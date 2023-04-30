11-летняя казанская певица стала участницей «Голос. Дети. Казахстан»

Теперь Ралину Ибраеву ждет этап поединков

11-летняя казанская певица Ралина Ибраева стала участницей проекта «Qazaqstan дауысы. Балалар» («Голос. Дети. Казахстан»), спев неофициальный гимн татар «Туган тел». Теперь ее ждет участие в следующем эпизоде шоу — поединках.

«Татарча?»



Вчера видео с девочкой, исполняющей песню на стихи Тукая, стало хитом татарстанских телеграм-каналов. На этапе слепых прослушиваний юная певица из Татарстана исполнила песню «Туган тел». Перед этим Ралина рассказала, что мечтала выступить на этой сцене и добавила: «А знали ли вы, что татары и казахи — очень похожие народы?»

После первых же строчек в жюри начали удивленно шептаться: «Татарча?» — «По-татарски?». В результате к Ибраевой повернулись все четыре наставника — певица и преподаватель Алматинской консерватории Толкын Забирова, участник группы Ninety One ALEM, заслуженный казахстанский исполнитель Жубаныш Жексенулы и автор-исполнитель Мархаба Саби. Им девочка рассказала, что в Казахстане у нее много родственников, что она посмотрела весь сезон.

Отметим, что жюри говорило на казахском, Ралина отвечала на русском, ее фразы переводились казахскими субтитрами.

— Она поет с четырех лет. Я с пяти лет занимаюсь с ней вокалом, хочу, чтобы про нее узнал весь мира, — рассказала преподавательница Ралины, певица, участница трио «Ямьле» Альбина Казыханова.

По ее словам, организаторы очень тепло приняли участницу из Татарстана и во многом повлияли, чтобы она спела на татарском языке.

— Возможно, в следующих этапах Ралина будет говорить с жюри на татарском, — сказала Казыханова, добавив, что завтра пройдет следующий этап конкурса — поединки.

Наставник — звезда бойз-бенда



Действительно, к примеру, Мархаба Саби отметила, что ей понравилась мелизматика Ибраевой. При этом девочка выбрала первого повернувшегося к ней наставника. ALEM — это Батырхан Маликов. Ему 30 лет, петь начал в школе, с 13 лет участвует в международных конкурсах. Учился в в Челябинской государственной академии культуры и искусства на отделении эстрадно-джазового вокала музыкально-педагогического факультета, после чего участвовал в шоу «X-фактор», K-Top Idols, стал финалистом «Қазақстан Дауысы». C 2014 года — главный вокалист бойз-бенда Ninety One.

В марте 2022 года Ибраева стала участницей девятого сезона проекта «Голос Дети», попав в команду Егора Крида, где дошла до этапа поединков. Также она была финалисткой Национального отбора Детского Евровидения и полуфиналистом «Детской Новой Волны». Можно было ее увидеть и среди участников конкурса «Сәйлән» на «ШАЯН ТВ».

Ралина Ибраевой с педагогом и матерью. Фото предоставлено Альбиной Казыхановой

Детский «Голос» в Казахстане показывают второй сезон, в нем могут принимать участие дети в возрасте 8—14 лет. Он состоит из четырех этапов. Третий — это сольное исполнение. Четвертый — финал, где участник исполняет песню индивидуально и в дуэте с наставником.

Отметим, что «Туган тел», исполненный Ралиной, уже вышел на стримингах — 26 апреля, к дню рождения Габдуллы Тукая. Партию деревянных духовых исполняет Алексей Макаров (недавно снявшийся в составе проекте Yummy Music Band в проекте «Шаболовка, 37» на канале «Культура»), на баяне играет Булат Хисматов, а аранжировку делал один из ведущих татарских музыкальных продюсеров Юрий Федоров.