«Отличное настроение и огромное желание навести чистоту»

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к корпоративной акции СИБУРа «Наследи чистотой»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотни работников «Нижнекамскнефтехима», объединившись под девизом «За чистоту вокруг для нас и будущих поколений», стали участниками корпоративного фестиваля компании СИБУР «Наследи чистотой». Он стал символическим завершением экологической недели, в рамках которой проводились различные форумы, конкурсы, экскурсии, а их участниками были нижнекамские нефтехимики и их семьи. В рамках экофеста десанты сотрудников компании вышли на уборку промышленной территории и главного проспекта Нижнекамска, а для детей подготовили массу увлекательных занятий, из которых наибольшее впечатление оставил мастер-класс по созданию персонального экошопера. За тем, как проходил экофестиваль, наблюдал корреспондент «Реального времени».

Общая цель — сделать территорию предприятия и города чище и красивее

Сотни сотрудников, представители каждого подразделения «Нижнекамскнефтехима», в последний день рабочей недели стали экоамбассадорами СИБУРа и участниками семейного экофестиваля «Наследи чистотой». Формат мероприятия — сочетание старого доброго субботника с элементами праздника, который объединил нефтехимиков и членов их семей.

Сдав принесенный мусор, участники акции могли обменять стикеры на полезный подарок. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Надев удобную одежду, нефтехимики пришли на фестиваль не с пустыми руками, а с собранными всей семьей отходами — пластиком и макулатурой. Сдавали их для дальнейшей переработки в специально организованной точке. Взамен каждый получал специальный стикер. Кто набирал четыре штуки, затем мог обменять их на полезный подарок от компании — термокружку.

Перед тем как отправиться на уборку, экодесант размялся на зажигательной физзарядке. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На протяжении всего фестиваля радостную атмосферу праздника создавали ведущие. Перед тем как сесть в автобусы, которые развозили экодесант на уборку, все пришедшие на экофест основательно разогрелись на физзарядке, повторяя движения за фитнес-инструктором.

Михаил Мешалкин: «Первый раз субботник проходит в таком интересном формате». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я на предприятии работаю уже почти 30 лет и впервые участвую в субботнике с таким интересным форматом — тут и аниматоры, и конкурсы, и даже зарядка. От нашего завода в нем участвуют 10 человек. Все это создало отличное настроение и огромное желание сделать наш город чище, — поделился впечатлениями глава профкома завода Олигомеров и гликолей Михаил Мешалкин.

20 рейсов полных мусора самосвалов

Организаторы фестиваля-субботника разделили участников на пять групп — за каждой закрепили свою локацию, где надлежало навести чистоту: часть нефтехимиков работали на промышленной площадке, зоной ответственности другой группы стала центральная улица Нижнекамска — проспект Химиков.

Груженые мусором КАМАЗы совершили 20 рейсов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Отличное настроение нам сегодня создали. Конечно, после такого бодрого заряда хочется выложиться максимально. Каждый год мы участвуем в средниках, субботниках, и наша общая цель — навести порядок и у нас в промышленной зоне, и конечно, в городе, в котором живем мы и наши семьи, чтобы мы жили в чистоте, — делится Фанзиль Шигапов, эксперт по корпоративной культуре и социальному развитию НКНХ.

Ольга Мысловская работает главным специалистом Центра клиентского сервиса «Нижнекамскнефтехима». Участие в таком экологически важном мероприятии для нее стало дебютным. Вооружившись граблями, она вместе с коллегами убирала прошлогоднюю листву: «Организовано все отлично: нам выдали специальный инвентарь, защитный халат, чтобы не испачкать одежду, перчатки. Теперь убираемся, наводим чистоту, порядок — нам же здесь потом все это видеть каждый день, поэтому все должно быть красиво. Такое для меня вообще впервые, поэтому все в удовольствие».

Ольга Мысловская: «Все должно быть чисто и красиво». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На помощь бригадам нефтехимиков направили 21 единицу спецтехники — тракторы-погрузчики и КАМАЗы. «В совокупности полностью груженые мешками с мусором самосвалы, в каждом не один их десяток, совершили более 20 рейсов на промышленный и муниципальный полигоны отходов», — сообщил ответственный за сбор и вывоз мусора начальник Управления сервиса и хозобеспечения предприятия Никита Попов.

Мусор — самый разнообразный, в том числе тот, что поленились донести до урны горожане. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мусор самый разнообразный — это и убранный с промышленных складов, распиловка и вывоз старых деревьев, но в основном это, конечно, упавшая осенью листва, старая трава, ну и мусор, который ленятся донести до урны жители города.

Уникальный экошопер, шоу мыльных пузырей, танцы и конкурсы

Завершился фестиваль, призванный оставить после себя чистый след, во второй половине дня, когда площадку возле одного из административных корпусов огласил звонкий детский смех и голоса специально приглашенных забавных аниматоров. Для детей нефтехимиков, пришедших семьями на субботник, организовали еще одну экоактивность от СИБУРа.

Для детей участников субботника организаторы устроили веселые конкурсы. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Шоу мыльных пузырей, которые мальчишки и девчонки с охотой ловили и сами надували, танцы и подвижные конкурсы: к примеру, нужно было постараться, не уронив колесо, докатить его от одной точки до другой, и вкусные угощения — все это воспринималось на ура, скучающих не было. Но самым увлекательным стал мастер-класс по созданию экошопера.

Каждому выдали льняную сумку для покупок, вручили кисточки и акриловые краски. Задача была несложной — обвести шаблон рисунка карандашом, а потом раскрасить его. Для полета детской фантазии ограничений никаких не было. Эмилии Насыйровой 10 лет, в свободное от учебы время у нее масса увлечений, в том числе и рисование, рассказывает ее мама Альбина:

— Ей это очень интересно, и довольно хорошо у нее получается, поэтому Эмилия постоянно участвует в различных корпоративных конкурсах рисунка. Сегодняшнее мероприятие — это очень здорово. Детям интересно побывать там, где работают их родители, увидеть все своим глазами, потрогать. А раскраска шопера — это вообще суперидея. Это сейчас такой тренд, и он нравится нашим детям. Посмотрите, как увлеченно рисуют, стараются.

Все дети с субботника ушли с подарками. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Я выбрала мятный цвет, потому что он мой любимый. На празднике нам было очень весело: нас развлекали забавные аниматоры, и мне особенно понравилось танцевать с ними, повторяя движения, которые нам показывали, — делится дочь Альбины Насыйровой.

— У меня зеленый цвет, который олицетворяет природу, — делится сосед девочки, ее ровесник Александр Инжеватов. Рисовать по ткани достаточно легко, главное — не задеть контур. Мне нравится, очень интересно, ни разу прежде не рисовал на ткани, только на бумаге.

Эмилия Нысыйрова: «На субботнике было весело». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мы долго думали, какой же рисунок выбрать для раскраски шопера. И решили, что самый идеальный вариант — это веселый кактус. Он, я считаю, отражает суть экологии и является символом жизни, — рассказала об идее мастер-класса преподаватель нижнекамского Детского образовательного центра «Яркие дети» Гульназ Зиннатуллина.



Итогом мастер-класса стали 25 уникальных, непохожих одна на другую сумок, которые можно использовать не только для покупок, но даже преподнести как подарок маме. Что Эмилия тут же и сделала.

Ответственное отношение к природе — с детского возраста

Завершила фестивальный день лекция от молодого эколога Камиллы Сабировой, которая уже несколько лет не только является координатором нижнекамского молодежного экологического движения «Будет чисто», но и активно вовлекает в природоохранную деятельность юное поколение, выступая в школах и детских садах:

— Я решила рассказать о значимости сортировки мусора, как это правильно делать, какие бывают виды отходов, что происходит, например, с полиэтиленовым пакетом, после того как он попадет в мусорное ведро. Уверена, что у таких нескучных уроков есть положительный эффект и именно с детского возраста нужно учить ответственному отношению к природе. Может быть, сейчас эффект будет не так виден, но пройдет 10—15 лет, когда эти дети вырастут, а наша планета станет намного чище и здоровее.

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Экофестиваль, прошедший под конец трудовой недели, стал финальной точкой целой череды корпоративных мероприятий СИБУРа, объединенных единой целью — приобщить работников нефтехимического предприятия к столь нужной и важной сегодня охране окружающей среды. В ходе эконедели на «Нижнекамскнефтехиме» подвели итоги конкурса рисунков среди детей работников НКНХ, на который было подано более 116 работ. Главной темой стала защита природы. Победителям вручили ценные призы, но без подарков от компании не остался ни один из юных художников. К тому же вместе с родителями они побывали на экскурсиях на нескольких заводах «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, состоялись форум «Экологично — и точка» и квиз для молодых работников компании, где главной темой, конечно, была экология.