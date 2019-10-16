Лучшие на «Сэйлэн»: ШАЯН ТВ завершает съемки шоу — татарского аналога «Голос. Дети»

В финал конкурса вышли восемь юных вокалистов из Казани, Буинского и Высокогорского районов республики

Как стало известно «Реальному времени», телеканал ШАЯН ТВ приступил к съемкам финала детского музыкального конкурса исполнителей татарской песни «Сэйлэн». Проект, выступивший татарстанским аналогом шоу «Голос. Дети», быстро стал популярным. Из тысячи подавших заявки на конкурс в финал прошли лишь восемь юных вокалистов из Казани, Буинского и Высокогорского районов республики. Два финальных эпизода шоу телеканал запустит в эфир уже в октябре, а победителей объявят в эфире во время гала-концерта, приуроченного ко дню рождения ШАЯН ТВ, 12 ноября.

Конкурс в финале — 125 юных исполнителей за место

Детский эстрадный конкурс «Сэйлэн» стартовал на канале ШАЯН ТВ год назад, когда от юных исполнителей от 6 до 15 лет поступило порядка тысячи заявок. Принять участие могли все дети без исключения, рассматривалась каждая заявка, единственное условие — исполнение песен только на татарском языке. У жюри была непростая задача — отобрать лучших. Пройдя прослушивания, 30 ребят попали во второй этап фестиваля — в течение двух месяцев на сайте телеканала проводилось зрительское онлайн-голосование, по итогам которого 16 конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, прошли в полуфинал.

6 и 13 октября на телеканале ШАЯН ТВ прошли трансляции двух полуфинальных концертов. Каждый начинающий артист представил свой творческий номер, который предваряла видеовизитка об исполнителе. 10-летняя участница Амелия Феофанова из Высокогорского района РТ мечтает стать дизайнером, а пока осваивает азы музыкального искусства и учится уверенно держаться на сцене.

— Я начала петь с пяти лет, поскольку с самого детства находилась рядом с бабушкой: мы вместе пели красивые татарские песни. Мои любимые — «Туган туфрак» («Родная земля») и «Умырзая» («Подснежник»). Люблю спорт и катаюсь на коньках, учусь в музыкальной школе имени Салиха Сайдашева, — поделилась юная вокалистка.

8-летняя Ралина Ибраева родом из Казани и начала петь уже в четыре года. Первой песней, исполненной Ралиной со сцены, стала «Ассаламу алейкум»:

— Я люблю выступать: зритель смотрит на тебя, а ты с удовольствием поешь для него, — с улыбкой заметила девочка.

— У нас очень музыкальная семья. Мой брат тоже играет на саксофоне. Родители поют — думаю, талант я унаследовала от них, — рассказала другая конкурсантка Миляуша Закирова. — Будущее хочу связать с музыкой. После каждого выступления делаю работу над ошибками, потому что они бывают… Я думаю, каждый является победителем — неважно, вышел ты в следующий тур или нет. Мы смогли поучаствовать в этом проекте — это тоже можно назвать победой.

Рэп, джаз, рок и «Пусть всегда будет солнце» на татарском языке

Состав жюри конкурса «Сэйлэн» меняется из программы в программу — многие звезды татарской эстрады, представители мира искусства, журналисты получили возможность стать наставниками для юных исполнителей и познакомиться с дарованиями. Конкурсанты принимали участие в мастер-классах по вокалу, технике речи, актерскому мастерству и искусству создания сценического образа.

Среди звездных наставников были, например, Зайнап Фархутдинова, Ришат Тухватуллин, Айдар Сулейманов и солист Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, основатель одного из первых татарских рок-коллективов «Alqanat» Артур Исламов. В процессе работы с профессиональными артистами ребята получали множество советов и в течение всех отборочных туров работали над своими программами.

В финал вышли восемь юных участников проекта. Ребята исполняют татарские народные песни, ретрохиты, композиции в стилях рэп, джаз, рок и даже советские патриотические песни, переведенные на татарский язык, среди которых «Катюша» и «Пусть всегда будет солнце». У каждого финала своя тематика, например, один из них будет посвящен творчеству Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой.

Состав жюри конкурса «Сэйлэн» меняется из программы в программу — многие звезды татарской эстрады, представители мира искусства, журналисты получили возможность стать наставниками для юных исполнителей и познакомиться с дарованиями

Эльмир Низамов и Эльмира Калимуллина в жюри

В финале ребят оценивает компетентное жюри, состоящее из самых известных исполнителей и популяризаторов татарской песни: эстрадная дива Эльмира Калимуллина, солист Казанской городской филармонии Рустем Асаев, современный татарский композитор Эльмир Низамов, певец и композитор Зуфар Хайрутдинов, а также поп-исполнительница Айсылу Габдинова.

— Сегодня во время записи я в первый раз буду лично знакомиться с проектом «Сэйлэн» в качестве члена жюри, и это довольно волнительно, — заметил в разговоре с «Реальным временем» за несколько минут до начала записи финала Эльмир Низамов. — Есть дети, которые приходят с соревновательным азартом, а есть и те, для которых это большой стресс, для конкурсантов сейчас особенно важно внимание педагогов и родителей. Наша жизнь — в принципе большой конкурс, поэтому творческая закалка, я думаю, не повредит ни одному начинающему исполнителю.

— Я в жюри всегда хороший полицейский, — с улыбкой рассказал Рустем Асаев. — Очень люблю детей и ценю то, что они делают. Пусть кто-то из-за излишнего волнения может спеть чуть хуже, чем мог бы, но самое главное в подобных конкурсах для детей — это именно участие. На «Сэйлэн» они работают над своими выступлениями, занимаются с преподавателями, слушают друг друга, что очень важно для развития.

Организаторы фестиваля проводят творческие встречи — не так давно в студии ШАЯН ТВ побывал народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов

Яркие «бисеринки» — на финише

«Сэйлэн» находит дарования и поддерживает их, помогает юным звездочкам совершенствоваться и популяризовать песни татарского народа, подчеркивают в оргкомитете фестиваля. Для телеканала это скорее не конкурс, а праздник радости и таланта. Песни участников заставляют замирать сердца жюри и телезрителей. Организаторы фестиваля проводят творческие встречи — не так давно в студии ШАЯН ТВ побывал народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.

Фестиваль «Сэйлэн» можно посмотреть на канале ШАЯН ТВ по воскресеньям в 12.00 и 18.00. С 20 октября жюри начнет выставлять участникам баллы — сэйлэны, что в переводе с татарского означает «бисеринки». Из этих баллов в заключение шоу и сложат «узор» — результаты фестиваля «Сэйлэн» телезрители узнают 12 ноября, в день рождения ШАЯН ТВ.