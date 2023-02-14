В Татарстан на «Изге Болгар жыены» планируют привезти священные реликвии пророка Мухаммеда

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На «Изге Болгар жыены» планируют привезти священные реликвии пророка Мухаммеда. Об этом сообщил муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин.

— Мы слышим критику: «Я уже был в прошлом году, было холодно, я гулял, ходил, что вы мне сейчас нового покажите?» И в этом году мы хотим привести священные реликвии пророка Мухаммеда. Это 11 предметов. Пока что думаем выставить в один день, чтобы осталась какая-то сакральность, смысл, цель поехать всей семьей прикоснуться к истории, — рассказал он.

По его словам, на данный момент прорабатывается вопрос, как привезти священные реликвии. Камиль Самигуллин рассказал, что некоторые предлагают провести выставку в несколько дней, но, по его словам, здесь возникает вопрос охраны предметов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— И мне кажется, что нужно сохранить какую-то сакральность. Если будет именно 21 мая, то будет смысл всем нам приехать именно в этот день, прикоснуться, посмотреть это все, — заявил муфтий Татарстана.

По его словам, в дальнейшем практику привоза священных реликвий могут продолжить.

«Изге Болгар жыены», посвященный дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в Татарстане 21 мая. В прошлом году в этот день в Болгаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина