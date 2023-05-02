Первое мая и взрывы в России, смерть Юдашкина, в Венгрии гонят украинских беженцев / «Реальное время Live»
Сегодня поступили печальные новости: на 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. ВСУ продолжают обстреливать Курскую область. Так, по поселку Теткино зафиксировали 10 прилетов. Помимо обстрелов жилых домов, 1 мая стало известно о взрыве на железной дороге в Брянской области: в Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошли локомотив и семь вагонов. Первого мая произошел взрыв и в Ленинградской области: была подорвана линия электропередач, оперативные службы нашли три взрывных устройства, оба инцидента обошлись без жертв. В Польше рассказали, что украинская армия постепенно теряет свои позиции на линии соприкосновения в зоне СВО, однако, по сообщениям СМИ, ВСУ пытались начать наступление в районе Артемовска с помощью резервов, но успехов им достичь не удалось. Говоря о Татарстане, упомянем, что Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова. Эти и другие новости обсуждаем в нашем обзоре «Реальное время Live».
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