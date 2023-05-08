Эльмир Низамов и Эльмира Калимуллина представили второй совместный альбом

Композитор рассказал об особенностях работы над записью

Фото: предоставлено Эльмиром Низамовым

Эльмира Калимуллина и Эльмир Низамов представили на цифровых площадках второй совместный альбом — «Мин җырымда калам». В альбом вошло 10 песен, причем последняя — русскоязычная версия заглавной «Я в песне остаюсь». Таким образом, Эльмир Низамов остается в Татарстане не только рекордсменом по количеству проектов, в которых он задействован, но и по релизам.

Стихи приехали из Атни, Челнов и Казани

Песни написаны в сотрудничестве с четырьмя поэтами. Это Резеда Губаева, с которой Низамов также часто работает в театре. Также сотрудник Атнинского театра, драматург Гелюся Батталова; челнинка Лилия Гибадуллина, которая в родном городе в прошлом году получила звание «Писатель года», а на республиканском конкурсе, инициированном комиссией по сохранению и развитию татарского языка, получила четыре премии. И Ренат Харис, создавший с композитором масштабные произведения: «Алтын Казан» и «Кара пулат». Здесь он отвечает за слова к cтавшей широко известной благодаря сериалу «Зулейха открывает глаза» «Өмет йолдызы». Одну песню Калимуллина спела с другой «музой» Низамова, Алиной Шарипжановой, — это композиция «Улым» (посвящение сыну Мураду), с которой Калимуллина, если судить по ее активности в блогах, даже ездит на концерты в другие города. В каждой песне можно услышать ярко выраженный и скрытый драматизм, который композитор вкладывает намеренно.

В прошлом году Низамов активно выпускал сборники с музыкой для спектаклей. Но также в декабре 2022 года он выпустил сборник песен с Илюсой Хузиной. Оперная певица участвовала в прошлом году в «перезагрузке» оперы Низамова «Кара пулат», взяв на себя исполнение главной женской роли — Наргизы. В запись вошли песни за последние годы.

— У Илюсы альбом был ближе к стилю «кроссовер», потому что она работает и в стиле академической музыки, и в популярной, поет татарские народные песни, — объяснил Низамов. — Когда я предлагаю ей песни, я сразу же подразумеваю, что они будут на стыке жанров. Скажем, она поет оперным голосом, но в этой же песне есть рэп. У Илюсы постоянно идет стилевая игра.

Фишка — доверие

Первый совместный альбом Низамова и Калимуллиной вышел в феврале 2022-го, в него вошло девять основных композиций, англоязычная песня под названием Football Fans и два инструментала. Интересно, что на этом диске среди самых прослушиваемых произведений не только «Көтәм сине», прозвучавшая в спектакле «Көтәм сине...» театра Камала, но и «Мин сине Ходайдан сорадым», причем в версии без вокала.

— У Эльмиры свой голос, свой круг образов, свой стиль, своя подача, свой почерк, — говорит композитор. — Когда я пишу музыку, я сразу же начинаю думать о том, кто эту музыку максимально близко воплотит в том виде, в котором я это задумал.

Фишка работы с Калимуллиной — это доверие, говорит Низамов.

— Эльмира всегда выполняет те задачи, которые я перед ней ставлю, — отмечает композитор. — Ей это интересно, ей это в радость. Она всегда открыта к новому. Многие певцы, исполнители находятся в инерции своего восприятия или тех песен, которые они привыкли петь. Шаг влево, шаг вправо для них — это выход из зоны комфорта. Для Эльмиры поиск — это самое главное, что есть в музыке. И в этом плане для меня это очень благодатно, очень приятно, очень интересно. У многих певцов бывают сомнения: справлюсь ли я с этим, подходит мне это, будет ли песня хитом, будут ли слушатели ее воспринимать? У Эльмиры этих вопросов нет никогда.