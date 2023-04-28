Россиянам предстоит старт на чемпионате мира по боксу

Как спортивная Россия прорывает международную блокаду

На следующей неделе стартует мужской чемпионат мира по боксу, который пройдет в Ташкенте с участием сборных России и Беларуси и в отсутствии Украины и части ее союзников. Помимо того, в Израиле завершился чемпионат Европы по самбо, опять же с россиянами и белорусами, но без представителей Незалежной. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин объясняет смыслы произошедших событий.

Когда между Азербайджаном и Арменией царит спокойствие

На прошлой неделе в израильской Хайфе с успехом прошел чемпионат Европы по самбо. Наибольшее количество медалей завоевали российские самбисты, выступавшие на континентальном первенстве вместе с белорусами, правда, в нейтральном статусе под флагом международной федерации самбо. Поскольку президентом федерации является российский гражданин Василий Шестаков, а главным ее спонсором российская компания «Роснефть».

Украинская федерация самбо тоже отметилась в истории этого чемпионата Европы, правда, только тем, что потребовала от Израиля запрет на участие россиян. И таки израильтяне никак не отреагировали на требования Незалежной, более того, смогли провести соревнования на фоне обострившихся отношений между Азербайджаном и Арменией. Дело в том, что примерно в те же сроки в Ереване стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике, начавшийся со скандала. Во время торжественной церемонии открытия один из причастных к этому действу организаторов поджег азербайджанский флаг.

Успешность израильского чемпионата в том, что в Хайфе не было зафиксировано никаких инцидентов, как, впрочем, и на прошлогодних чемпионатах и первенстве Европы в Белграде, а также чемпионате и первенстве мира в Бишкеке. Но это страны, которые сейчас получили определение дружественных, а Израиль это уже расширение географии, и страна, которая не определилась в своем отношении к российско-украинскому конфликту. Требования украинской федерации самбо о том, что делать Израилю на домашнем чемпионате, явно не прибавляют симпатий Незалежной.

Успешность израильского чемпионата в том, что в Хайфе не было зафиксировано никаких инцидентов. Фото: sambo.sport

Пока российские единоборства выше всех похвал

Ранее в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошло первенство мира среди юношей и девушек по тайскому боксу с участием россиян и при бойкоте Украины. Но это, как и самбо, не олимпийский вид спорта. А в олимпийской дисциплине под эгидой международной федерации бокса прошел женский чемпионат мира по боксу в Индии, и в мае мужской ЧМ примет Ташкент. В соревнованиях не будут участвовать спортсмены 12 стран, бойкотирующие соревнования с участием россиян и белорусов. Более того, Inside the Games сообщает, что США, Великобритания и их прямые сателлиты планируют выйти из IBA и создать свою ассоциацию бокса, которая будет дублировать функции Международной ассоциации бокса.

И это хорошая информация, поскольку перед олимпийским стартом в Париже уже пора определяться с отборочными стартами, а раскольники и отшельники рискуют олимпийскими путевками. Во-вторых, с психологической точки зрения придет полное понимание, как СВО расколола мировой спорт. Утверждения, что весь Запад монолитен не оправданны, поскольку на том же чемпионат Европы по самбо выступала сборная Франции. Она же, а также Италия и Австралия, Южная Корея и Япония — в общей сложности 65 стран — стартовали в Индии, и еще больше — 104 страны — ожидается в Узбекистане. Протестующих пока 12. В сложнейшем положении находится МОК, поскольку протестующие западники идут вразрез со всеми фундаментальными правилами международного олимпийского движения.

В плане бокса, кстати, наличие большого количества федераций вполне привычно, поскольку профессиональный бокс контролируется квартетом WBA, WBC, WBO, IBF. Наше издание ранее писало о том, как Украина неоднократно попирала нормы национального спорта, дважды проводя альтернативные чемпионаты страны по баскетболу (среди мужских команд) и однажды по хоккею. Теперь по этому пути готовы пойти западные союзники Украины. Как говорится, с кем поведешься...

Чем больше подобных западных «раскольников», тем больше хаоса будет в международном олимпийском движении перед Играми в Париже, куда МОК не хочет допускать Россию и Беларусь. Пока впереди паровоза забежала Международная федерация баскетбола, которая решила не допускать наши страны не только до участия в Олимпиаде, но и до чемпионата Европы 2025 года. УЕФА отстранила вплоть до 2024 года, когда пройдет чемпионат Европы, а международная федерация хоккея от чемпионата мира того же года. Само собой, это касается всех сборных — женских, молодежных, юниорских. Таким образом, нам нет никакого резона желать международному спортивному движения успехов, и чем больше будет подобных инцидентов, тем лучше. Нынешняя международная анархия без россиян — наша мать порядка.

Чем больше подобных западных «раскольников», тем больше хаоса будет в международном олимпийском движении перед Играми в Париже. Фото: Yann Caradec/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Российская экспансия в спортивной борьбе

Отстранение России и Беларуси от участия в прошлом сезоне свалилось нашим спортивным функционерам как снег на голову. Но к нынешнему сезону они подготовились в полной мере. Это просто смешно, когда состав молодежной сборной Франции на чемпионате Европы по вольной борьбе в возрасте до 23 лет полностью состоит из чеченских спортсменов: Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов, Адлан Висханов. «Салам алейкум, comment зa va, брат?», «grand merci, брат, comme ci comme ca, как сам?».

Международная федерация спортивной борьбы это мультикультурологическая организация, где смотрят на гражданство с еще меньшим пиететом, чем в фигурном катании. Казалось бы, только в «фигурке» героем российского спорта может считаться спортсменка, родившаяся на Украине, выступавшая в начале карьеры за Беларусь с партнером которой был армянином с Украины, вместе с ней выступавший за Беларусь, а без нее за Германию. Это краткая часть биографии Татьяны Навки и Самвела Гезаляна и краткое погружение в мультикультурный мир фигурного катания.

В борьбе все еще более перемешано. Там воспитанники российской школы борьбы могут выступать за другие страны вообще в любое время. Самый яркий случай это Давид Мусульбес, выступавший за Россию, ставший тренером молодежной сборной, но получивший приглашение в сборную Словакии прямо перед Олимпиадой в Пекине-2008. Тогда победил осетин Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан. Осетин Мусульбес, выступавший за Словакию, завоевал бронзу вместе с дагестанцем Мурадом Муталимовым, боровшимся за Казахстан. Сейчас все они в России, «узбек» Таймазов депутат Госдумы, «словак» Мусульбес — советник президента ОКР Станислава Позднякова, Муталимов один из видных деятелей международной федерации поясной борьбы корэш. В той же Словакии есть борцовской клуб «Аланы Братиславы», члены которого, воспитанники осетинской школы борьбы, выступают за сборную этой страны. Таймураз Салказанов выиграл золото на только что завершившемся в Загребе чемпионате Европы, в другой весовой категории победил дагестанец Даурен Куруглиев, выступавший за Грецию, чей паспорт он получил в апреле (!) Воспитанники дагестанского тренера и экс-азербайджанского борца Зелимхана Хусейнова из спортшколы в Хасавюрте завоевали: Зелимхан Абакаров — серебро за Албанию, Абубакр Абакаров — бронзу за Азербайджан. Плюс Рамазан Рамазанов — за Болгарию, Хетаг Цаболов — за Сербию, Владислав Байцаев и бурятка Стальвира Оршуш — за Венгрию. Это только призеры и это только вольная борьба, но подобная ситуация повторится в греко-римской борьбе, частично в дзюдо. Получается, чтобы «отменить» Россию на международных стартах, надо отменить все перечисленные виды спорта.

Джудат Абдуллин