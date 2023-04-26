День в истории: начали строить Богоявленскую колокольню, в Арском районе родился великий поэт

Чем примечательна дата 26 апреля?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 26 апреля, Международный день интеллектуальной собственности и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, а в России — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также День нотариата. 26 апреля в Казани начались публичные театральные представления, началось строительство Богоявленской колокольни, Верховный Совет СССР принял закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации», случилась авария на Чернобыльской АЭС, была создана Хорезмская Социалистическая Советская Республика, в Нью-Йорке открылся клуб Studio 54. Родились: поэт Габдулла Тукай, фигуристка Камила Валиева, римский император и философ Марк Аврелий, актриса Ольга Чехова. Умерли: философ и публицист Петр Чаадаев, писатель Даниель Дефо, джазовый пианист Каунт Бэйси. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Тукай родился

26 апреля 1759 года в Казани начались публичные театральные представления. Считается, что история началась с показа комедии Мольера «Школа мужей», ее поставили в Первой мужской гимназии в зале на 400 человек. Подобные представления проводились по праздникам: на Рождество, Масленицу и Пасху, а также во время зимних каникул.

26 апреля 1886 года в деревне Кушлауч (ныне Арский район) родился будущий татарский народный поэт Габдулла Тукай. В пять месяцев он лишился отца, в четыре года потерял мать, с тех пор скитался, то у родственников, то у совершенно посторонних людей. Учась в медресе, начал писать стихи, а в 1907 году приехал в Казань, где прожил до самой смерти (2) 15 апреля 1913 года. После революции официальное восприятие Тукая менялось, но к 1960-му окончательно утвердился образ главного татарского поэта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

26 апреля 1895 года началось строительство Богоявленской колокольни на улице Большой Проломной (ныне Баумана). Средства на постройку в размере 25 тысяч рублей выделил купец Иван Кривоносов. В 1902 году на втором этаже был освящен храм в честь Обретения честной главы Иоанна Предтечи. В конце 1990-х собор вернули РПЦ, при этом колокольня остается собственностью Министерства культуры РТ.

26 апреля 1990 года Верховный Совет СССР принял закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации»: автономным республикам гарантировался статус членов федерации СССР, однако при этом закон не уравнивал автономии с союзными республиками.

Фото: president.tatarstan.ru

26 апреля 2006 года в Казани родилась фигуристка Камила Валиева, олимпийская чемпионка в командном соревновании и чемпионка Европы 2022 года. Впервые в истории фигурного катания смогла набрать больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 баллов как общую сумму на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Занимается спортом с трех с половиной лет, с 2012 года живет в Москве. В прошлом году получила орден «Дуслык», вторую по значимости государственную награду республики.

26 апреля 2022 года «Реальное время» сообщило, казанскую «Транспортную нерудную компанию» с миллиардными оборотами татарстанские экологи поймали на незаконной разработке карьеров. С начала 2022-го Минэкологии республики подало два иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 1,3 млн рублей и по обоим выиграло в арбитраже.

Фото: eco.tatarstan.ru

Трагедия Чернобыля

26 апреля 1897 года в Александрополе (ныне Гюмри, Армения) родилась Ольга Книппер. В 16 лет родители отправили ее в Москву, к сестре отца Ольге Книппер-Чеховой, она начала заниматься в студии при Художественном театре, но вскоре вышла замуж за актера Михаила Чехова, правда, брак продлился недолго, но так у актрисы появилась звучная фамилия. В 1920 году она уехала в Германию, играла в кино, недолго была замужем за бельгийским промышленником Марселем Робинсом, в 1936-м получила звание государственной актрисы. После войны опрашивалась СМЕРШем, вернулась в Берлин, где играла в театре, основала фирму «Косметика Ольги Чеховой» и скончалась 9 марта 1980 года. Версия, что Чехова была советской разведчицей, до сих пор не получила документального подтверждения.

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — авария на Чернобыльской АЭС. Ночью в 1 час 23 минуты по московскому времени на энергоблоке случился взрыв с последующим пожаром. Произошло все из-за того, что после испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке ЧАЭС не удалось безопасно остановить реактор. В результате взрыва весь четвертый энергоблок был полностью разрушен, по официальным данным, погиб 91 человек, от излучения в реальности погибло намного больше — больше полутора тысяч человек. Памятная дата получила название «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», с 2012 года это День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Источник wikipedia.org

Да здравствует Хорезмская Республика!

26 апреля 1920 года, после Хивинской революции и отречения хана Хорезма от престола появилась Хорезмская Социалистическая Советская Республика. 4 марта 1921 года ХССР заключила военно-политический договор с РСФСР, признавалась полная самостоятельность и независимость новой республики. Здесь правила Хорезмская коммунистическая партия и имел хождение хорезмский рубль. 27 октября 1924 года в результате национально-территориального размежевания она была упразднена, вместо нее появились Узбекская ССР, Туркменская ССР и Кара-Калпакская автономная область в составе Казахской АССР.

26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся культовый ночной клуб Studio 54. Раньше на его месте находится театр, однако после того, как помещение получила радиовещательная компания Columbia, его переделали в телестудию, из которой сделали ночной клуб. Среди его посетителей были Дайана Росс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Шер, Трумен Капоте и Энди Уорхол. В 1998-м о клубе сняли одноименный фильм, окончательно создавший образ фешенебельного заведения как социального феномена эпохи семидесятых-восьмидесятых.

