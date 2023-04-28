«Сетевая компания» — дачникам Татарстана

Отвечаем на вопросы, можно ли напрямую подключить свой участок к электросетям

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

629 из 950 садовых некоммерческих товариществ Татарстана хотят, чтобы их объекты электросетевого хозяйства были переданы в АО «Сетевая компания». Имеются в виду воздушные линии напряжением 0,4 — 6 кВ и трансформаторные подстанции. Объясняем вместе со специалистами «Сетевой компании», как заключить договор энергоснабжения в разных случаях и что нужно знать покупателю участка об энергосетях.

2/3 стоимости ремонта инженерных сетей СНТ оплачивает республика



Прямо сейчас «Сетевая компания» приводит объекты электросетевого хозяйства в соответствие нормативно-техническим требованиям — до границ балансовой принадлежности с СНТ. А с 2016 года обследует внутренние электрические коммуникации и внутри дачных товариществ, чье правление решило передать сети в ее ведение. На баланс компании уже переданы электросети в 123 СНТ республики, а всего на такую передачу согласились уже 629 из 950 садовых некоммерческих товариществ Татарстана. Сейчас начался процесс приемки объектов электросетевого хозяйства в АО «Сетевая компания» от 45 СНТ республики.

Минсельхозпрод республики в последние годы тоже реализует совместную программу с СНТ. Суть ее заключается в том, что бюджет РТ покрывает 2/3 расходов на ремонт внутренней инженерной инфраструктуры (треть покрывают сами дачники из собственных средств товарищества). Кроме того, республиканский бюджет каждый год выделяет 100 млн рублей на то, чтобы строить и реконструировать электрическую инфраструктуру, находящуюся на балансе СНТ, а потом передавать их в хозяйственное ведение ГУП «Электрические сети» и далее — в «Сетевую компанию».

С 14 июля 2022 года действуют и поправки в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества: теперь есть правовые основания для прямой передачи имущества общего пользования СНТ в собственность сетевых организаций (минуя стадию ГУП «Электрические сети»).

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Какие проблемы выявили специалисты «Сетевой компании»

Ревизия объектов электросетевого хозяйства СНТ, которая сейчас идет полным ходом, показывает ряд нарушений. Среди самых «популярных»:

расположение ЛЭП прямо на садовых участках;

отсутствие доступа специалистов к ЛЭП;

посадка плодовых деревьев под воздушными линиями;

ширина проездов на аллеях менее 3,5 метра (а ведь именно такая ширина минимально допустима по требованиям пожарной безопасности);

нахождение построек в охранных зонах ЛЭП.

Сети обветшали, на многих из них десятилетиями не проводилась реконструкция. Не секрет, что в советские годы проводку «прокидывали» в СНТ как придется, без проекта, хаотично. Это делали сами садоводы по собственной инициативе. Теперь, когда электросетями будет ведать «Сетевая компания», приведение их в порядок становится лишь вопросом времени. Причем очень короткого.

Работа предстоит совместная: так, правлению СНТ нужно будет привести в соответствие нормативным требованиям ширину проездов и технологических коридоров. Так, ширина охранной зоны для КТП комплектной трансформаторной подстанции должна составлять по 10 метров в каждую сторону, а ширина охранной зоны для линий электропередачи классом напряжения 0,4кВ — не менее 2 метров в каждую сторону. Это нужно, чтобы в будущем не возникало препятствий для работы бригад электромонтеров при реконструкции и дальнейшей эксплуатации электросетевого хозяйства СНТ. Важно, чтобы все было по правилам и при оформлении охранных зон ТП и ВЛ.

Садоводы как-то справлялись раньше. Зачем им передавать сети сторонней организации?

Передача электросетей в специализированную организацию, имеющую огромный опыт и наработанные технологии, дает дачникам множество преимуществ.

Во-первых, не придется платить за недобросовестных соседей, которые все лето пользуются энергоемким оборудованием и не собираются платить за свое потребление. После заключения договора энергоснабжения каждый дачник будет платить только за потребленное им электричество по установленному тарифу. А злостных неплательщиков будут просто отключать от сети (точно так же, как это делается в городе).

Во-вторых, у них больше не будет болеть голова над тем, как починить сломавшийся трансформатор или поднять провисшие провода. Теперь аварийно-восстановительные работы будет проводить «Сетевая компания», причем сразу же после подписания договора — подписания акта приемки-передачи ждать не надо.

В-третьих, это значит, что те собственники, которые передадут свои электросети профессионалам, больше не будут тратить средства на их капремонт и эксплуатацию.

Заместитель гендиректора — технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов объясняет:

— На эту программу компании понадобятся дополнительные ресурсы. Она направлена прежде всего на то, чтобы реализовать клиентоориентированный подход, которому мы следуем в своей работе. Например, если нужно будет проводить ремонтные работы в СНТ, финансирование этих затрат будет включено в инвестиционную программу «Сетевой компании». Принятые на баланс энергообъекты отремонтируют, модернизируют. А это позволит повысить надежность и безопасность электроснабжения СНТ в Татарстане.

Три вопроса о том, как садоводу заключить договор энергоснабжения

Как заключить договор с «Сетевой компанией», если мощность на участок была выделена, когда проходила электрификация СНТ?

Чтобы заключить индивидуальный договор, нужно подать заявку в АО «Татэнергосбыт» и приложить к ней документы по списку:

копия паспорта заявителя;

документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком (или же право собственности на энергопринимающие устройства);

если на участке есть приборы учета, то потребуются документы о том, что они допущены в эксплуатацию;

акт о технологическом присоединении.

Если последнего документа нет, то нужно предоставить в «Татэнергосбыт» документы, подтверждающие наличие членства в СНТ на момент его присоединения к электричеству. Иными словами, потребуется любое доказательство того, что участок заявителя действительно присоединен к энергосистеме СНТ.

Не позже, чем через 10 дней после предоставления этих документов, будет заключен договор энергоснабжения.

А что если участок вновь сформирован, и мощность на него в составе общества еще не выделялась?

В этом случае, чтобы заключить договор энергоснабжения, надо провести технологическое присоединение по всем правилам. Для этого нужно будет направить заявку в сетевую организацию, чьи линии находятся ближе всех к границам вашего участка. Если же в радиусе 300 метров есть объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, вы можете выбрать любую.

Заявка подается через официальный сайт АО «Сетевая компания», в личном кабинете.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания». Реклама. АО «Сетевая компания»

Как переоформить на себя все имеющиеся договоры на электроснабжение, если я покупаю участок?

После того, как вы получите правоустанавливающие документы на участок в СНТ, нужно будет подать заявку в «Сетевую компанию» на переоформление, указав в ней и свои данные, и данные прежнего владельца. Это платная услуга (1000 рублей).

В течение семи рабочих дней вы получите акт о технологическом присоединении, оформленный уже на нового собственника (с указанием мощности и границ раздела). На основании этого документа нужно обратиться в Татэнергосбыт и перезаключить договор энергоснабжения на свое имя.