День в истории: Шамовская больница, Симоновский подвиг, американские номера

Чем примечательна дата 25 апреля?

Сегодня, 25 апреля, Международный день ДНК, День скульптуры и День ветеринарного врача. Во Франции введена казнь при помощи гильотины, в США появились автомобильные номера, в Казани открылась Шамовская больница, Константин Симонов опубликовал стихи из «Моабитской тетради», Саманта Смит приехала в СССР, россияне проголосовали за доверие Ельцину. Родились музыкант Мансур Султанов, диктор Лия Загидуллина, политический деятель Владимир Жириновский, португальский футболист Абреу Марсиу. Умерли режиссер Владимир Немирович-Данченко, один из главных деятелей Белого движения Петр Врангель, мастер и учитель йоги Индра Деви. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В «Литературке» — «Моабитская тетрадь»

25 апреля 1875 года в деревне Мастеево Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне — Актанышский район) родился Мансур Султанов. Окончил в 1903 году Московскую консерваторию, жил в Крыму. В 1912 году стал преподавателем Саратовской консерватории по классам флейты, сольфеджио и теории музыки. Умер от тифа в 1919 году. Среди татар и башкир считается одним из первых профессиональных музыкантов и первым дипломированным флейтистом. Выпустил в 1916 году сборник «Башкирские и татарские мотивы. Записал преподаватель Саратовской консерватории М. Султанов», продолжение сорвалось из-за Гражданской войны.

Источник wikipedia.org

25 апреля 1910 года открылась Казанская городская больница имени Шамова. Она была построена на средства известного в городе купца, старообрядца Якова Шамова, который не дожил до открытия больницы, поэтому на празднике присутствовала его жена Аграфена Христофоровна. Клиника впоследствии была и госпиталем, и советской больницей, а сейчас в здании расположилась элитная гостиница.

25 апреля 1953 года Константин Симонов после неудачной попытки с журналом «Новый мир» смог опубликовать стихи из «Моабитской тетради» Мусы Джалиля в «Литературной газете». Лев Френкель сделал перевод по подстрочникам. В частности, там вышло невероятно популярное среди декламаторов «Варварство».

Фото yandex.ru/maps

25 апреля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане возбудили антимонопольное дело в отношении торговой сети «Верный», отказавшей казанскому поставщику в повышении закупочных цен. В результате компания «КРК Казань» была вынуждена «поставлять товар по невыгодным ценам» — ниже, чем другим контрагентам, пришли к выводу в УФАС по РТ.



Доверяете Ельцину?

25 апреля 1943 года умер Владимир Немирович-Данченко. Уроженец Грузии (его отец был подполковником и служил на Кавказе), он учился сначала на физико-математическом, потом на юрфаке Московского университета, после оставил учебу, начал заниматься театральной критикой, а в 1881 году написал первую пьесу «Шиповник», также публиковал рассказы, повести и роман. Преподавал на драматическом отделении Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. В 1898 году с Константином Станиславским основал Московский Художественный театр. Полтора года работал в Голливуде, вернулся в Москву, когда Станиславский оставил руководство МХАТом, был его директором и художественным руководителем.

Фото: RIA Novosti archive, image #793152 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

25 апреля 1983 года генеральный секретарь СССР Андропов пригласил американскую девочку Саманту Смит в гости в Советский Союз. Это был ответ на письмо Саманты советскому лидеру, в котором она выразила тревогу по поводу возможного начала ядерной войны. Смит и ее родители, в частности, побывали в «Артеке». Саманта стала звездой на родине, написала книгу, снималась в сериалах. Возвращаясь с отцом со съемок, она погибла в авиакатастрофе 25 августа 1985 года в возрасте 13 лет.



25 апреля 1993 года прошел Всероссийский референдум. На два первых вопроса ответ большинства был положительным: «Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Ельцину? Одобряете ли Вы социальную политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года?». За два других проголосовало меньше половины граждан, имевших право на участие в референдуме: «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской Федерации? Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?». Всего в голосовании приняли участие 64,05% избирателей. Ельцин отстранил от должности вице-президента Александра Руцкого и начал готовить проект новой Конституции.

Источник wikipedia.org

Доллар — за автономера

25 апреля 1792 года состоялась первая казнь с применением гильотины, когда за свои преступления головой заплатил убийца Жан Николя Петилье. Зрителей, собравшихся посмотреть на новое зрелище, разочаровала его скоротечность, так как преступник не испытывал никаких мучений, как это было ранее. Применение гильотины было запрещено только в 1981 году, когда во Франции отменили смертную казнь.

25 апреля 1901 года в Нью­-Йорке были введены первые в мире автомобильные номера. Все владельцы машин должны были заплатить доллар и зарегистрировать свою фамилию, адрес и описание автомобиля. В том году было выдано 954 номера.