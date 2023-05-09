Реставрация мечети в селе Маскара обойдется больше чем в 200 миллионов

Фото: предоставлено Муниром Юсуповым

В старинной мечети села Маскара Кукморского района продолжается реставрация. Работы планировали закончить в ноябре этого года, раньше заявленного срока, однако, как стало известно «Реальному времени», процесс может затянуться. Что реставраторы успели сделать за год, почему подорожала смета и какой минарет будет возвышаться над старинным мусульманским храмом — подробнее в нашем материале.

«Работы еще много»

С начала реставрации Первой соборной мечети в селе Маскара Кукморского района прошло около года. Как было заявлено, работы планировали завершить к 2024 году, затем сроки сократили до ноября 2023-го, однако выдержать их, скорее всего, не удастся, рассказал «Реальному времени» имам мечети, председатель совета аксакалов Кукморского района Мунир хазрат Юсупов.

— Работы еще много. За год строители полностью завершили укрепление фундамента. Мечети 230 лет, за это время основание сильно обветшало, и даже после первоначального ремонта оставались трещины, образовавшиеся под воздействием воды и времени. Специальным аппаратом с давлением в четыре атмосферы заделывают раствором все дыры и трещины. Полностью укреплены стены здания. Сейчас мечеть реконструируют с гарантией того, чтобы она простояла еще как минимум 150 лет, — отметил Мунир хазрат.

На следующем этапе предстоит большая работа по газоснабжению храма. По словам имама мечети, нужно полностью переделать газовую систему. Раньше все трубы проходили снаружи, теперь их надо провести под землей. Кроме того, сейчас рядом с основным зданием мечети строится дополнительное подсобное помещение, где будет располагаться котельная, а также возводится помещение для ванных комнат, комнат для омовения и так далее.

«Мечети 230 лет, за это время основание сильно обветшало, и даже после первоначального ремонта оставались трещины», — рассказал хазрат. Фото: предоставлено Муниром Юсуповым

Принято решение поменять и минарет мечети. Во время первоначального ремонта, который проходил в начале 2000-х годов, минарет был сделан из жестяных листов. Сейчас же эксперты приняли решение переделать его по-другому, приблизив по форме к первозданному историческому виду. Кроме того, специалисты пришли к мнению, что старый минарет не соответствует мечети по пропорциям, он установлен слишком низко.



Реставрация мечети в селе Маскара проходит при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Сейчас продолжается сбор средств на реконструкцию.

— Помочь может каждый. Мы получаем средства и из столицы, и от местных предпринимателей, и простых жителей района. Вот только на днях нам сообщили, что несколько казанских бизнесменов перечислили 30 млн рублей на богоугодное дело. Всем неравнодушным огромное спасибо. Надо признать, что стоимость реставрационных работ может возрасти. Один только кирпич стоит 80 рублей за штуку. Его привозят из Томска. Пока он доезжает до нас, его цена снова повышается. По первоначальной информации, на реконструкцию требовалось около 200 млн рублей, — пояснил Мунир Юсупов.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка восстановить мечеть в Маскаре. Первая была еще в 2004 году. Тогда мечеть была в очень плачевном состоянии. Внутри она заросла деревьями и кустарниками. Стены и крыша были почти разрушены.



Первая попытка восстановить мечеть была предпринята еще в 2004 году. Фото: предоставлено Муниром Юсуповым

В то время и было принято решение начать ремонт мусульманского храма, средства поступали из фонда «Мирас» и из пожертвований, рассказал имам:

— Потом в такие районные проекты «Мирас» уже не вкладывался. Слава Аллаху, Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов помогли. В целом были проделаны работы на 12 млн рублей. Мечеть была приведена в такое состояние, чтобы могла принимать прихожан.

По прошествии лет стало очевидно, что нужна новая реконструкция. По словам Мунира хазрата, дело с реставрацией сдвинулось, когда в Маскаре побывал Камиль хазрат. Затем во время торжественной церемонии открытия отреставрированной деревянной мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района Камиль хазрат попросил Рустама Минниханова помочь с возрождением мечети в Маскаре. После чего от главы республики последовало указание — восстановить мечеть за два года.

В начале нулевых мечеть была в очень плачевном состоянии. Фото: предоставлено Муниром Юсуповым

Маскара — центр мусульманской научной деятельности



Мечеть, которую собираются отреставрировать, также называют Первой соборной, ее построил Габдулла Утямышев в 1791 году. Здание — двухэтажное, у него два зала и минарет в центре крыши.



Возвышение села Мачкара (Маскара) как центра мусульманской научной деятельности началось с союза между купеческой семьей Утямышевых и двумя мусульманскими учеными. В 1759 году Абдулхамид бин Утаган стал руководителем медресе Мачкары. Он нашел поддержку у одного из самых богатых деревенских торговцев — Абдассаляма бин Утямыша (Утямышева) и его сына Абдуллаха, который стал учеником Абдулхамида. Абдулхамид бин Утаган возглавлял медресе до 1768 года, а в последующем богатые семьи Мачкары, в том числе Абдассалям и Абдуллах, пригласили на его место Мухаммедрахима бин Юсуфа из деревни Ашит. В 1771 году Мухаммедрахим бин Юсуф и его зять Ибрагим бин Хушья отправились в Дагестан. Они оставались там десять лет и учились.

По возвращении, в 1781 году, Мухаммедрахим бин Юсуф возобновил свою деятельность в Мачкаре, став имамом и руководителем медресе, и в итоге был назначен на должность ахунда (это звание мусульманского ученого высшего разряда). Его возвращение в Мачкару в 1780-х годах ознаменовало начало подъема деревни как научного и общественного центра. Абдуллах Утямышев предоставил свои деньги на строительство каменной мечети в Мачкаре, которое было завершено в 1791 году.

Фото предоставлено Муниром Юсуповым

Сейчас в селе Маскара каждый год проходит научно-практическая конференция «Маскаринские чтения». В августе 2022 года она состоялась в пятый раз. Научный форум был организован в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. По итогам конференции была принята резолюция. В ней, в частности, отмечается необходимость продолжать работы по восстановлению исторической Маскаринской мечети, сохранению и изучению могил на местном древнем кладбище, проведению следующих Маскаринских чтений в рамках 230-летия села Маскара, созданию документального фильма об истории Маскаринской мечети и ее медресе.

Предсмертные надежды Айтматова

Еще одно имя, неразрывно связанное с селом Маскара, — Чингиз Айтматов. Писатель родился в Киргизии, однако он наполовину татарин. Родиной всех предков Айтматова по материнской линии была именно деревня Маскара Кукморского района РТ. На сельских кладбищах до сих пор сохранились могильные плиты предков знаменитого киргизского писателя начиная с XVII века. Кроме того, несколько лет назад в школьном музее обнаружили родословную Айтматова, написанную арабской вязью. На генеалогическом древе были данные о 200 представителях его рода.

Фото из книги Р. Айтматовой «Белые страницы истории. Мои воспоминания…». Хамза Абдувалиев — дед Чингиза Айтматова (1889 г.) и мать писателя Нагима Айтматова (1917 г.)

Родословная Чингиза Айтматова по линии матери, Нагимы, корнями уходит к известной в Татарстане родословной Ишмухаммеда (Ишман). Ее обнаружили сотрудники Кукморского краеведческого музея. При исследовании, опираясь на архивные, газетные, журнальные материалы, книги, результаты изучения татарских кладбищ района, хранящиеся в фондах музея, удалось выяснить, что род ведет свое начало с 1600-х годов. В одной из легенд происхождение Ишмана связано с городом Хан-Кирман (Касимов).

Фото: Михаил Козловский (shaimiev.tatarstan.ru)

В Татарстане Чингиз Айтматов был дважды — в 2000 году, во время журналистского форума, и в 2008-м. Перед смертью он хотел побывать на родине предков в Маскаре, провести там съемки фильма «И дольше века длится день». Однако в Казани он заболел, его доставили в больницу Нюрнберга, где он скончался спустя три недели. Предсмертным надеждам Айтматова, связанным с Маскарой, так и не суждено было сбыться.



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