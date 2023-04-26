«До этой экскурсии не думала о работе на предприятии, но, посетив «ТАИФ-НК», поменяла свое мнение»

Чем нефтеперерабатывающая компания привлекает будущих IT-специалистов?

Фото: Александр Ильин

Будущие программисты побывали с экскурсией на одном из самых технически и технологически совершенных предприятий России — АО «ТАИФ-НК». Студенты кафедры «Информационных систем и технологий» НХТИ ознакомились с работой департамента информационных технологий, узнали какую роль играет цифровизация и автоматизация в современном производстве. По окончании мероприятия будущих IT-специалистов с высоким средним баллом в аттестате пригласили попробовать свои силы в АО «ТАИФ-НК».



«Компаниям сейчас сложно найти хороших разработчиков»



Это первая подобная экскурсия для студентов кафедры информационных технологий НХТИ на крупном промышленном предприятии города. Познакомиться с деятельностью АО «ТАИФ-НК» учащихся вуза пригласили работники компании.



— В прошлом году наши специалисты сами ездили в институт, чтобы выявить потенциальных сотрудников для «ТАИФ-НК». Сейчас компаниям сложно найти хороших разработчиков и программистов. Уровень образования не дотягивает до предъявляемых требований, в некоторых вузах до сих пор обучают устаревшим языкам программирования, которые практически уже нигде не используются. В 2022 году мы выбрали для себя несколько кандидатур, провели с ними предварительное собеседование. Если в этом году ребята успешно закончат вуз, защитят дипломные проекты, то мы возьмем их на работу. У студентов, которые сегодня пришли на экскурсию, тоже есть все шансы попасть в нашу IT-команду, — отмечает Ильнур Давлетшин, заместитель директора ДИТ АО «ТАИФ-НК».

— У студентов, которые сегодня пришли на экскурсию есть все шансы попасть в нашу IT-команду, — отмечает Ильнур Давлетшин

До начала экскурсии по предприятию, студенты НХТИ, как положено, прошли инструктаж по технике безопасности. После чего ребят ждали в актовом зале головного офиса АО «ТАИФ-НК». Здесь студентам показали презентационный ролик о деятельности компании. Гости узнали, что АО «ТАИФ-НК» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России. В его состав входят: завод Бензинов, Нефтеперерабатывающий завод и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.



— Основная цель компании — развитие именно глубокой переработки нефти, максимальное увеличение отбора светлых нефтепродуктов. На предприятии в среднем по году достигнут результат более 85—90%. В период с 2015 по 2021 годы произошел большой скачек в выходе светлых фракций и глубине переработки УВ сырья, — отметила инженер-технолог отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Нурсина Залальтдинова.

— Технологию, если уйти в параллель в IT-сфере, можно сравнить с квантовым компьютером, 3D печатью костных имплантов, — подчеркнула Нурсина Залальтдинова

Достичь таких высоких показателей удалось благодаря вводу в эксплуатацию уникального КГПТО, аналогов которому в мире нет.



— История КГПТО берет свое начало в 2008—2009 годах, тогда была проработка вариантов переработки тяжелых остатков. В результате рассмотрения большого количества технологий, было принято решение остановиться на технологии VCC. Процесс комбинированного термо- и гидрокрекинга гудрона можно смело назвать вершиной технологического развития процессов сверхглубокой переработки нефти в мире. Поскольку именно эта технология позволяет перерабатывать гудрон высокосернистой нефти в высококачественные светлые нефтепродукты с конверсией от 90 до 95 процентов. Эту технологию, если уйти в параллель в IT-сфере, можно сравнить с квантовым компьютером, 3D печатью костных имплантов, — подчеркнула Нурсина Залальтдинова.



«Революционная трансформация модели предприятия»



Однако, как отметили в АО «ТАИФ-НК», ни одно современное производство не может успешно функционировать без внедрения информационных технологий.



— Принято считать, что под понятием цифровая трансформация скрывается внедрение новых технологий в организации: сайт, приложения, чат-боты. Но на самом деле, под понятием цифровая трансформация скрываются не только инвестиции и внедрение модных технологии (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но и глубокое преобразование как структуры предприятия, так и стратегии развития компании в целом, развитие цифровой корпоративной культуры. Иными словами, это революционная трансформация модели предприятия, — говорит Ильнур Давлетшин, заместитель директора ДИТ АО «ТАИФ-НК».

Во время экскурсии студенты узнали о том, какие задачи стоят перед цифровизацией производства

По его мнению, за разработку цифровой стратегии отвечает не только IT-служба, но и руководство компании.



— Только в таком симбиозе, можно думать о развитии цифровизации на предприятии. Бизнес должен быть обеспечен необходимой инфраструктурой, то есть не только набором технологий, которые помогут в дальнейшем в его развитии, но и профессионалами в области программирования, безопасности, облачных технологий, промышленных коммуникаций и аналитики. Так же в эту концепцию необходимо вписывать работу с подрастающим поколением, школьниками, студентами специальных и высших учебных заведений. Для этого в обществе работает программа наставничества. Так же нужно заниматься повышением уровня цифрового развития остальных сотрудников, адаптировать их к нововведениям, новому стилю управления и работы, вовлекать их в процесс перехода на новый этап развития компании, — уверен Ильнур Давлетшин.



Во время экскурсии студенты узнали о том, какие задачи стоят перед цифровизацией производства, ознакомились с основными направлениями текущей работы ДИТ, с темпами работы, узнали о службах, вовлеченных в совместную работу по поддержке и расширению текущих процессов цифровизации, о функции систем ЭДО в ИС, охране труда и многом другом.

Что такое информационная безопасность и почему системы ее обеспечения так важны, рассказал начальник отдела информационной безопасности АО «ТАИФ-НК» Александр Пронин. По его словам, обеспечение информационной безопасности должно быть направлено прежде всего на предотвращение рисков, а не на ликвидацию их последствий.

Что такое информационная безопасность и почему системы ее обеспечения так важны, рассказал начальник отдела информационной безопасности АО «ТАИФ-НК» Александр Пронин

— Любая утечка информации может привести к серьезным проблемам для компании. Перед нашим отделом стоит задача по локализации угроз, принятии организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности, в том числе по противодействию техническим разведкам иностранных государств и конкурирующих бизнес-структур. Наш КГПТО — это ноухау мирового масштаба. Отдел информационной безопасности стоит на страже интересов общества, сохранения конфиденциальной информации и коммерческой тайны, — отмечает Александр Пронин.



Будущие программисты своими глазами увидели, в каких условиях трудятся сотрудники департамента информационных технологий. Гости заглянули в управление по экономической безопасности, охране и режиму, отдел информационных технологий, пообщались с руководителями. Студентов интересовало, какие языки программирования можно начать изучать уже сейчас, чтобы в будущем легче влиться в трудовой процесс, есть ли возможность работать удаленно, какая средняя заработная плата на предприятии и социальные гарантии. Работники АО «ТАИФ-НК» ни один вопрос не оставили без внимания.

Будущие программисты своими глазами увидели, в каких условиях трудятся сотрудники департамента информационных технологий

— «ТАИФ-НК» предлагает стабильную, интересную, высокооплачиваемую работу в инновационной компании с широким базовым социальным пакетом. Вы сможете своим трудом влиять на успехи предприятия, отрасли, на развитие города Нижнекамска и Татарстана. Также получите исчерпывающие условия для получения образования, сохранения здоровья, решения рекреационных задач, — отметил Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».



Он добавил, что на предприятии ведется огромная работа по повышению уровня квалификации работников, формированию высокого профессионализма, современного экономического мышления. В течение года в компании проходит более 10 тысяч обучений: подготовка новых рабочих, переподготовка, обучение смежным профессиям, повышение квалификации, курсы целевого назначения. Причем отбирать будущих специалистов начинают еще на стадии обучения в ссузе или вузе.



По окончании экскурсии студенты НХТИ поблагодарили сотрудников АО «ТАИФ-НК» за интересное мероприятие. По словам молодых людей, такие встречи помогают изучить суть технологических процессов, познать масштаб и значимость производственной деятельности.

По окончании экскурсии студенты НХТИ поблагодарили сотрудников АО «ТАИФ-НК» за интересное мероприятие

— В этом году я заканчиваю НХТИ, учусь на отделении информационных технологий. До этой экскурсии не думала о работе на предприятии, но, посетив «ТАИФ-НК», поменяла свое мнение. Мне все очень понравилось. Нам в доступной форме объяснили, как проходит внедрение автоматизированных процессов, какие программы и для чего разработаны. В офисе тоже очень уютно и комфортно, — сказала студентка НКХТИ Валерия Чибаткова.



— Я по-другому представлял себе промышленное предприятие и то, как организован рабочий процесс. Доволен увиденным, думаю, что стоит попробовать свои силы в «ТАИФ-НК», буду прилагать старания, чтобы меня заметили, — соглашается ее однокурсник Булат Шакиров.

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По словам специалистов преподавателей НХТИ, подобные экскурсии помогают студентам выбрать работодателя.



— Я в восторге от того, сколько новой и полезной информации студенты узнали о цифровизации производства. Сегодня они услышали от профессионалов, почему так важно обеспечение информационной безопасности. Теперь они знают, что специалисты по информационным технологиям востребованы на предприятии. От айтишников зависит деятельность производства в целом. Спасибо большое за возможность побывать в «ТАИФ-НК», это дорогого стоит, — заключила Ильсияр Захарова, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий НХТИ.

