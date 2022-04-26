Нелегалы песчаных карьеров: казанскую фирму уличили в незаконной добыче песка

До марта земли площадью в 76 га на Свияге были в категории сельхозназначения — песок там добывать было нельзя

Как стало известно «Реальному времени», казанскую «Транспортную нерудную компанию» с миллиардными оборотами татарстанские экологи поймали на незаконной разработке карьеров. С начала года Минэкологии республики подало два иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 1,3 млн рублей и по обоим выиграло в арбитраже. Нельзя исключать и новых исков к компании, существующей 3 года и поднявшей выручку в первый год с нуля до 365,4 млн рублей, а во второй — до 830,3 млн рублей.



«Ковш данного экскаватора заполнен песком»



На этой неделе татарстанский арбитраж удовлетворил иск Минэкологии РТ к «Транспортной нерудной компании» о возмещении вреда окружающей среде. Речь идет о разработке карьера в Апастовском районе республики, где экологи в ходе выездной работы Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции обнаружили первый незаконный карьер. Уже при подъезде к селу Верхнее Аткозино навстречу экологам двигался самосвал, груженый песком.

А вблизи деревни Новые Поляны на территории Верхнеуслонского района РТ выявили и факт незаконной добычи «общераспространенных полезных ископаемых» (ОПИ). Так, на территории земельного участка с кадастровым кварталом 16:15:010401 вблизи добычных работ был обнаружен автомобиль марки «Шевроле Нива», водитель которого «предположительно, вел учет вывозимого ОПИ». Вблизи карьера находился экскаватор марки CAT без госномера. На месте добычи ОПИ зафиксирован был и экскаватор марки JCB (госномер тоже отсутствовал).

— Ковш данного экскаватора заполнен песком. На просьбу к водителю экскаватора о предоставлении документов на разработку карьера был получен отказ, — сообщили экологи в суде.

Уже на месте сотрудники министерства вызвали полицию, составили акт экологического обследования состояния территории и произвели фотосъемку. Затем с помощью спутниковой геодезической аппаратуры были отсняты точки трех карьеров и места добычи ОПИ для определения ущерба. После наложения угловых точек на публичную кадастровую карту площадь первого участка составила 3 034 кв. м, площадь второго — 8 896 кв. м, площадь третьего — 1 072 кв. м.

Арбитражный суд РТ со ссылкой сразу на несколько пунктов Земельного кодекса требования Минэкологии РТ поддержал. Фото: Максим Платонов

Карьеры на берегу Свияги были в категории сельхозназначения

По мнению экологов, компания нарушила требования закона «О недрах», в отношении нее был составлен административный протокол и выписан штраф за нанесенный ущерб в размере 791,2 тыс. рублей. ТНК требования проигнорировала, и тогда министерство обратилось в суд.

Арбитражный суд РТ со ссылкой сразу на несколько пунктов Земельного кодекса требования Минэкологии РТ поддержал, с 18 апреля объявил о решении взыскать с компании уже более 800 тыс. рублей.



Второй иск был рассмотрен в порядке упрощенного производства еще в конце марта, там речь шла о взыскании 476,7 тыс. рублей за ущерб, нанесенный «вследствие самовольного пользования недрами».

Упомянутый в заключении суда кадастровый номер участка, где ТНК разрыла карьеры, — 16:15:010401 — можно найти среди документов Кабмина РТ. В частности, в его постановлении о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую: почти 10 участков, входящих в вышеупомянутый, всего на 76,2 гектара, были переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, иного специального значения в целях недропользования и прочего.

Однако постановление было подписано лишь 31 марта 2022 года, таким образом, можно предположить, что разработка карьера в январе 2021 года с законодательной точки зрения была невозможна. Согласно публичной кадастровой карте земляные работы компанией ТНК проводились аккурат на берегу реки Свияга. Всего в этот кадастровый квартал входит 70 участков.

В Татарстане неоднократно обнаруживали незаконно разрабатываемые карьеры, компаниям, стоящим за этим, начислялись разной величины штрафы. Фото eco.tatarstan.ru

Незаконные карьеры

Компания «Транспортная нерудная компания», основанная Мариной Садыйковой в декабре 2018 года в Казани, за два года своего существования нарастила свои обороты почти до 1 млрд рублей, которые формально «съела» себестоимость работ. Но напомним, завышая себестоимость, нередко компании тем самым уходят от уплаты полного налога на прибыль. Так, в результате чистая прибыль ТНК составила в 2020 году как будто бы всего 758 тыс. рублей, а ФНС Татарстана получила от нее лишь 395,4 тыс. рублей налога на прибыль.

В Татарстане неоднократно обнаруживали незаконно разрабатываемые карьеры, компаниям, стоящим за этим, начислялись разной величины штрафы. В 2019 году за такой карьер в Лаишевском районе оштрафовали на 4,5 млн рублей, но тогда сам исполком района «направлял обращение в Минэкологии, где просил согласовать работы и определить данный участок как землю, пригодную для добычи ресурса». Однако ответа от министерства на свой запрос исполком ждать не стал и «заключил с неким предпринимателем договор на добычу песка и грунта для «Агропромышленного парка», а также для нужд села Сокуры».

В 2016 году ущерб от разработки незаконного карьера в Набережных Челнах экологи оценили в 22,7 млн рублей — завели и уголовное дело по статье 158 ч. 4 п. «б» «Кража, совершенная в особо крупном размере». В 2017 году был ликвидирован незаконный песчаный карьер под Отарами: в поимке организаторов и «кротов»-информаторов о проверках в самом Минэкологии РТ помогали специалисты УБЭПиК.

Где карьер на законных основаниях — точно знает именно Министерство экологии РТ, потому что оно одно вправе выдавать лицензию: сам карьер должен разрабатываться только по лицензии либо для собственных нужд собственниками земельных участков.

Где карьер на законных основаниях — точно знает именно Министерство экологии РТ. Фото eco.tatarstan.ru

Газета «Реальное время» обратилась в Минэкологии РТ с запросом о нелегальных карьерах, но на данный момент ответ не поступил, он будет опубликован по получении.

А после обращения на указанную в Сети электронную почту компании ТНК в ответ пришло уведомление: «Сообщение не доставлено, так как адрес tnk_ooo@mail.ru не найден или не принимает входящие письма». Редакция «Реального времени» готова в полной мере представить позицию компании, если от нее поступит соответствующее обращение.