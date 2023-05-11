Многоквартирный Татарстан: республика снова ввела рекордный объем жилья

Доля индивидуального жилищного строительства впервые за пять лет начала сокращаться

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Несмотря на затоваривание на рынке жилья, Татарстан продолжает устанавливать новые рекорды по его вводу. Всего за три месяца 2023 года объем ввода жилья в республике достиг 1,2 млн квадратных метров. Это на 31% больше аналогичного периода прошлого года и почти на 40% больше, чем 5 лет назад. При этом впервые за последние 5 лет после периода бурного роста начала сокращаться доля индивидуального жилищного строительства. Повлияет ли эта ситуация на цены на рынке недвижимости и что происходит в сегменте ИЖС — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Татарстан — рекордсмен в строительстве

В январе — марте 2023 года в Татарстане снова ввели рекордное количество жилья — 1,198 млн кв. м. Это на 283,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) впервые с 2018 года начала сокращаться. За три месяца 2023 года в Татарстане в сегменте ИЖС введено 494,9 тыс. кв. м. Это всего 41,3% от общего ввода жилья. И на 161,2 тыс. кв. м. меньше, чем в 2022 году, но все еще на 55,2 тыс. кв. м. больше, чем в 2020-м.

Повышенный спрос на загородную недвижимость сформировался в период пандемии. Но доля ИЖС в общем объеме строительства в Татарстане начала расти раньше — со скромных 34,9% в 2018 году до 71,7% в 2022-м. Рекорды ввода ИЖС в 2022 году застройщики назвали эхом пандемии. В действительности объемы строительства и продаж в сегменте ИЖС в прошлом году не дотягивали до уровней 2021 года, что и нашло отражение в текущей статистике.



В 2021 году Татарстан сдал 3,09 млн кв. м жилья, на 2,5% больше рекорда 2021-го. Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое — в стране.



Рынок затоварен

Татарстан вводит рекордные объемы жилья на падающем рынке недвижимости. На затоваривание на рынке жилья в России в апреле указал президент Владимир Путин: «На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать», — отметил он в ходе совещания.

По оценкам Дом.РФ, объемы нераспроданного жилья в России достигли в апреле 2023 года 70% от числа возводимой недвижимости.

«Некоторым застройщикам хочется задать вопрос: не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?» — задавал риторический вопрос министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзулин. Застройщики, скованные договорами с банками, о снижении цен заявлять пока не готовы.



Согласно статистике Росреестра, количество договоров купли-продажи жилья и земельных участков за первые три месяца 2023 года показывает положительную динамику. Так, количество договоров купли-продажи жилья выросло с 5 728 в январе до 7 868 в марте 2023 года, продажи земельных участков — с 5 251 в январе до 6 602 в марте, а регистрация ипотек — с 5 930 в январе до 7 370 в марте.

Но если сравнивать цифры 2023 года с прошлым годом, то видно, что рынок в целом просел. Так, в марте 2022 года Росреестр зарегистрировал 14 201 договор купли-продажи жилья и 11 517 договоров купли-продажи земельных участков. Количество ипотек в марте 2022 года составляло 9 553.

Спад рынка ИЖС начался в 2022 году

«Ни для кого не секрет, что покупательная способность очень сильно упала. Из-за того, что часть населения переехала, кто-то быстро и дешевле продает свою недвижимость, рынок просел. У нас дома, которые два года назад построены, все еще продаются. Погружаться в ипотеку не все рискуют», — рассказал «Реальному времени» собственник строительной компании «Ханский дом», вице-президент Ассоциации застройщиков ИЖС Ильяс Гимадов.



В 2022 году мы видели рост ввода объемов ИЖС, но по факту уже тогда шел спад рынка, отмечает он: «Шла регистрация домов, построенных в 2021 году, и это влияло на статистику».

Развитие рынка, по его мнению, сегодня будет зависеть от внешних факторов, а не только от покупательной способности людей.

«В любом случае люди активизировались. Возможно, это связано с сезоном, а возможно, с отложенным спросом. Цены на дома сейчас приемлемые. В «Ханской Усадьбе», с учетом инфраструктуры и проложенных дорог, мы продаем дом в 100 кв. м за 7—8 млн рублей. Это 70—80 тысяч рублей за кв. м. Попробуйте купить квартиру за такие деньги».



Поэтому сейчас, по словам Гимадова, самое время покупать загородную недвижимость: «Она недооценена, но так будет не всегда. Сегодня на этот рынок заходят банки, крупные игроки, идет глобализация. Цены на дома будут расти и станут, как на квартиры. Такой сильной разницы, как сейчас, там не будет, — считает он. — Если вы помните, несколько лет назад свой дом имели только обеспеченные люди. А сейчас наоборот. Дома стали очень доступными».



Цены на дома останутся на уровне 2022 года, а квартиры могут подешеветь

«Мы пока не зафиксировали снижения спроса на дома в нашем ЖК «Литл Токио». У нас есть возможность бронирования домов и фиксации цены на то время, пока продается, например, квартира. А вот сложность с реализацией вторичного квартирного жилья мы наблюдаем. Из-за этого сделки по приобретению наших коттеджных домов тоже задерживаются по времени, — рассказал генеральный директор компании «Маленький Токио» Артур Хафизов. — Возможно, аналогичная картина и у других застройщиков, — отсюда и снижение в регистрации сделок с ИЖС в Росреестре».

Сегмент ИЖС обладает огромным потенциалом, в том числе имеется отложенный спрос в связи с геополитической ситуацией, убежден он. «Если ориентироваться на многочисленные опросы и исследования, около 70% населения желает проживать в собственном доме с земельным участком, но при этом живет сейчас в квартире. Современные тренды удаленной работы, размышления о четырехдневной рабочей неделе, да и в целом настрой государства, безусловно, поддерживают спрос, — говорит Хафизов. — Рынок ИЖС постепенно становится более цивилизованным, например, в нашем ЖК есть детская и спортивная площадка и зона для воркаута, которые ничем не уступают аналогичной инфраструктуре в многоквартирных жилых комплексах. Так что спрос на ИЖС не только будет восстанавливаться, но и брать новые высоты».

По его прогнозу, цены на первичном рынке ИЖС в чистовой отделке в 2023 году останутся на том же уровне, как и в прошлом. «Мы сейчас наблюдаем снижение цен на базовые строительные материалы — дерево, металл, камень. Но одновременно растут цены на строительные услуги из-за дефицита рабочей силы. Также выросли цены на импортируемые материалы в связи со спецификой логистики и санкций, — пояснил он. — Поэтому мы ожидаем, что цены останутся на том же уровне пока. Но с ростом спроса на ИЖС (а предпосылки этого уже ощутимы) цены начнут подтягиваться к квартирному жилью. Цены же на квартиры немного перегреты, поэтому здесь возможно снижение и приближение к ценам на ИЖС».

«Не все то золото, что квартира»

«Те объемы ввода жилья, которые вы видите сейчас, — это объекты, которые стартанули два года назад в момент апогея спроса и триумфа рынка недвижимости, — пояснила Анастасия Гизатова, эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом». — Это те объекты, которые были разработаны 4 года назад. Планы прошлых лет. В любом случае они должны быть достроены. Это объекты с участием дольщиков и объекты, которые идут уже с проектным финансированием, с участием банков. Соответственно, они не могут остановиться. Поэтому их построили и ввели».

Если брать Казань относительно других городов-миллионников, то мы не так много строим относительно них, считает она. «Это нам кажется, что Казань — это сплошная стройка. Нас может обогнать Нижний Новгород, Самара и даже Уфа. Вопрос в том, что мы входим в топ-3 городов-миллионников, на втором месте, по затовариванию новостройками», — подчеркнула Гизатова.

По ее словам, стройка какое-то время способна жить вне зависимости от платежеспособности населения, не привязываясь к экономическим и политическим факторам. «Был момент, когда были низкие ставки по ипотеке, невысокая стоимость квадратного метра, в таких случая недвижимость становится инвестиционным инструментом, более эффективным, чем вклады и рынок ценных бумаг, — отмечает она. — Сейчас строительство перестало быть инвестиционным инструментом. Мы видим, что объекты в начале строительства стоят дороже как минимум на миллион объекта, который уже ввели в эксплуатацию. Тогда возникает вопрос, зачем лезть в несданный дом, когда можно взять сданный?»

На самом деле ИЖС в прошлом году вытянуло ввод квадратных метров жилья в Татарстане: «Благодаря ему мы остались на плаву по пятилетке. Но рекорды не могут быть постоянными. За любыми всплесками всегда следует небольшой спад, — напомнила она. — Кстати, очень много в этой статистике прошлого года незарегистрированных домов, которые прошли по дачной амнистии».

Кроме того, ИЖС еще очень сильно подтолкнула сельская ипотека: «Когда она появилась, это было вау, — вспоминает Анастасия Гизатова. — Это действительно очень хорошая, работающая программа. Жалко, что она не работает постоянно. Через какое-то время мы увидим новые рекорды по ИЖС: банки повернулись лицом к такой недвижимости, они поняли, что не все золото, что квартира. Поэтому потенциал ИЖС очень большой».