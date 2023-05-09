«Наши славные прадеды и деды должны видеть, что мы чтим их подвиг»
И без проведения шествия «Бессмертный полк» люди подняли портреты родственников-фронтовиков
«9 мая мы всей семьей выходим на торжественный парад Победы со фотографиями наших дедов — Петра и Григория Мирошниченко. Наши славные прадеды и деды должны видеть, что мы чтим их подвиг, помним их, чтобы ни случилось», — рассказывают внуки героя Советского Союза (1944) Петра Мирошниченко, которые эвакуировались из Донбасса в Казань. В этом году шествие «Бессмертный полк» отменили во всех городах России во избежание провокаций, но горожане и гости столицы все равно принесли портреты своих боевых предков на празднование 78-й годовщины Дня Победы. Их было не так много, но они слушали речь президента РФ Владимира Путина со штендерами в руках и верили в победу России. Детали — в материале «Реального времени».
«Мы все причастны к этой Победе, у нас у всех предки воевали»
Празднование 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в Казани, проходившее при повышенных мерах безопасности, превратилось в настоящий народный сбор. Тысячи людей пришли на площадь Тысячелетия возле Казанского кремля в честь Дня Победы, на которой шла прямая трансляция с Красной площади и звучала речь президента страны Владимира Путина.
Но перед началом на площади выстроились курсанты военных училищ Казани, и торжественно проходили войска Казанского гарнизона. Под звуки мелодии «Священной войны» вынесли легендарное знамя Победы. Его пронесли курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища — герои СВО. За смелось и отвагу курсант училища Вадим Гусев был награжден орденом Мужества.
До и после парада казанцы рассказали как относятся к параду Победы. Так, Аниса Сираева сообщила, что один ее дедушка был вовремя войны ранен и демобилизован, а второй погиб.
— Вы знаете, когда видела этот парад, прямо дрожь по всему телу. И когда [прозвучала] эта песня про Победу, у меня слезы текли… В основном [в этот день] мы были на даче, а в этот раз приехали посмотреть. И погода хорошая, и внучка у меня тут выступала — она танцевала. Мы все причастны к этой Победе, у нас у всех предки воевали, поэтому мы пришли [сюда сегодня], и будем приходить. — говорит она. — Нужно сюда [на парад] приводить детей, чтобы у них родился дух патриотизма, потому что последние годы мы этот патриотизм, конечно, потеряли немножко в связи с тем, что ездили по заграницам, все это нам было доступно.
Дед Лейсан Якушевой также принимал участие в Великой Отечественной войне и был ранен в глаз.
— В 43-м году его комиссовали. У него очень много медалей, у нас до сих пор они сохранились. Мы чтим его память, — сказала она.
«Такие ли мы, какими ты хотел нас видеть?»
Большинство собравшихся записывали происходящее на смартфоны, но среди них выделялись те, кто с первой минуты смотрел и слушал со портретом родственника-фронтовика. Конечно, они знали, что шествия «Бессмертный полк» не будет по причинам безопасности, но все равно взяли штендеры со собой.
— Сколько бы лет не прошло с дня окончания Великой Отечественной войны, но всегда День Победы отмечаем с радостью и скорбью. И всегда в этот день смотрю на фотографию прадеда-фронтовика и как бы спрашиваю — такие ли мы, какими ты хотел нас видеть? — поделилась своими чувствами Наталья Павленко из Ростова-на-Дону.
Каждый год она с мужем ездит на Парад Победы в разные города страны, как бы «показывая» славному прадеду, как страна чествует 9 Мая. На фотографии — простое, доброе сияющее лицо, видно, что он из крестьян.
— Он ушел на фронт как все мужчины в 1941 году, вернулся по ранению в 1943-м и отправился на завод. А его брат украл у отца лошадь и ускакал на фронт. Попал в подчинение маршалу Коневу, — рассказала Наталья Павленко.
Внуки Героя Советского Союза из Донбасса
С фотографиями мужественных дедов — Петра и Григория Мирошниченко — каждый год выходит семья Мирошниченко, переехавшая из Донбасса в Татарстан несколько лет назад. Одному из братьев — Петру Мирошниченко — за подвиг на белорусском фронте было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза в 1944 году, после чего в его честь названы улицы и проспекты в Белоруссии. Семья героя СССР проживала в Горловке Донецкой области, но после вхождения Крыма в состав России их родной город постоянно подвергался бомбардировкам.
— Восемь лет назад в наш дом, который находился в центре города, попал снаряд. Его невозможно было восстановить, его разбомбили. Нам предложили покинуть ДНР без права выбора региона. Так мы переехали в Казань. С тех пор «возим» наших дедов на Парад Победы, — рассказала внучка Наталья Мирошниченко.
Командир взвода разведки 21-летний лейтенант Петр Мирошниченко погиб в бою за деревню Печищи Гомельской области в Белоруссии. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, после чего его взвод смог захватить высоту. Похоронен в братской могиле в Светлогорске — в этом городе, а также в Минске и Жлобине, в память о нем названы улицы. Его брат — Григорий Мирошниченко — прошел всю войну связистом. Он ушел на фронт в 16 лет, приписав себе 2 года. Всю войну стоял по пояс в окопах и в холодной воде, прокладывая связь. Его не стало в 2021 году.
— В прошлом году летали всей семьей на парад в Санкт-Петербург. Но без приключений не обошлось. При посадке в самолет нас не хотели пускать на борт со штендерами с фотографиями наших дедов. В итоге решили вопрос, постарались убедить руководство авиакомпании, — рассказала его сестра Наталья Мирошниченко. Тогда их поставили во главе всего шествия «Бессмертного полка». — Это великий праздник всего нашего народа, который нельзя пропустить. Мы всегда всей семьей собираемся на Парад Победы. Мы должны чтить память наших дедов, которых нет с нами, — уверена она.
С ней согласен Максим Мирошниченко:
— В недружественной стране запрещают георгиевские ленты, у них 9 Мая — День Европы. Разве можно так перевирать историю?! Не представляю, как можно забыть свою историю, забыть подвиг наших предшественников. Благодаря им мы живы и радуемся голубому небу. Главное, чтобы мы помнили подвиги наших предков и гордились ими. И таких как мы — много, — добавил Максим Мирошниченко.
В честь прадеда
Без фотографии, но в честь своего геройского прадеда пошел по стопам военных Камиль Зиннатуллин. Ему 15 лет, он курсант Суворовского училища.
— Мой прадед Магомед Магдеев был удостоен двух орденов Мужества. Участвовал в прорыве блокадного Ленинграда — в этом году отмечалось его 80-летие. Фотографию деда храню, ну и хочу стать артиллеристом, — заключил он.
комментарии