фото: president.tatarstan.ru

Заместитель министра культуры России, ответственный секретарь оргкомитета Ольга Ярилова добавила, что в сентябре в Уфе откроется новый комплекс Российского исламского университета, а в Нижнем Новгороде приступают к восстановлению исторической мечети.



По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, для мусульман России важно, чтобы юбилейные мероприятия прочно закрепились в истории современной России созданием значимых социальных объектов, инфраструктурными изменениями и оставили след в духовно-просветительской деятельности. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — это хорошая возможность для решения проблем развития ислама в регионах.

В работе круглого стола также приняли участие спецпредставитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов, начальник управления внутренней политики администрации президента России Анатолий Вылегжанин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер Татарстана, председатель «Милли шуры» Василь Шайхразиев, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и другие.

Фото: president.tatarstan.ru

В рамках заседания оргкомитета состоялось торжественное гашение памятной почтовой марки в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«То, что вы здесь, поднимает имидж нашего святого места — Болгара»

Погода в этот день выдалась прохладной, гости праздника ежились под пронизывающим холодным ветром. К тому же начался град. Кто-то вооружился зонтиками, а кто-то поспешил найти укрытие. На эту тему высказался Минтимер Шаймиев. Поблагодарив собравшихся за то, что они приехали, несмотря на холодную погоду, добавил: «Погода хорошая, потому что если идет дождь, значит уродится пшеница».

В первых рядах перед сценой в числе прочих гостей начала церемонии ожидали генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан, экс-министр образования Татарстана Энгель Фаттахов, председатель ЦДУМ России, муфтий Талгат Таджуддин в компании с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и другие. Официальная делегация, возглавляемая Рустамом Миннихановым, поднялась на сцену, которую установили на площади перед памятным знаком «Принятие ислама».

Фото: president.tatarstan.ru

Выступая перед участниками «Болгар җыены», президент Татарстана подчеркнул, что 1100-летие — это знаковое событие не только для республики, но и для мусульман России и всего мира. Он отметил, что решением президента России юбилейная дата широко отмечается на государственном уровне, запланированы крупные мероприятия, ряд из которых прошел в эти дни в Казани.

— В рамках 1100-летия мы провели KazanSammit, заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», участие в котором приняли представители 75 стран и 27 послов. Это огромное событие для всех нас, — добавил он.

Отдельно Рустам Минниханов отметил заслуги верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который одним из первых начал развивать идею ежегодных сходов мусульман на священной земле Болгара. Поблагодарил лично Минтимера Шаймиева и фонд «Возрождение» за работу по восстановлению исламских святынь.

— Все эти составляющие позволили мусульманам Татарстана, России и нашим гостям увидеть, на каком уровне 1100 лет назад на государственном уровне наши предки приняли ислам. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Для нас большая радость, что вы сегодня с нами. Пусть будет мир во всем мире, Татарстан пусть процветает, а Россия будет сильной. То, что вы здесь, поднимает имидж нашего святого места — Болгара, — обратился Минниханов к присутствующим.

Фото: president.tatarstan.ru

Минтимер Шаймиев, в свою очередь, напомнил, что в 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тем самым эксперты всего мира признали, что Болгар является местом добровольного принятия ислама на самых северных территориях. Государственный советник Татарстана вслед за президентом республики поблагодарил муфтия Таджуддина.

— Он первопроходец, я каждый раз об этом говорю. Он раньше нас сюда пришел и начал археологические работы, копая лопатой. Они создавали доказательную базу. Если бы за эти годы не была создана доказательная база, вести научные, изыскательные и идеологические работы было бы невозможно. Если бы сюда не приезжали со всей Республики и России, об этом дне мы не могли бы и мечтать. Всем спасибо, начиная от землекопов, заканчивая учеными. Это наша общая работа. Это эпохальное событие. У нас есть чем гордиться, — отметил Шаймиев.

«Татар и так знал весь мир, а теперь мы прославили и булгар»

Сам Таджуддин, выходя к микрофону, обратился к публике, которая хотела поприветствовать его аплодисментами: «Можете не хлопать, шайтан нам тут ни к чему», — рассмешил стоявших на сцене высоких гостей.

— Минтимер — сам железный и из нас старался выковать металл, — поблагодарил таким образом муфтий хвалившего его пару минут назад Шаймиева. — Мы каждый год проводим этот праздник. В последнее время мы много говорим об идентичности. А что такое идентичность? Это чтобы каждый оставался в том виде, в каком он есть. Если ослу приставить большой хвост и приделать рога, он все равно конем не станет. Мы не Мичурины, мы — рабы Божьи! Живем на земле. На той, которую дал Бог. И поэтому этот праздник является восстановлением нашей гражданской идентичности. Чем больше праздников, тем меньше войны. Чем больше застолий, тем больше взаимопонимания.

Фото: president.tatarstan.ru

Таджуддин выступал на правах хозяина. Если на подобных мероприятиях медали раздает президент Татарстана, то в этот раз муфтий не спеша вручил свои медали Рустаму Минниханову, Минтимеру Шаймиеву и Василю Шайхразиеву.

— Татар и так знал весь мир, а теперь мы прославили и булгар. Татар знают по монголам, по Чингисхану, по Батыю, но мы — передовой отряд — еще до них тут были. Мы еще тысячу лет назад пришли сюда с Кавказа, с кубанских степей, из Крыма, — резюмировал он.

Далее слово дали главе ДУМ РФ Равилю Гайнутдину. Он также поблагодарил Таджуддина за начатую им работу по популяризации Булгара в далеком 1989 году. Председательствующий муфтий отметил, что торжественные мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама будут организованы и в Москве.

Фото: president.tatarstan.ru

— Завершая юбилейные мероприятия, мы все вместе в Москве, возможно, и с участием Владимира Путина, отметим общегосударственный праздник мусульман нашей страны — проведем большой международный мусульманский форум в Москве. Сейчас идут подготовительные работы к этим мероприятиям. А 9—10 июня на территории, где ушла из земной жизни царица двух ханств, Казанского и Касимовского, откроем памятник царице, символу татарских женщин Сююмбике, — сообщил он.

По словам муфтия, памятник Сююмбике расположится напротив ханской мечети в Касимове.



Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поприветствовал гостей по-татарски — «Хәерле көн» — и отметил, что «эта земля священна не только для вас, но и для нас, поскольку мы живем бок о бок». Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что первая религия на территории России — это ислам.

— Православие было принято позже, поэтому эта дата важна для всех нас, — подчеркнул глава ДУМ Татарстана.

Затем Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и другие почетные гости по традиции приняли участие в коллективном полуденном намазе, который состоялся на территории Ханской мечети.

Фото: president.tatarstan.ru

«У луговых мари и удмуртов одно из приветствий звучит как «салям»

Духовное управление мусульман России под председательством Равиля Гайнутдина провело в Булгаре свою параллельную программу. В стенах БИА была организована выставка и круглый стол, а сам Гайнутдин в специальном шатре дал торжественный обед, во время которого вручил мусульманским священнослужителям благодарственные письма.

Круглый стол под названием «На землях темниковских мурз: мусульманское наследие западной Мордовии» был посвящен книге «Темников: крепость империй». Авторы книги — руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов и кандидат педагогических наук, политический обозреватель радиостанции «Вести ФМ» на ВГТРК Марат Сафаров.

Выступая на круглом столе, первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов отметил, что этнографические исследовательские проекты — актуальная составляющая деятельности религиозных организаций. «На протяжении нескольких лет Ренат с Маратом ведут очень важную этнографическую работу, выезжают в экспедиции и собирают материалы. Для нас важно это сохранить и передать следующим поколениям», — сказал он. Ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Фирдаус Калимуллина высоко оценила деятельность муфтията России в данном направлении: «В последние годы книги, вышедшие на основании этнографических исследований, редкость», — отметила она.

Фото: Гульназ Бадретдин

На экспозиции был представлен один блок из большой выставки «Традиции ислама в России». В БИА были выставлены экспонаты, посвященные народам — жителям Волжской Булгарии, которые упоминает в своих записках Ахмад ибн Фадлан. Это башкиры, вису, чуваши, печенеги, финно-угорские племена и хазары. Здесь можно было увидеть макет представителя каждого народа в человеческий рост, изучить краткую информацию о каждом народе и артефакты, связанные с их бытом и культурой. Причем это не музейные экспонаты, а вещи из личных коллекций краеведов, с которыми авторы книги встречались во время своих этнографических экспедиций.

Как рассказал «Реальному времени» один из авторов книги Ренат Абянов, в ходе их знакомства и общения с краеведами последние предоставили им некоторые изделия для проведения выставок. Среди редких экземпляров — чувашская подвеска, марийский браслет, игольница, керамические изделия, кувшины и музыкальные инструменты. «Они нам предоставили, чтобы мы смогли рассказывать о культуре народов, соседствующих с татарами, а ранее — с булгарами. Мы говорим о том, какое влияние оказали булгары, в последующем — татары на эти народы. Например, у луговых мари и удмуртов одно из приветствий звучит как «салям», — говорит он.

Фото: Гульназ Бадретдин

Выставку осмотрел и президент Татарстана Рустам Минниханов в компании с Минтимером Шаймиевым и заместителем министра культуры России Яриловой. Президент отметил, что многие народы переняли у татар отдельные традиции. Он также подчеркнул, что необходимо именно таким популярным методом распространять историю. «Есть академические труды, которые понятны узкому кругу специалистов, а наши проекты направлены на популяризацию среди народа — через выставки, через издания и презентации», — говорит заммуфтия Рушан Аббясов.

На этом мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, не заканчиваются. Как рассказал «Реальному времени» продюсер Айназ Мухаметзянов, в Казани завершается работа над документально-художественным фильмом «Ибн Фадлан». Кино покажут осенью в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино, а выставка о народах Волжской Булгарии поедет по российским регионам.