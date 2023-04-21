Мусульмане Казани отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане Казани отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, посвященный завершению поста (уразы) в священный месяц Рамадан. Традиционно верующие на Уразу-байрам собираются на праздничную молитву в мечетях. Всего задействовано 918 религиозных объектов, в том числе 67 объектов города Казани. Президент России Владимир Путин в поздравлении заявил, что это особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. Как отмечают праздник разговения в Казани — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».
Главный намаз прошел прошел в Галеевской мечети Казани с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проповедь прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Телеканал «Татарстан — Новый век» провел прямую трансляцию.
Праздник отмечают сегодня во всех мечетях Татарстана. Например, в «Каусар».
А также в главной джума-мечети Казани и Татарстана — «Кул-Шарифе».
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