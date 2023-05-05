«Җырым табар сине»: когда строители поют

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 40-я

Мюзикл на основе комедии положений Хая Вахита — своеобразный ответ на создание кассового спектакля. Смотрим, как Атнинский театр романтизировал быт строителей эпохи оттепели в комедии «Песня тебя найдет» 1964 года.

Разведчик, секретарь, комедиограф



Рамиль Фазлиев, который стал в 2008 году режиссером театра, одним из первых спектаклей ставил комедию Хая Вахита «Күк капусы ачылса» к юбилею Атнинского драматического. Играли на селе и комедию «Кияүләр». В свое время главреж Камаловского Фарид Бикчентаев обещал поставить здесь его «Первую любовь» («Беренче мәхәббәт»). Говорят, в Атне его все еще ждут.

Габдулхай Вахитов — 1918 года рождения. Вот страницы его биографии: разведчик бронепоезда, выпускник Казанской консерватории, секретарь партийной организации колхоза «Яна алан» деревни Татарские Саралы Лаишевского района, студент Высших литературных курсов. Пьесы публиковать начал в 19 лет, но всерьез развернулся в 1960-е, став одним из символов обновления татарского театра. Кроме драмы и комедии, занимался оперой — «Самат», «Дим буенда», «Җиһангир», «Наемщик».

«Җырым табар сине» — это масштабный спектакль, с массовкой, двумя составами на главных ролях. Сергей Скоморохов создает внушительные декорации, превращающиеся из парома в стройплощадку. Танцы ставят три хореографа — Алия Абдуллина, Илдус Абдрахманов, Салима Аминова.

На видеозаписи роль строителя Шауката играет Разиф Кабиров. О нем до этого иногда было слышно в связи с «Вагапов-фестом», на котором он стал лауреатом. С тех пор о Кабирове информации почти нет. Вообще, смотря на состав участников, видишь, насколько серьезно меняется труппа театра: в нынешнем театре нет и половины.

Здесь нет чужих, здесь только свои

Героиня Сария (Зиля Якупова) опаздывает на паром и встречает Шауката, который очаровывает ее пением и говорит, что он композитор. У Сарии есть тетя Венера (Гулия Сибгатуллина), которая мечтает выдать девушку замуж за Рената Шакировича (Зиннур Хадиев). И к ней бригада строителей — Садык (Марат Хабибуллин), его жена Асма (Фина Сафиуллина) вместе с Шаукатом — приходит ремонтировать квартиру. Все закончится хорошо.

И это мюзикл — с сольными выходами, дуэтами, хоровым пением, толпой баянистов, танцем с кирпичами, внезапным появлением ансамбля посреди площадки. Контрапункт новой музыке Марата Ахметова (который любит нагнать лирики) задает «Марш Красной армии» Сайдашева.

К слову, после Ахметов развернется и как композитор, и как продюсер. Один из его последних крупных проектов — фильм 2019 года «И это все Роберт» об учителе физики, который стал случайным соучастником ограбления платежного терминала и убийства наркодилера.

В массовке верховодит Айрат Шакиров. Его брат Альберт известен как ведущий программ «Юлчы» и «Таяну ноктасы», а его самого снял Байбулат Батулла в фильме «Ноль с половиной». Ему принадлежит запоминающаяся шутка, когда он задает Шаукату вопросы на марийском (Кабиров — из села Портянур Параньгинского района).

Кажется, из этого могло бы получиться бравое кино в духе начала 1950-х. Но в конце возникает сцена концерта в построенном ДК и все встает на места — это, скорее, очень романтические 90-е.

Спектакль впервые показали в начале апреля 2011 года. Его играли на праздновании дня рождения театра, когда в зале сидел Рустам Минниханов. В это время театр стал государственным, получил здание ДК, а по соседству появился дом, где все проживающие актеры переженились и нарожали детишек. Так что большая забота у режиссера — лавировать между декретами. А про народность многих постановок ответил в свое время старожил театра Марат Хабибуллин: мол, на фестивали не зовут, а люди смотрят и плачут. Впрочем, теперь Атнинский и на фестивали ездит, и экспериментирует, но и про песенные комедии не забывает.