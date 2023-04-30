Пророчество викингов

Как видят жизнь в самой загадочной стране герои «Старшей Эдды» и других книг об Исландии

Фото: Екатерина Петрова

«Старшая Эдда» — одно из самых важных произведений не только исландской, но и всей скандинавской культуры. Этот поэтический эпос содержит мифологические сюжеты, которые существовали в устной традиции скандинавских народов и были записаны на исландском языке в XIII веке. Они отражают верования и образ жизни викингов, а их значение для понимания скандинавской культуры трудно переоценить.

«Прорицание вёльвы» — это средневековое стихотворение «Старшей Эдды». Оно описывает возникновение мира и его конец в соответствии с северной мифологией. Эта история рассказана чародейкой, или вёльвой — что переводится как предсказательница. Она призвана богом Одином, повелителем магии и знаний. Согласно этому литературному тексту, начало мира было ничем. А потом пришли боги и создали девять областей северной космологии, каким-то образом связанных с Мировым Древом — Иггдрасиль.

В то же время судьба всего была заложена группой волшебниц. В самом начале две божественные семьи вели войну, которая закончилась перемирием и строительством стены вокруг их божественной крепости Асгард. Однако они не будут жить в мире вечно, поскольку вселенная была обречена с самого момента создания. У каждого бога свой специфический враг, с которым он будет сражаться. Многие из богов будут убиты, включая главного — Одина.

Северяне VIII или IX века нашей эры, которых мы обычно называем викингами, на самом деле не имели никаких письменных источников о своей религии. Они вырезали изображения на камне, создавали деревянные идолы и достаточно часто рассказывали стихи о том, каким, по их мнению, был мир. Несколько столетий спустя после эпохи этих смелых моряков, торговцев и исследователей исландцы записали эти стихи, рассказанные предками. Эта поэтическая коллекция называется «Эддой». И она наш самый драгоценный источник информации о том, какими могли быть представления северян о мироустройстве.

Эти тексты написаны на древнеисландском языке. Поскольку исландский язык не сильно изменился с тех времен, то древние тексты доступны для чтения и понимания современным жителям Исландии.

«Старшая Эдда» представляет собой аллитерационный стих. В нем регулярно повторяется начальный звук слова. Именно из-за этой формы в русском переводе возникли споры, которые не утихают по сегодняшний день. Есть два основных перевода: первый — С. Свириденко, сделанный в 1917 году, а второй — Андрея Корсуна, который был опубликован в 1963-м, год его смерти. До сих пор скандинависты не могут решить, какой перевод более точный. В издании «Старшей Эдды» от издательства «МИФ» приведен комментарий советского скандинависта Михаила Стеблина-Каменского, который заявляет, что перевод Свириденко неверный. Он дает подробную аргументацию своего мнения, но основные претензии — это попытка сохранить аллитерационный стих, который в русском языке просто невозможен, и, как следствие, появление в переводе Свириденко для сохранения поэтической формы дополнительных слов, которых не было в оригинальном тексте «Эдды».

Согласно скандинавской мифологии, Имир — великан, был первым существом, появившимся из бездны до создания мира, от него произошел род великанов, которые считались старше богов. Согласно другому источнику, боги убили Имира и использовали его тело для создания мира: реки и моря возникли из его крови, земля — из его мяса, горы — из костей, облака — из мозга, а небесный свод — из черепа.

Создание людей произошло из Ясеня и Ольхи — двух деревьев, которые были оживлены богами. Вёльва описывает, что мировое дерево Иггдрасиль осеняет землю, а в его чертоге живут три Норны, богини судьбы, которые назначают судьбу каждому человеку. Боги счастливо живут на полях Идавёлль до тех пор, пока не начнется первая война. Причиной ее станет смерть светлого бога Бальдра по вине Локи. Это стало первым знаком наступающей «гибели богов».

Предсказывая будущее, вёльва говорит о «волчьем веке» и о кровавых конфликтах, которые приведут к концу мира. Волк съест Одина, змей одолеет Тора, а небесные светила упадут на землю, которая сгорит в огне мирового пожара. Но после гибели богов вёльва видит новую землю, которая будет очищена и возродится, а боги восстанут для новой блаженной жизни на полях Идавёлль.

Есть предположение, что на последнюю часть поэмы могло повлиять христианство. Но однозначно заявлять об этом нельзя. Вообще, христианизация Скандинавии — это болезненная историческая тема с кровавыми походами. Вероятнее всего, поэт, записавший прорицание вёльвы, был язычником. Это подтверждают тональность, образы, архаичные языковые особенности и стиль поэзии.

Оригинальное стихотворение может показаться довольно загадочным как нам, так и поздним средневековым исландцам, но не людям, для которых оно было предназначено. С другой стороны, оно имеет единство, которого не хватает во многих других поэмах, что заставляет сомневаться, являются ли представленные мифы подлинными или автор украсил их и добавил собственные мысли. В конце концов, мифология по своей природе подвержена творческой переоценке.

Неизвестно, думали ли древние исландцы, да и скандинавы в целом о возрождении после разрушительного финального события. История их вселенной движется в одном четком направлении, и никто не мог ничего сделать, чтобы предотвратить войну богов. Единственное, что им оставалось, — достойно драться до конца.

Издательство: «МИФ»

Перевод: Андрей Корсун

Количество страниц: 352

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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