«Наши славные прадеды и деды должны видеть, что мы чтим их подвиг»

И без проведения шествия «Бессмертный полк» люди подняли портреты родственников-фронтовиков

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева (семья Мирошниченко)

«9 мая мы всей семьей выходим на торжественный парад Победы со фотографиями наших дедов — Петра и Григория Мирошниченко. Наши славные прадеды и деды должны видеть, что мы чтим их подвиг, помним их, чтобы ни случилось», — рассказывают внуки героя Советского Союза (1944) Петра Мирошниченко, которые эвакуировались из Донбасса в Казань. В этом году шествие «Бессмертный полк» отменили во всех городах России во избежание провокаций, но горожане и гости столицы все равно принесли портреты своих боевых предков на празднование 78-й годовщины Дня Победы. Их было не так много, но они слушали речь президента РФ Владимира Путина со штендерами в руках и верили в победу России. Детали — в материале «Реального времени».

«Мы все причастны к этой Победе, у нас у всех предки воевали»

Празднование 78-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в Казани, проходившее при повышенных мерах безопасности, превратилось в настоящий народный сбор. Тысячи людей пришли на площадь Тысячелетия возле Казанского кремля в честь Дня Победы, на которой шла прямая трансляция с Красной площади и звучала речь президента страны Владимира Путина.

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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Но перед началом на площади выстроились курсанты военных училищ Казани, и торжественно проходили войска Казанского гарнизона. Под звуки мелодии «Священной войны» вынесли легендарное знамя Победы. Его пронесли курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища — герои СВО. За смелось и отвагу курсант училища Вадим Гусев был награжден орденом Мужества.

До и после парада казанцы рассказали как относятся к параду Победы. Так, Аниса Сираева сообщила, что один ее дедушка был вовремя войны ранен и демобилизован, а второй погиб.

— Вы знаете, когда видела этот парад, прямо дрожь по всему телу. И когда [прозвучала] эта песня про Победу, у меня слезы текли… В основном [в этот день] мы были на даче, а в этот раз приехали посмотреть. И погода хорошая, и внучка у меня тут выступала — она танцевала. Мы все причастны к этой Победе, у нас у всех предки воевали, поэтому мы пришли [сюда сегодня], и будем приходить. — говорит она. — Нужно сюда [на парад] приводить детей, чтобы у них родился дух патриотизма, потому что последние годы мы этот патриотизм, конечно, потеряли немножко в связи с тем, что ездили по заграницам, все это нам было доступно.

Аниса Сираева сообщила, что один ее дедушка был вовремя войны ранен и демобилизован, а второй погиб

Дед Лейсан Якушевой также принимал участие в Великой Отечественной войне и был ранен в глаз.

— В 43-м году его комиссовали. У него очень много медалей, у нас до сих пор они сохранились. Мы чтим его память, — сказала она.

Дед Лейсан Якушевой также принимал участие в Великой Отечественной войне и был ранен в глаз

«Такие ли мы, какими ты хотел нас видеть?»

Большинство собравшихся записывали происходящее на смартфоны, но среди них выделялись те, кто с первой минуты смотрел и слушал со портретом родственника-фронтовика. Конечно, они знали, что шествия «Бессмертный полк» не будет по причинам безопасности, но все равно взяли штендеры со собой.

— Сколько бы лет не прошло с дня окончания Великой Отечественной войны, но всегда День Победы отмечаем с радостью и скорбью. И всегда в этот день смотрю на фотографию прадеда-фронтовика и как бы спрашиваю — такие ли мы, какими ты хотел нас видеть? — поделилась своими чувствами Наталья Павленко из Ростова-на-Дону.

Каждый год она с мужем ездит на Парад Победы в разные города страны, как бы «показывая» славному прадеду, как страна чествует 9 Мая. На фотографии — простое, доброе сияющее лицо, видно, что он из крестьян.

И всегда в этот день смотрю на фотографию прадеда-фронтовика и как бы спрашиваю — такие ли мы, какими ты хотел нас видеть? — поделилась своими чувствами Наталья Павленко из Ростова-на-Дону.

— Он ушел на фронт как все мужчины в 1941 году, вернулся по ранению в 1943-м и отправился на завод. А его брат украл у отца лошадь и ускакал на фронт. Попал в подчинение маршалу Коневу, — рассказала Наталья Павленко.

Внуки Героя Советского Союза из Донбасса

С фотографиями мужественных дедов — Петра и Григория Мирошниченко — каждый год выходит семья Мирошниченко, переехавшая из Донбасса в Татарстан несколько лет назад. Одному из братьев — Петру Мирошниченко — за подвиг на белорусском фронте было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза в 1944 году, после чего в его честь названы улицы и проспекты в Белоруссии. Семья героя СССР проживала в Горловке Донецкой области, но после вхождения Крыма в состав России их родной город постоянно подвергался бомбардировкам.

— Восемь лет назад в наш дом, который находился в центре города, попал снаряд. Его невозможно было восстановить, его разбомбили. Нам предложили покинуть ДНР без права выбора региона. Так мы переехали в Казань. С тех пор «возим» наших дедов на Парад Победы, — рассказала внучка Наталья Мирошниченко.

Командир взвода разведки 21-летний лейтенант Петр Мирошниченко погиб в бою за деревню Печищи Гомельской области в Белоруссии. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, после чего его взвод смог захватить высоту. Похоронен в братской могиле в Светлогорске — в этом городе, а также в Минске и Жлобине, в память о нем названы улицы. Его брат — Григорий Мирошниченко — прошел всю войну связистом. Он ушел на фронт в 16 лет, приписав себе 2 года. Всю войну стоял по пояс в окопах и в холодной воде, прокладывая связь. Его не стало в 2021 году.

«Главное, чтобы мы помнили подвиги наших предков и гордились ими. И таких как мы — много», — добавил Максим Мирошниченко.

— В прошлом году летали всей семьей на парад в Санкт-Петербург. Но без приключений не обошлось. При посадке в самолет нас не хотели пускать на борт со штендерами с фотографиями наших дедов. В итоге решили вопрос, постарались убедить руководство авиакомпании, — рассказала его сестра Наталья Мирошниченко. Тогда их поставили во главе всего шествия «Бессмертного полка». — Это великий праздник всего нашего народа, который нельзя пропустить. Мы всегда всей семьей собираемся на Парад Победы. Мы должны чтить память наших дедов, которых нет с нами, — уверена она.

С ней согласен Максим Мирошниченко:

— В недружественной стране запрещают георгиевские ленты, у них 9 Мая — День Европы. Разве можно так перевирать историю?! Не представляю, как можно забыть свою историю, забыть подвиг наших предшественников. Благодаря им мы живы и радуемся голубому небу. Главное, чтобы мы помнили подвиги наших предков и гордились ими. И таких как мы — много, — добавил Максим Мирошниченко.

В честь прадеда

Без фотографии, но в честь своего геройского прадеда пошел по стопам военных Камиль Зиннатуллин. Ему 15 лет, он курсант Суворовского училища.

— Мой прадед Магомед Магдеев был удостоен двух орденов Мужества. Участвовал в прорыве блокадного Ленинграда — в этом году отмечалось его 80-летие. Фотографию деда храню, ну и хочу стать артиллеристом, — заключил он.

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