Ранко Тепавчевич: «Никто не хочет терять такого партнера, как Казань»

Замглавы Дирекции спортивных и социальных проектов — о прошлых и нынешних вызовах татарстанского спорта

Потеряв право на проведение международных стартов, Россия и Татарстан смогли предложить альтернативу в виде «Игр дружбы». Отдаляясь от западных элит, наша страна сейчас стремится возобновить советскую практику подготовки лояльных к нашей стране элит Азии, Африки, Латинской Америки. Об этом и не только рассказал в своем выступлении заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич, который совместно с родной ему Югославией уже переживал международный бойкот и изоляцию 30-летней давности.

Заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич приехал в Казань в 2011 году, практически не зная ни слова по-русски. Но у него был опыт работы мэром Деревни летней Универсиады 2009 года в Белграде, столь необходимый на тот период, когда Казань только намеревалась войти в число спортивных столиц мира. На прошедшей неделе он выступил с блестящим докладом на международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы роли спорта в построении гражданского общества и народной дипломатии». Помимо погружения в ретроспективу казанской Универсиады-2013, конференция дает понимание о деятельности ДСП, которая сейчас активно помогает России пробивать международную изоляцию. «Реальное время» публикует основные тезисы из его выступления.



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

«Сборная Югославии по футболу была снята буквально с самолета»

«Моя родная Югославия была отстранена от международного спорта с 1992 по 1996 годы, не принимала участие в Олимпиаде в Барселоне, а с чемпионата Европы 1992 года по футболу была снята буквально с самолета, и тогда заменившая ее Дания стала чемпионом. Но я хотел бы поговорить не об этом, а о тех решениях, которые Казань готова принимать и решать. К примеру, наша дирекция спортивных и социальных проектов является уникальным наследием Универсиады-2013, потому, что это единственная организация в мире, которая осталась существовать уже после окончания мероприятия. В этом году у нас 10-летний юбилей, и за это время мы провели порядка 150 крупных чемпионатов. В своей работе мы собирали лучший мировой опыт и проделали большой путь, который начинался еще с 2011 года, когда, собственно, Дирекции еще не было, как организации. Мы тогда проводили заявку на проведение чемпионата мира по водным видам спорта, и наша презентация водного стадиона во время первого приезда тогдашнего президента ФИНА Хулио Маглионе проводилась в чистом поле, на месте, где сейчас располагается стадион «Ак Барс Арена», а тогда находилась всего одна палатка. И мы на экране в трехмерном изображении демонстрировали, что в будущем здесь будет и сам стадион, и в нем будет располагаться бассейн. Члены делегации посмотрели на все, и резюмировали: «Ну хорошо, храбро!». В результате то, что было на тот момент в наших мозгах, уже после окончании Универсиады было осуществлено, и мы провели прекрасный чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, и в этом бассейне было установлено 12 мировых рекордов. Это уже история. В будущем, когда у нас уже намечался чемпионат мира по футболу, члены делегации ФИФА заметили, что «ладно, вы провели чемпионат мира по плаванию, наверное, по футболу к вам вопросов не возникнет.

«Соревнования можно отнять, спорт закрыть, но возможность получать образование сложно отнять»

Но вскоре эти вопросы возникли у нас, поскольку в 2016 году прозвенел первый звоночек, прозвучавший по поводу юниорского чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. В преддверии этого у нас проходил экспедиционный визит из ИААФ, международной федерации легкой атлетики, во время которого мы проводили прекрасное совещание, во время которого прозвенел звонок по телефону одному из инспекторов. После чего все они поднялись, ушли, и больше не вернулись (В итоге тот чемпионат мира принимал польский город Быдгощ, что имело свою символичность, поскольку другой польский город Познань ранее проиграл Казани по итогам церемонии выбора хозяйки Универсиады-2013). И сейчас мы живем в мире, где на повестке дня не спорт, там другая повестка, но мы активно работаем для решения возникающих вопросов. Мы уже пришли к такому выводу, что любое мероприятие это одно, его всегда можно либо отнять, либо отменить, либо перенести. Только в прошлом году у нас было запланировано проведение 22 чемпионатов мира и Европы различной степени важности. Правда, мы работаем с нашими партнерами, с той стороны тоже никто не хочет терять такого партнера, как Казань, и в основном речь идет о переносах запланированных мероприятий на более поздние сроки.

Фото: dspkazan.com

Спасибо им за это, как спасибо и за то, что мы совместно с коллегами по международным федерациям приняли решение о том, что главное даже не сам факт проведения мероприятий, а программы развития, в которое надо вкладываться, поскольку это молодежь, это будущее мира. И в 2018 году мы запустили совместный с ФИНА проект — это международный центр развития водных видов спорта, включающий в себя плавание, прыжки в воду и в перспективе синхронное плавание. У нас проходили программу обучения стипендиаты со всего мира, представляющие страны Азии, Африки, Латинской Америки, где эти спортивные дисциплины не были сильно развиты. Они получали здесь полный уровень сервисов, позволяющих им готовиться к старту на крупных международных чемпионатах, Олимпиадах. Это и проживание, питание, медицинское и визовое сопровождение, сами в ответ расширяли взаимодействие, посещали с мастер-классами различные районы республики. В итоге с 2019 года, когда стартовал сам проект, у нас прошли обучение 45 спортсменов из 36 стран, из которых 29 пловцов и 16 прыгунов. По сути дела, эти спортсмены — наши неофициальные послы, которые, возвращаясь в свои страны, рассказывали о том, что из себя представляет Татарстан.

В наш проект с ФИНА был вовлечен Поволжский университет спорта, поскольку спортсмены обучались русскому языку, получали возможность продолжать профильное обучение, поступая на бакалавриат или в магистратуру, и это уже был наш другой совместный проект «Академия чемпионов». Если соревнования можно отнять, спорт можно закрыть, то возможность получать образование сложно отнять. И сейчас это представляется точкой опоры, которую невозможно сломать. Сейчас у нас существует программа «Центра дружбы», которая подразумевает стипендиальную образовательную программу, осуществляемую нами совместно с Россотрудничеством. Сюда будут приезжать лучшие спортсмены своих стран, которые являются лидерами, способными, по окончании спортивных карьер, возглавить министерства спорта, федерации. Они получили свое образование в России, владеют русским языков, вовлечены в местную культуру и менталитет. Я сам лишнее доказательство этому, поскольку при первом приезде в Казань не знал ни слова по русски (добавим, что Ранко сейчас успешно пробует освоить татарский язык, на котором он поздоровался с собравшимися, — прим. ред.).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Потеряв право на проведение соревнований, мы предложили альтернативу, «Игры дружбы»

В том числе, благодаря существованию этого центра развития нам удалось наладить отношения со странами и федерациями, откуда приезжали спортсмены, и до сих пор мы продолжаем поддерживать наши взаимоотношения, что свидетельствует о том самом доверии, которое мы заслужили. Пока что наши партнеры из ФИНА свернули действие этого проекта, на момент, когда это произошло, в России находились порядка 30 спортсменов, никто из них не хотел покидать Казань, писали письма с просьбами остаться, понимая, что здесь о них заботились на таком уровне, что наши иностранные коллеги получали такой же уровень сервиса, как, допустим, Климент Колесников или Евгения Чикунова.

Потеряв право на проведение международных соревнований, мы в прошлом году предложили альтернативу, «Игры дружбы», разбив их на три этапа: «Мир», «Спорт», «Легенды». И вот, помимо наших друзей из Беларуси, которые принимали участие практически на каждом этапе наших «Игр дружбы», совместно с их звездами, Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, у нас соревновались. На первом этапе «Мир», мы четко показали, что к нам можно приезжать соревноваться, и никто не будет подвергнут затем каким-либо санкциям, так наши участники затем стартовали и на чемпионате Европы и на чемпионате мира по водным видам спорта. Хотя тут были нюансы, они затем почувствовали своеобразное давление, когда на международных стартах участникам наших соревнований попробовали снижать оценки, но таковы реалии современного дня. Заключительный этап наших соревнований носил название «Легенды», и это действительно так, поскольку прыгун в воду Дмитрий Саутин, синхронистка Светлана Ромашина — это легенды в своих дисциплинах, которые не только дали имя данным стартам, но и проводили мастер-классы с местными юными спортсменами.

Я с огромным уважением отношусь к Играм стран СНГ, которые были проведены в Казани впервые в истории в 2021 году, но мы стремимся сохранить практику проведения «Игр дружбы», потому, что это позволяет расширять географию участников, не ограничивая ее только странами СНГ, ШОС, БРИКС и других международных организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году мы намерены продолжать нашу международную практику, уже был проведен международный старт по фехтованию, а на открытом чемпионате России по плаванию был установлен мировой рекорд в исполнении Евгении Чикуновой, который пока не ратифицирован международной федерацией. Но мы демонстрируем, что казанская вода — самая быстрая, казанские условия — самые достойные, казанский университет — самый лучший, и мы живем в республике, где нет слова назад. А есть только — «Алга!». Каждый кризис — это новый шанс, каждая ситуация, в которой нас ущемляют, это возможность, поэтому надо думать о перспективах на будущее, строя взаимоотношения со странами, которые уважают вас, и то, что мы для них делаем. И это уже никто не сможет сломать».



Джаудат Абдуллин