Валерий Поканинов: «С нами в одном из ближайших туров сыграет команда из Донецка»

НСФЛ уже проводит футбольный чемпионат с участием Донбасса и Луганска

Сегодня футбольная команда Поволжского университета спорта стартовала во втором туре чемпионата Студенческой футбольной лиги. С прошлого сезона в этом соревновании принимают участие команды из новых российских регионов, одна из которых — команда Донецка — выступает в одной группе с татарстанцами. Руководитель казанской команды Валерий Поканинов рассказал об этом соревновании спортивной редакции «Реального времени».

«Уровень НСФЛ по медийности выше, чем у первого дивизиона»

— Валерий Борисович, в чем смысл возвращения команды Поволжского университета спорта на чемпионат Национальной студенческой футбольной лиги?

— Мы два года не принимали участие в турнирах НСФЛ. Сейчас вернулись, уже отыграли с Дмитрием Денисенко один тур в Ессентуках, одержав три победы, несмотря на то, что у нас в команде в основном молодежь. У нас туровая система, когда в один город съезжаются четыре команды и проводят три матча между собой. Всего в турнире 43 команды, разделенные на четыре дивизиона, и принимают участие команды из новых российских регионов. Конкретно с нами в одном из ближайших туров сыграет команда АМВД ДНР из Донецка (этот новый вуз Академии МВД Донецка основан только в 2021 году). В других дивизионах сыграют еще и ЛГУ из Луганска и МГУ из Мариуполя, команды местных университетов, а также ДонГТИ из Алчевска, донбасский технический институт из Луганской области. Там еще КФУ-2 из Симферополя, представитель Крыма принимает участие в подобных турнирах уже девятый год и сейчас выставил аж две команды, плюс Севастополь из Крыма.

— Там, наверное, работает Валерий Чалый, ранее возглавлявший казанский «Рубин».

— Возможно, но он больше погружен в организационный процесс, а через студенческий футбол Крыма выросли два игрока нынешней Премьер-лиги Владимир Писарский, «Крылья Советов», и Даниил Хлусевич, «Спартак». Касательно нашего дивизиона, в нем аж три команды из Санкт-Петербурга, две из Саранска, в целом 16 студенческих коллективов, включая представителей моей родной Элисты, мы их уже успели обыграть в «татаро-калмыцком дерби» (Смеется).

Фото vk.com/fc_unifirst

Играя в этом турнире, я замечу, что у него очень сильный уровень, а организация даже выше, чем в первом дивизионе, на тот момент, когда я там работал судьей и инспектором. Не случайно эта деятельность по организации и раскрутке НСФЛ позволила ее президенту Андрею Стукалову войти в руководство Российского футбольного союза, возглавив там комитет по этике.

— Вы не ошиблись, уровень выше у первой лиги?

— Да, особенно в плане медийности. Какие там трансляции, одна камера по центру, со стороны основной трибуны, и все. А здесь две-три камеры по периметру поля, экспресс-интервью по окончании матчей, информационно насыщенный сайт, все это было отмечено на всероссийском уровне.

«География нашей команды, как говорится, от Москвы до самых, до окраин»



— Если коротко пройтись по составу команды Поволжского университета спорта.

— Давайте пройдемся. У нас заявлен Никита Янович, третий вратарь «Рубина», но там попросили его пока не задействовать, поскольку опасаются травм у основных голкиперов в борьбе за выход в РПЛ. Мы провели переговоры с тренером «Рубина» по вратарям Сергеем Козко и решили до окончания чемпионата не привлекать Никиту. Кстати, он из Северска, Томской области, это ранее был закрытый город в системе атомной промышленности. Владислав Микушин его сосед, из самого Томска, сейчас играет за «Ленинградец» и претендует на выход в Первый дивизион. В целом география нашей команды, как говорится, от Москвы до самых, до окраин. Тот же Григорий Комовников из Калининграда, Артур Ханнанов из Чайковского, Пермского края, между прочим, там уже давно существует спортивный вуз нашего профиля, но Артур выбрал учиться в Казани. Как и Артем Карпович из Санкт-Петербурга, где вообще два спортивных вуза, и знаменитый университет им. Лесгафта, и менее известный ВИФК, военный институт физической культуры. Денис Михайлов из Йошкар-Олы, соседи из Марий Эл, но он сейчас играет за питерское «Динамо», и мы сможем его задействовать, когда закончится чемпионат страны по второй лиге. Как и липчанина Михаила Яковлева, который на данный момент вообще игрок первого дивизиона, выступая за тульский «Арсенал». Максим Шиляев тоже сосед, только из Удмуртии, из Ижевска. Кирилл Паршин из Курска, Антон Поканинов, сын мой, это и моя родная Элиста, и футбольная школа Тольятти, которую заканчивал еще и Платон Платонов. Евгений Данилов из Ульяновска, Денис Сабусов из Иваново, Дмитрий Цветков из Челябинской области. И из ближнего зарубежья узбекистанец Дониер Убайдуллаев.

Фото vk.com/fc_unifirst

— Как в песне пелось: «Мой адрес — не дом, и не улица, мой адрес...» Поволжский спортуниверситет.

— Да, причем и Калининград, и Питер, и Поволжье, и Урал, и Юг России, и Нечерноземье, и ближнее зарубежье плюс, само собой, Татарстан: Казань, Нижнекамск, Сабинский район. У нас же заключены договора о сотрудничестве с «Рубином», как и с «Ак Барсом», спортшколами, училищами олимпийского резерва. Возвращаясь к географии футболистов нашего состава, отмечу, что там ребята еще и различного вероисповедания, как я узнал, поскольку первый тур пришелся на окончание Ураза-байрама и несколько человек поехали в мечеть в Пятигорске, чтобы помолиться и отметить этот праздник. В целом я отмечу, что с дисциплиной в команде все было на самом высшем уровне, хотя подобные длительные выезды бывают чреваты разными случаями.

«В Казани есть возможность сформировать несколько сильных студенческих команд»

— Мне товарищ рассказывал, который тренировался в СК им. Урицкого еще по 1975 году рождения, как они, 14-15-летние, выехали на первый свой турнир по России, в составе команды Поволжского региона. И вот вечерком собрались покуролесить, среди немногих, кто отказался, был Виктор Козлов.

— Витя, который сейчас тренер «Салавата Юлаева»? Я его помню, отца хорошо знал, он работал на «АвтоВАЗе».

— И воспитал достойного сына, который не поддался на уговоры моего товарища. Очень он над Козловым прикалывался, вспоминая о нем в одной забегаловке в начале 2000-х. Правда, сам Козлов к тому времени был в НХЛ, в «Сан-Хосе Шаркс», сейчас он в Уфе тренирует, а мой товарищ уже лет десять на кладбище, после того как убили по пьяной лавочке. Так что пример сладкой парочки Кокорин — Мамаев был далеко не первым.

— В продолжение этой истории скажу, что тренер — это не только работа во время подготовительного процесса и матчей, это еще педагогика. К сожалению, в какое-то время у нас был большой пробел в воспитательном плане, а спорт сам по себе дисциплинирует, и здесь гораздо проще воспитывать подрастающее поколение. Тот же футбол — это и личные качества, смелость, импровизация, и командный дух, та же надежность, подстраховка. Следующим шагом идет воспитание патриотизма, не зря столько спортсменов было в рядах Вооруженных сил во время Великой Отечественной.

Фото vk.com/fc_unifirst

Возвращаясь к комплектованию нашей команды, замечу, что в целом в Казани есть реальная возможность сформировать несколько сильных студенческих команд, которые играют и в чемпионате республики, и в студенческих соревнованиях, поскольку есть академии «Рубина», «КАМАЗа», «Нефтехимика», не говоря уже о многочисленных футбольных школах в этих, и других городах республики. У нас же Татарстан давно ходит в передовых. Сперва стали лучшими по инфраструктуре, а сейчас по многим другим направлениям, количеству соревнований, различных фестивалей, форумов, сильнейший научно-преподавательский коллектив.

— Недавно делал интервью с регбистом «Стрелы» Омари Гриняевым, который вспоминал, что в Казани работал его одноклубник по Сыктывкару Игорь Рогачевский, а сейчас он тренирует в Чебоксарах. А кого еще из выпускников вы можете вспомнить в контексте работы в спортивной отрасли?

— Есть такой термин «двойная карьера», это когда студент ищет возможность построения своей карьеры в чем-то другом, помимо профиля, на котором он обучается. У нас среди выпускников в этом плане самые известные это Алена Бакирова, исполнительный директор проекта «Кадровый резерв», и хоккеист Игорь Жерненков, руководитель направления «Спорт» в «Университете талантов», Гульназ Тухватшина, руководитель пресс-службы Министерства спорта Татарстана. В Боснии и Герцеговине работает обучавшийся у нас Абдулкадир Дзодич. В будущем ожидаем, как наш вуз будут представлять выпускники из Боливии, Египта, Колумбии, Ливана, Алжира, поступившие год-два назад. Есть выпускники, которые служат по контракту, судя по всему, и в районе проведения СВО, то есть можно констатировать, что ребята выбрали для себя военную карьеру.

(Продолжение следует)



Беседовал Джаудат Абдуллин