День в истории: обезьяний процесс и дело петрашевцев

Чем еще известна дата 5 мая?

5 мая отмечается Международный день за права инвалидов, а в России — профессиональный праздник водолазов. 5 мая началось строительство Казанской ТЭЦ-1, был создан единый государственный татарский алфавит, основан Смольный институт, Христофор Колумб в этот день высадился на Ямайке, Лев Толстой написал прошение об отчислении из Казанского университета, Федор Достоевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, в штате Теннесси был арестован школьный учитель, преподававший запрещенную эволюционную теорию Дарвина. Родились: поэт и писатель Зариф Башири, кинорежиссер Михаил Юзовский, военный деятель Борис Шереметев. Умерли: император Наполеон Бонапарт, актриса Татьяна Самойлова, архитектор Павел Саначин. Подробнее — в обзоре Реального времени.

Перевели на кириллицу

5 мая 1888 года в деревне Чутеево Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Кайбицкий район Татарстана) родился известный татарский поэт и писатель Зариф Шарафутдинович Башири. Первые свои стихотворения «Да здравствует свобода» и «Обращение к Думе» он опубликовал уже в 1905 году в газете «Казанский вестник». В 1908—1910 годах издал еще восемь стихотворных сборников. Жил в Казахстане, Узбекистане, на Донбассе, в Казани, Уфе и печатал пьесы и романы, преподавал узбекский и уйгурский язык, также был инспектором в Народном комиссариате финансов Башкирской АССР. В 1938-м репрессирован, 5 лет сидел на Колыме, после находился в ссылке в Белебеевском районе БАССР. Реабилитирован в 1956-м.

Сидят: Нажиб Думави, Сагит Рамеев, Сагит Сюнчалей, Мажит Гафури, стоит Зариф Башири. Фото: gafuri.ucoz.ru

5 мая 1847 года Лев Толстой написал прошение об отчислении из Казанского университета, где обучался с 1844 года. В 16-летнем возрасте он поступил на Разряд Восточной словесности, но позже перевелся на юридический факультет. Именно в Казани писатель начал вести свой дневник. В результате, не успев закончить даже второй курс, Лев Толстой покинул город. Подписывая прошение об отчислении будущего известного поэта, ректор университета произнес тогда: «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли себе применения».

5 мая 1930 года по плану ГОЭЛРО началось строительство Казанской ТЭЦ-1, введенной в эксплуатацию уже в 1933 году. Старейшая электростанция, мощность которой тогда составляла всего 20 МВт, расположена в Приволжском районе Казани. После электростанция постоянно модернизировалась и расширялась. На сегодняшний день мощность ТЭЦ составляет 426 МВт.

Фото: tassr90.ru

5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР принял указ «О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит на основе русской графики». Спустя чуть более трех месяцев, 17 августа указ был утвержден законом ТАССР. Так и был установлен единый государственный татарский алфавит, созданный по проекту Курбангалиева и Рамазанова, с добавлением шести дополнительных букв, и используемый по сей день.

5 мая 1984 года умер заслуженный архитектор РСФСР Павел Саначин. В 1925 году семья Саначиных переехала в Казань, где Павел Алексеевич окончил среднюю школу, техникум и Казанский институт инженеров коммунального строительства. Отслужив в понтонно-мостовом батальоне во времена Великой Отечественной войны, он вернулся в Казань и стал работать в управлении архитектуры. Начиная с 1962 года и вплоть до самой смерти был главой Управления по делам строительства и архитектуры.

5 мая 2022 года «Реальное время» рассказало о планировании запуска цифровой платформы для уличных музыкантов, художников и артистов. Тогда представители уличной культуры выступили против нововведения, считая, что такая платформа, регламентирующая их деятельность может навредить творчеству. Один из музыкантов, Константин Игнатов, говорил, что в таком режиме артисты не смогут полностью отдаваться творчеству, так как им будет необходимо постоянно следить за временем. По его мнению, это стало бы не единственной проблемой для творчества людей, выступающих на улицах города. Однако позже платформа все-таки начала свою работу.

Источник: wikipedia.org

Образование Смольного института

5 мая 1764 года было образовано первое в России женское учебное заведение. «Императорское воспитательное общество благородных девиц» (именно так изначально называлось учебное заведение) было образовано по инициативе личного секретаря императрицы Екатерины II Ивана Бецкого. Позже в закрытом учебном заведении для дочерей дворянской знати было открыто отделение «для мещанских девиц». Большое внимание при обучении уделялось Закону Божьему и языкам. Сейчас это Смольный институт, который является историко-мемориальным музеем.

5 мая 1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Федор Достоевский. К аресту писателя привела связь с организацией петрашевцев. Тайное общество собиралось и обсуждало запрещенные в России того времени вопросы, например, свободу книгопечатания. Федор Достоевский неоднократно зачитывал на таких встречах письмо неугодного властям Виссариона Белинского. Через специального агента содержание бесед попало к властям. За писателем следили долго, а при обыске в доме было найдено немало нелегальной литературы. Полгода спустя его приговорили к аресту и расстрелу, однако в последствии наказание заменили на каторгу.

Источник wikipedia.org

Открытие Ямайки

5 мая 1494 года во время своей второй экспедиции в Западную Индию Христофор Колумб обнаружил неизвестный ранее европейцам остров. Изначально ему было дано название в честь королевской семьи — остров Фердинанда и Изабеллы. Однако прижилось все-таки иное название острова, данное местными аборигенами — Ямайка.

5 мая 1925 года в городе Дейтон штата Теннесси был арестован Джон Томас Скоупс. Незадолго до этого в штате был принят акт, запрещающий преподавать любую теорию, отвергающую историю божественного сотворения, так называемый «акт Батлера». Уже спустя 2 месяца после ареста учителя начался всемирно известный судебный процесс, известный, как «Обезьяний». Скоупс по данному делу был признан виновным, однако приговор все-же был отменен по техническим причинам: присяжные не определили размер штрафа, акт Батлера требовал наказания в сумме не менее 100 долларов, а судья не мог выносить штраф свыше 50 долларов.