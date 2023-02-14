В Татарстан на «Изге Болгар жыены» планируют привезти священные реликвии пророка Мухаммеда
На «Изге Болгар жыены» планируют привезти священные реликвии пророка Мухаммеда. Об этом сообщил муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль хазрат Самигуллин.
— Мы слышим критику: «Я уже был в прошлом году, было холодно, я гулял, ходил, что вы мне сейчас нового покажите?» И в этом году мы хотим привести священные реликвии пророка Мухаммеда. Это 11 предметов. Пока что думаем выставить в один день, чтобы осталась какая-то сакральность, смысл, цель поехать всей семьей прикоснуться к истории, — рассказал он.
По его словам, на данный момент прорабатывается вопрос, как привезти священные реликвии. Камиль Самигуллин рассказал, что некоторые предлагают провести выставку в несколько дней, но, по его словам, здесь возникает вопрос охраны предметов.
— И мне кажется, что нужно сохранить какую-то сакральность. Если будет именно 21 мая, то будет смысл всем нам приехать именно в этот день, прикоснуться, посмотреть это все, — заявил муфтий Татарстана.
По его словам, в дальнейшем практику привоза священных реликвий могут продолжить.
«Изге Болгар жыены», посвященный дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в Татарстане 21 мая. В прошлом году в этот день в Болгаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Подробнее — в материале «Реального времени».
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