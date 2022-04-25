Антимонопольщики Татарстана займутся ретейлером «Верный» по жалобе местного поставщика

В торговую сеть Андрея Рогачева продукция поступала по заниженным закупочным ценам

Фото: Антон Журавлев

В Татарстане возбудили антимонопольное дело в отношении торговой сети «Верный», отказавшей казанскому поставщику в повышении закупочных цен. В результате компания «КРК Казань» была вынуждена «поставлять товар по невыгодным ценам» — ниже, чем другим контрагентам, пришли к выводу в УФАС по РТ. Среди поставок преобладает продукция татарстанских производителей «Пестречинка», «Челны Холод», АПК «Камский» и других. Почему ретейлер, по мнению антимонопольщиков, навязал поставщику дискриминационные условия, а у того не получилось разорвать договорные отношения — подробности в материале «Реального времени».

Торговая сеть игнорировала письма поставщика

Антимонопольщики проверили договор между поставщиком и ретейлером и выяснили, что ООО «КРК Казань» направило в адрес ООО «Союз Св. Иоанна Воина» (юрлицо торговой сети «Верный») по электронной почте уведомление об изменении цены с указанием даты, обоснованием причины увеличения и процентов изменения стоимости. Однако ответа от торговой сети не последовало в течение установленного срока в 30 дней. Повторное уведомление спустя еще месяц также осталось без ответа. Согласно условиям договора, изменение цен допускается один раз за квартал.

В рамках договора с ретейлером казанский поставщик привозил в магазины «Верный» котлеты «Охотничьи», пельмени «Мусульманские», «Российские», «Симбирские», сельдь п/посола, сельдь с/посола, кету с/с и в/у, сельдь филе в масле.

В своем обращении в УФАС по РТ представители ООО «КРК Казань» рассказали, что из-за игнорирования торговой сетью новых условий поставщик был вынужден работать по старым ценам, которые были невыгодны. Кроме того, эти цены были ниже тех, что установлены для других контрагентов поставщика, что создавало торговой сети неконкурентные преимущества перед другими ретейлерами. Кроме того, по мнению поставщика, игнорирование требований о повышении цены и бездействие ретейлера поставило под угрозу сам договор.

В Татарстане возбудили антимонопольное дело в отношении торговой сети «Верный». Фото: zema.su

При этом заявитель отметил, что представитель ООО «Союз Св. Иоанна Воина» в ходе телефонного разговора сообщил, что соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию с их стороны подписано не будет.

Отказали в расторжении договора

Таким образом ООО «КРК Казань» было вынуждено участвовать в правоотношениях на невыгодных для себя условиях и 01.06.2021 направило в адрес ООО «Союз Св. Иоанна Воина» уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке за 90 дней до момента расторжения.

Однако представители торговой сети пояснили, что для пересмотра цен по условиям дополнительного соглашения предусмотрен порядок изменения отпускных цен поставщика, включающий, помимо уведомления об изменении, направление поставщиком EDI-документа — спецификации (PRIKAT), подписанной УКЭП, с новыми ценами в систему электронного документооборота.

Вместе с тем, в УФАС отметили, что представленная в ответ на запрос информации ООО «Союз Св. Иоанна Воина» электронная корреспонденция с ООО «КРК Казань» свидетельствует о том, что отсутствие направленного EDI-документа — спецификации (PRIKAT) со стороны ООО «КРК Казань» не являлось основанием для непринятия торговой сетью уведомления о повышении отпускных цен, так как согласование цен фактически происходит посредством направления писем и документов электронной почтой.

Антимонопольщики пришли к выводу, что реальная угроза прекращения договорных отношений между поставщиком и ретейлером подтверждается. Фото: Роман Хасаев

Спор на полгода

Проанализировав всю ситуацию, антимонопольщики пришли к выводу, что реальная угроза прекращения договорных отношений между поставщиком и ретейлером подтверждается. Татарстанское УФАС России издало приказ о возбуждении дела в отношении ООО «Союз Св. Иоанна Воина» по признакам нарушения подпункта «г» пункта 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», выразившегося в понуждении ООО «КРК Казань» к исполнению условий о поддержании цен на уровне, который при условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.

Иными словами, федеральный ретейлер навязал казанскому поставщику дискриминационные условия по закупочным ценам, пояснили в УФАС.



Дело начали рассматривать в ноябре прошлого года, но спор сторон тянется до сих пор. Следующее заседание назначено на 12 мая.

— Торговой сети вменяется несогласование повышения отпускных цен для поставщика в лице ООО «КРК «Казань». Дело в настоящее время рассматривается. Сказать, в какое время по нему может быть принято решение, сложно, — сообщили в пресс-службе УФАС по РТ.

«Верный» — российская торговая сеть-дискаунтер, основанная в 2012 году основателем сетей «Пятерочка» и «Карусель» Андреем Рогачевым.

Представлена 1 050 магазинами во Владимирской, Калужской, Московской, Тульской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Свердловской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Татарстане. В сети работают более 11 тысяч человек. По данным Infoline, выручка ретейлера за 9 месяцев 2021 года составила 61,8 млрд рублей без НДС.