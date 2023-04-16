Богоявленская колокольня: архитектурная доминанта старой Казани

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 45-я

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Каждый, кто хоть раз был в центре Казани, сразу замечал колокольню Богоявленского собора. Она гордо возвышается над улицей Баумана, хладнокровно выдерживая соседство новоявленных высотных соседок — гостиницы «Татарстан» и «свечек» Казанского университета. 74-метровая красавица, она, несомненно, один из визуальных брендов если не республики, то ее столицы. А значит, достойна места в нашей рубрике. О ней сегодня, в Светлое Воскресенье, и поговорим.

Самая высокая в Казани, одна из самых высоких в православном мире



Высота Богоявленской колокольни заявлена сегодня как 74 метра. С самой своей постройки в 1897 году она много десятилетий была самым высоким зданием в центре города, безусловной архитектурной доминантой. Ее видно практически из любой точки в центре города. В Казани более высоких колоколен не было и нет. Да и среди колоколен других церквей мало какая может потягаться с Богоявленской — есть мнение, что она входит в десятку самых высоких в православном мире.

Кстати, огромная высота новой Богоявленской колокольни была загадкой для исследователей: зачем было строить такую громадину, дисгармонично нарушая логику остального архитектурного пространства старой Казани? Версий было предложено две. Возможно, дело в тщеславии архитектора и заказчиков — неподалеку, на углу нынешних улиц Чернышевского и Московской, стояла еще одна высокая колокольня, Владимирская, возносившаяся на 29 саженей от земли (53 метра метров). Богоявленская колокольня должна была быть выше во что бы то ни стало.

Вторая версия, которую выдвигают исследователи, связана с тем, что российские церкви до революции были своеобразными «сигнализационными установками». Причем набат при пожаре — только одна функция. Задумайтесь над тем, как располагались церковные колокольни. С вершины одной из них было обязательно видно ближайшую, ту, которая находилась следующей в пространстве, хотя она могла отстоять от нее на несколько десятков верст. Такие «оповестительные линии» очень быстро передавали информацию о нашествии врага — на тысячи километров в день! Соответственно, и Богоявленская колокольня своей огромной высотой могла бы служить идее спасения родины от врага.

Впрочем, чем именно руководствовались авторы проекта, мы доподлинно не знаем. Зато знаем, что сегодня красная кирпичная колокольня Богоявленского собора — одна из самых заметных архитектурных достопримечательностей города.

Колокольня Богоявленского собора — одна из самых заметных архитектурных достопримечательностей города. Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Наследие купца Кривоносова

А благодарить за появление этой достопримечательности надлежит купца Ивана Семеновича Кривоносова. Богоявленский собор, которому принадлежит колокольня, имел один из крупнейших приходов в Казани. Причем в силу расположения среди его прихожан были и весьма богатые, почтенные граждане. Включая, собственно, богатого и богобоязненного купца с семейством. В этом соборе он венчался, здесь и сына крестил. Много лет Кривоносов был старостой своей православной общины — и на этом почетном посту находился по праву. Мало кто жертвовал церкви столько же, сколько он. И, кстати, не только церкви. Иван Семенович содержал несколько детских приютов и богадельню для одиноких стариков. Учреждал стипендии для того, чтобы учить талантливых детей бедноты в гимназиях. Пристраивал детей в Александровский детский приют. Стариков из Кривоносовской богадельни благодаря его наследству бесплатно лечили в Александровской больнице (ныне это клиника Вишневского), потому что с этим условием он оставил деньги для постройки нового приемного покоя больницы.

Умирая, Кривоносов завещал общине 35 тысяч рублей. Из них 25 должны были пойти на строительство новой колокольни. Старая у Богоявленского собора тоже была — скромная, деревянная, неоднократно горевшая. Кстати, окончательно ее уничтожил пожар, произошедший уже после постройки колокольни новой.

Строительство обошлось в 50 тысяч рублей. Таким образом, купеческое наследство обеспечило половину проекта. Немало!

Вид на Большую Проломную улицу и новую колокольню собора в начале XX века. Фото: wikipedia.org

А кто автор?

Отпев и похоронив своего благодетеля как положено, приходской священник принялся искать архитектора, который взялся бы строить новую колокольню на Проломной улице (так тогда называлась Баумана). Был объявлен конкурс, который выиграл… до сих пор непонятно кто.

Сначала считалось, что проект принадлежит Генриху Рушу. Однако 12 мая 1895 года казанские газеты сообщали, что управляет строительством колокольни лично архитектор Михаил Михайлов (кстати, ему принадлежат и другие важные проекты в Казани — например, белокаменное здание библиотеки во дворе Казанского университета). Можно было бы предположить, что проект разработал один архитектор, а управлял стройкой другой. Но так в дореволюционной Казани просто не делалось! Авторский надзор всегда осуществлял творец, лично и самостоятельно.

Потом историкам стало известно о том, что Руш и Михайлов даже судебную тяжбу вели — Михайлов оспаривал авторство у Руша и доказывал, что проект — его. Казалось бы, почему бы просто не заглянуть в изначальные проектные чертежи? Там ведь должен быть указан автор. Так и хотели сделать. Если бы эти чертежи не были утеряны. Зато известно, что проект колокольни был экспонатом Всероссийской выставки 1896 года.

Теперь принято считать, что церковь спроектировал все-таки Михайлов. По крайней мере, построил — точно он.

2 миллиона кирпичей, утраченный и вновь обретенный голос звонницы

Строительство закончили 17 августа 1897 года. На постройку ушло 2 миллиона штук кирпича, весит вся эта красота более 12 тысяч тонн. Представляете, как нужно было укрепить фундамент? Архитектор Михайлов точно представлял. Мощные, глубокие фундаменты церкви уходят глубоко в исторические культурные слои улицы Проломной.

В нижнем ярусе Богоявленской колокольни устроен сквозной проход, который ведет к собору, — решение не самое популярное, но оказавшееся весьма эффектным. В дореволюционное время по бокам от прохода были церковная лавка, помещение для бесед со старообрядцами и парадная лестница. По ней можно подняться на второй ярус колокольни — там и сейчас действует маленький храм Иоанна Предтечи. А выше начинается башня: на колокольню можно подняться и сегодня — только сначала заплатить небольшой взнос в пользу храма и собора.

Интересный факт: в 1901 году в колокольню ударила молния — была гроза, и архитектурная доминанта послужила гигантским громоотводом. Газеты тех лет писали:

«На мгновение колокольня озарилась массой разноцветных искр, и в тот же момент загорелся потолок в третьем ярусе, и под большим колоколом вспыхнули балки. Молнией сделало дыру в стене внушительную — на полторы четверти в глубину и на аршин в ширину. Обломками камней и целыми кирпичами засыпало лестницы и пол второго яруса, изломало две колонны; обломки кирпичей были даже выброшены на улицу Проломную».

Вид на собор и колокольню со двора. Фото: wikipedia.org

Двухъярусная звонница была гордостью Казани. Сначала на ней висели колокола со старой колокольни, потом их заменили на новые, а в конце тридцатых переплавили на хозяйственные нужды Советской Татарии. 8,5-тонный большой колокол наверняка мог обеспечить много нужд!

Тридцатые годы стали страшным временем для православной церкви, и Казанская епархия исключением не стала. Что только не происходило со зданиями собора, его церквей и колокольни! Одна из церквей погибла — на ее месте был устроен сначала зверинец, а потом возведен пятиэтажный жилой дом. В самом соборе устроили спортивный зал Казанского университета (главы были снесены, а под штукатуркой белых стен погибли старинные фрески). А в колокольне были лавки и мастерская оптики. В 1960-м пережившая в целости и сохранности самый опасный период колокольня получила статус памятника архитектуры местного значения. Дальше за ее судьбу можно было уже не опасаться: как памятник она подлежала охране. Ее даже отремонтировали в 1973 году!

И только в 2017 году на Богоявленской звоннице наконец снова запели новые колокола — их специально отлили на пожертвования верующих. Такого гиганта, как был до революции, здесь больше нет — самый большой колокол теперь весит 260 килограммов. Что характерно, звонарь ногами на такую высоту не поднимается — у колоколов электронное управление. До чего техника дошла…

Новый голос колокольни слышен только в самые большие праздники — дело в том, что формально она принадлежит Министерству культуры Татарстана. Сам собор в нулевых годах вернули церкви, а вот колокольня, памятник архитектуры и визуальный символ Казани, осталась подведомственной светским властям.

