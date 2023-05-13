Борьба гиков за индивидуальную свободу

В романе «Младший брат» Кори Доктороу поднимает тему выбора между безопасностью и гражданскими правами

Фото: Максим Платонов

Маркус — симпатичный, хотя и высокомерный герой. Он взламывает мобильные телефоны, грубо разговаривает с должностными лицами и наизусть цитирует Декларацию независимости США. Эта высокомерность немного спадает после допросов, которые сопровождались запугиванием и унижением. Но именно это заставляет Маркуса занять принципиальную позицию, которая привела его к сопротивлению и активизму в области гражданских прав.

В Сети Маркус известен как w1n5t0n и m1k3y. Он талантливый семнадцатилетний хакер из Сан-Франциско. Подросток и его «команда» обходят школьные камеры безопасности и выходят за пределы кампуса, чтобы сыграть в «Харадзюку Фан Мэднесс» — игру с альтернативной реальностью, которая включает в себя решение головоломок в реальном мире и в виртуальном пространстве. К сожалению для Маркуса и его друзей, они оказываются в ловушке, в эпицентре террористического нападения, когда Бэй-Бридж был взорван.

Подростки оказались не в то время и не в том месте. Их задерживает Департамент внутренней безопасности (ДВБ) и отвозит в секретную тюрьму за пределами побережья. ДВБ допрашивает и пытает Маркуса. Сотрудники Департамента считают, что зашифрованный компьютер и телефон, а также нахождение на месте теракта доказывают его причастность к трагическим событиям. После того как Маркуса допрашивают, унижают, получают полный контроль над всеми его гаджетами и угрожают заключить в тюрьму без суда на всю жизнь, ДВБ освобождает подростка и его друзей. За исключением лучшего друга Маркуса, Дэррила. Они возвращаются домой и обнаруживают, что Сан-Франциско превратился в полицейское государство, а ДВБ на каждом углу допрашивает людей и устраняет их по своему усмотрению. Маркус напуган, но готов к борьбе. Он решает противостоять «Большому Брату», используя игровую приставку «Искбокс».

Эта книга напоминает фильм «Хакеры» с Анджелиной Джоли в главной роли с той разницей, что у «Младшего брата» действительно есть техническая база. Уязвимости в системе безопасности, камеры распознавания походки, создание «Параноид-искбокс», доступ к персональным данным — все это освещается в романе Доктороу о виртуальной безопасности.

«Младший брат» — это развлекательный техно-триллер в категории Young Adult и продуманная полемика о гражданских правах в эпоху интернета. А также это практическое руководство по цифровой самозащите. Мануалы о криптографии и байесовской математике — одно из главных удовольствий, которое я получила от прочтения книги. Маркус распространяет свое сообщение через безопасную сеть, созданную из игровых приставок «Искбокс». Да, хипстеры и эксперты по социальным сетям заменили незатейливых кодеров прошлых лет.

Кори Доктороу хорошо знает эту территорию. Он страстный борец за авторские права, лектор, преподаватель, автор множества романов и рассказов. Его понимание последствий современных информационных технологий авторитетно. Голос главного героя однозначно обладает аутентичным колоритом технически грамотного человека, даже несмотря на то, что на языке оригинала книга вышла в 2008 году.

Хотя роман затрагивает довольно сложную и «взрослую» тему, это все-таки книга для молодой аудитории. И через инструкции по цифровой безопасности прорываются проблемы современных подростков. После теракта Маркус видит своего отца в новом свете, сломленным и запутанным правительством. Он начинает понимать ценность человеческой жизни и последствия каждого своего решения. И конечно же, он влюбляется.

«Младший брат» — увлекательное чтение. Несмотря на внушительный объем книги, прочитать ее можно за пару вечеров. В романе есть шероховатости, несколько «плоские» герои, но с точки зрения темы и ее значения «Младшего брата» можно поставить в один ряд с «1984» Джорджа Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

«Младший брат» не стесняется своей главной цели — распространение субверсивных идей среди молодой аудитории. Роман идет в комплекте с двумя эссе, а также библиографией техно-контркультурных произведений — от «В дороге» Джека Керуака до «Прикладной криптографии» Брюса Шнайера. После выхода книги Доктороу сделал невероятное — выложил ее в свободный доступ. Кстати, этот смелый шаг никак не навредил продажам бумажной версии романа.

Персонажи Доктороу обычно несут в себе некую глобальную идею, она звучит из их уст. К примеру, во время допроса представителем Департамента внутренней безопасности Маркус произносит:

Мне казалось, я живу в стране, где главенствует Конституция. В стране, где у меня есть права. А по-вашему получается, что ради защиты моей свободы надо разорвать в клочки основной закон страны!

После таких заявлений немного странно выглядят любовные сцены и переживания по поводу взаимоотношений с девушками. Но это особенности Young Adult литературы. Для меня любимыми страницами стали те, что пропитаны аутентичным чувством личной и этической необходимости лучшего отношения к информационным технологиям.

Моя техника работает на меня, бережет, охраняет. А не шпионит за мной. Вот за что я люблю компьютерные технологии: если правильно ими пользоваться, они наделяют вас силой и оберегают личные границы.

Эта книга обязательна к прочтению для тех, кто легко оставляет свои персональные данные в интернете, устанавливает бесплатные сервисы, за услуги которых по идее нужно платить, или не понимает, для чего нужна двухфакторная идентификация. «Младший брат» Кори Доктороу — это в первую очередь призыв к действию.

Большинство из нас никогда не построит автомобиль. Не соорудит авиационную систему. Не спроектирует здание. Не построит город. Все эти вещи слишком сложны, их устройство выходит за пределы понимания простых людей вроде нас с вами. Но компьютер еще в десять раз сложнее, однако вы сумеете заставить его плясать под вашу дудку. Научиться писать несложные программы можно за пару часов. <...> Если хотите, чтобы компьютер не помыкал вами, а, наоборот, помогал, облегчал ваш труд, если хотите стать истинным властителем своей машины, научитесь писать программы.

С этой точки зрения создатели американской Конституции были в определенном смысле гиками от политической науки. Они круглыми сутками создавали код для правительства без тирании. «Младший брат» утверждает, что если вы недостаточно технически подкованы, вы не полностью владеете гарантированными Конституцией свободами. А ваш патриотический долг как гражданина — быть немного гиком.

Издательство: Popcorn Books

Перевод: Елена Токарева

Количество страниц: 448

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» и кафе «Солома» за помощь в проведении съемок.