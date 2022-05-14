«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть пятая: «Ноль с половиной»

Курсовая работа Байбулата Батуллы как, возможно, лучшее кино о татарской деревне

Фото: Юлия Калинина (Байбулат Батулла)

20 лет прошло с первого показа фильма «Күктау». В честь этого события «Реальное время» смотрит картины, вышедшие за два десятилетия. В пятой части — фильм 2015 года Байбулата Батуллы, тогда студента Московской школы кино у Алексея Попогребского, про то, как у его приятеля Айрата не получилось снять ремейк Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар».

Режиссер, монтажер, исполнитель главных ролей — Байбулат

Фильм в 2015 году выложили на сайте «Сноб» в рамках спецпроекта, посвященного лучшим молодым фильмам. Байбулату в это время 22 с половиной года. Как и его брат Нурбек (хореограф, часть творческого объединения «Алиф», за одноименный спектакль получивший «Золотую маску»), он во многом сын своего отца, писателя Рабита Батуллы. Как и брат, учился в Казанском хореографическом училище, но подлинной его любовью стало кино. С 15 лет он пытался что-то снимать на VHS-камеру и монтировать на компьютере. В 16 попал с картиной, где играл всех персонажей (привет, Лапенко), на фестиваль любительских фильмов «Метрополис» в Санкт-Петербурге.

В творчестве Батуллина есть разные грани. К примеру, он снимался в странном кино «Сокровища О.К.». После него пошел гулять по парку с камерой и сделал мем «А я думала, сова» — сейчас он нашел героиню того ролика, проникся ее судьбой и занимается сбором средств. Есть первый сезон веб-сериала «Чума!», обыгрывающего в духе КВН первые месяцы пандемии. «Половинки», с успехом показанные на «Кинотавре», с простой метафорой любви. «Показалось» с критикой медиа. А еще целая куча роликов «Фәрхәт һәм Фәрхәд», где Байбулат с Исламом Валеевым (будущим Malsi Music, переосмыслившим трек СуперАлисы «Tatarstan Super Good» в виде песни «Рубин суперГуд» с Леонидом Слуцким) ищут смешные ролики на татарском и комментируют их.



Кино о том, как не получилось снять кино

Однако «Ноль с половиной» — это какое-то другое явление. Во-первых, оно не игровое и не смеховое, а документальное кино. У Батуллы есть друг Айдар Шакиров. Есть брат Альберт, который ведет передачу «Юлчы», она выходит на ТНВ, он написал пьесу, ее поставил Камаловский театр, «Сәфәр». А в 2015-м Айрат хочет поступить во ВГИК и переснять «Наудачу, Бальтазар» — историю ослика, переходящего из рук в руки и принимающего испытания судьбой.

В идеале это был бы картина, как молодой режиссер работает, готовится, отправляет свои кассеты в Москву, едет в столицу. По результатам полугодовых съемок в квартире героя, в авиационном институте и деревне Кшклово, что в 60 км от Казани, получился другой фильм. Бюджет — в основном, билеты на поезд из Москвы.

Айрат сидит в кадре, против лампы, курит и говорит: «Нравится «Рублев». Ну да, нравится «Рублев». Второй фильм, который нравится, — «Мушетт». Он смешивает татарский и русский. «Я хочу снять объективное, человека показать, такого, какой он есть». А вот он уже в какой-то разливайке, и, наконец, едет в главную точку сборки, в деревню, пытаясь найти в радио среди потока попсы станцию «Орфей». Когда возникает его отец и берется за сигарету, сразу видно — родственники. А потом глава семейства говорит, что у Байбулата грязный объектив. Папе нравится «Отец солдата».

Айрат даже Брессона смотрит, но больше говорит, общается с живностью, наблюдает, как его приятель Ранис делает боевик с компьютерной графикой. До начала собственной работы далеко.

В клубе идет концерт, на сцену выходят подвыпившие артисты, а Айрат продолжает рассуждать о кино. В итоге герой сдается и идет веселиться с друзьями в баню.

А в конце он возвращается к экзаменам, где слышит от профессора: «Как сказал Архимед: «Убий меня, но не трогай моих чертежей». Учитель думал, что Айрат станет его помощником. «Я мог бы академиком быть, а я застрял на простом… на простом...»

И учитель уходит из кадра.