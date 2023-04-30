Научный стендап в Казани: микробы-экстремалы, дети с косоглазием и диагноз для цветка по фото

О чем рассказывали студенты и аспиранты на юбилейном ScienceTalks, организованном технопарком «Идея»

Фото: Динар

Юбилейная, вот уже 20-я сессия научного стендапа ScienceTalks прошла в Казани. На протяжении многих месяцев с талантливой научной молодежью работает технопарк «Идея», «прокачивая» навык публичных выступлений молодых ученых. Спикером может стать и преподаватель с опытом, и студент. Это не научная конференция: задачей спикера становится рассказать так, чтобы все поняли, — просто о сложном, доступно о специфическом. В каждом эпизоде стендапа принимают участие пять молодых ученых, и путем зрительского голосования выбирается лучший. А в роли «Павла Воли на минималках» — наставник Школы спикеров технопарка «Идея» Евгений Маликов, который ведет и модерирует мероприятие, а еще готовит участников к выступлению. Делимся, о чем рассказывали участники юбилейного «научного стендапа».

Продвинуть сервис, амбассадором которого ты являешься

Анастасия Маркузина, студентка Казанской государственной академии ветеринарной медицины, представляла не свой проект. Но поскольку она входит в пул студентов-амбассадоров платформы «Я в Агро», то решила использовать проект ScienceTalks в качестве очередной площадки для ее продвижения. Так что как минимум бизнес-задачу своей презентацией выполнила на пять баллов.

Платформа, предоставляющая молодежи возможности для обучения и трудоустройства в сфере агробизнеса, — проект одного из российских банков. Банк и выбирает среди студентов профильных вузов своих стипендиатов, которые потом входят в число амбассадоров его проектов.

Анастасия — образец активной студентки. Она не только стипендиат банка, у нее еще есть и свой бизнес в сфере услуг. И несмотря на то, что собственных научных и технических разработок в ее выступлении не было, зато зрители увидели живой пример того, как зарабатывать баллы на собственной социальной активности.

Любить почву у себя под ногами

Выступление Анастасии Ахраровой из Аграрного университета было посвящено почве. Это был формат научно-популярной лекции, интересной и доступно поданной. Зрители увидели иной полюс: влюбленный в свое дело ученый-почвовед с упоением рассказывает о том, как копает двухметровые почвенные разрезы и придумывает, как ставить почвам правильные диагнозы. Ведь после длительного антропогенного воздействия земля становится менее плодородной.

Анастасия сделала своеобразный очерк изучения почвы, причем живой и интересный: в нем не было тоскливых ноток сугубо научного доклада. Яркие метафоры, сравнение почвы с человеческим организмом, интересные диаграммы и большая любовь к изучаемому предмету стали «фишками» выступления студентки.

Узнать из ее выступления можно было немало. Например, что почва может быть окрашена чуть ли не во все цвета радуги. Или что от содержания кальция в ней зависит ее плодородие. Или что ученые изучают почву, вручную выкапывая двухметровый шурф и отбирая образцы из каждого слоя. А потом анализируют ее физические, химические и биологические свойства.

Поставить своей герани диагноз по фотографии и стать миллионером

Регина Рамазанова — магистр из Казанского энергетического университета. Училась она электроэнергетике. Однако на научный стендап пришла презентовать мобильное приложение Healwith. Причем с ним она уже выиграла конкурс «Студенческий стартап» и получила миллион рублей на развитие своего проекта. Так в чем же он заключается?

Каждое пятое растение на Земле страдает каким-то заболеванием или повреждено. Такова мировая статистика. При этом на растениях «завязаны» не только многие бизнесы (например, цветочные магазины или агрофирмы, выращивающие пшеницу), но и в принципе жизнь на Земле.

Приложение, разработанное Региной и ее коллегами, умеет по фотографии определять, поражено ли растение, и если да, то как называется его хворь. Девушка объясняет практическую пользу своего проекта: например, человек купил дорогое комнатное растение в подарок маме, а оно через месяц погибло. Этого можно было избежать, «просканировав» растение перед покупкой через приложение. Или, к примеру, засеять поле кукурузой стоит около 650 000 рублей. При этом в мире потери урожая по тем или иным причинам ежегодно оцениваются в 75 миллиардов долларов. И у каждого есть шанс попасть в эту статистику. А если вовремя знать, что посевы заболели (и чем они заболели), — их можно спасти.

Диагностика по фотографии основана на технологии искусственного интеллекта, который сравнивает присланную картинку с миллионами доступных в Сети и с точностью выше 90% определяет, что за болезнь поразила вашего зеленого друга. Правда, пока приложение знает только 35 видов растений. Но Регина хочет в дальнейшем научить его работать более масштабно: во-первых, самостоятельно определять растения, во-вторых, расширить базу заболеваний, которые можно выявить.

Поставить микробов-экстремалов на службу аграриям

Дмитрий Самусик из КНИТУ-КХТИ, студент кафедры пищевой биотехнологии, тоже представлял проект, интересный аграриям. Он работает с экстремофильными микроорганизмами: это такие микробы, которые способны жить в самых жестких условиях окружающей среды. Таких микроорганизмов (в основном бактерий) на Земле сколько угодно. Они живут в кипятке гейзеров, под чудовищным давлением в толще океанских вод, дышат метаном в жерле вулканов и переживают заморозку в антарктических льдах. Выбор исследователя пал на галофилов — огромные концентрации соли в среде.

Дмитрий работает с галофильными бактериями — это организмы, которые способны жить в экстремально концентрированном растворе соли. Даже в 30%-ном растворе они будут прекрасно себя чувствовать (разве только добавки не попросят). Для чего же эти микроорганизмы нужны? Очень просто: такие бактерии могут помочь агрохозяйствам, которые испытывают проблему переудобрения и засоления почв. Это состояние почвы может исправить удобрение, в основе которого лежат галофильные микроорганизмы. Попав в землю, они «съедят» лишние соли в ней, да еще и повышение плодородия простимулируют.

Задача научной группы, в которой работает Дмитрий, — создать биопрепарат на основе галофильных микроорганизмов. Бактерии уже выделены (солончак, из которого их взяли, нашли в Астрахани), и сейчас решается, в какой форме биопрепарат будет более эффективен — в жидкой или в таблетированной.

Кстати, забегая вперед, скажем: Дмитрий был признан лучшим спикером сессии!

Спасти ребенка от судьбы Пенелопы Крус с помощью Глазастика Пуша

Аспирантка КГМУ Юлия Абдуллина стала единственной, чье выступление не было связано с сельским хозяйством. Она представила игру-тренажер для детей с косоглазием «Глазастик Пуш».

Ее выступление тоже было очень познавательным: например, она показала всем присутствующим, как видит мир человек, страдающий косоглазием (это очень просто: надо закрыть один глаз). У человека с косоглазием нет объемной и рельефной картинки мира. Он не видит 3Д-картину, у него искажено изображение, потому что, чтобы отключить неправильную картинку, мозг отключает один глаз. Проблема распространенная: оказывается, от нее страдает каждый пятидесятый ребенок в России. Кстати, звезды тоже страдают косоглазием: Пэрис Хилтон, Мэрилин Монро, Селена Гомес, Пенелопа Крус... Методов лечения множество, один из них — «вспышка». Каждый день в течение 20 минут ребенок должен выполнять упражнение на глаза. Ему скучно, неинтересно, и он не понимает, для чего все это делается.

Группа ученых из медицинского университета придумала приложение для детей, которое объединяет тренажер и желание играть. Главный сказочный герой — кролик, Глазастик Пуш. Дети выполняют те же глазные упражнения, но уже в игровом, стимулирующем ключе. Кролик в этой истории тоже страдает косоглазием и, проходя различные уровни, вместе с ребенком излечивается.

Пока приложение в стадии активной разработки: уже готов логотип, концепция продвижения, достигнуты договоренности с ведущими офтальмологами и гейм-дизайнерами, есть аккаунты в соцсетях и сайт. После запуска приложения команда планирует работать с Минздравом и Ассоциацией офтальмологов (приложение смогут рекомендовать своим пациентам врачи, через них оно планируется к распространению).

Как всегда, мероприятие прошло на высоком уровне, а спикеры показали совершенно профессиональный уровень выступления. Они не только могут рассказать просто о сложном, но и увлекают аудиторию своим задором. Технопарк «Идея» продолжает следовать своему призванию и работать с талантливой молодежью. Ее технические и научные инициативы обязательно будут поддержаны, а ряды молодых технологических предпринимателей пополнятся студентами с горящими глазами, выходящими на сцену ScienceTalks.

1 / 45 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов