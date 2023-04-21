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Мусульмане Казани отмечают праздник Ураза-байрам

09:40, 21.04.2023 9
Мусульмане Казани отмечают праздник Ураза-байрам
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня мусульмане Казани отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, посвященный завершению поста (уразы) в священный месяц Рамадан. Традиционно верующие на Уразу-байрам собираются на праздничную молитву в мечетях. Всего задействовано 918 религиозных объектов, в том числе 67 объектов города Казани. Президент России Владимир Путин в поздравлении заявил, что это особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. Как отмечают праздник разговения в Казани — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».

Главный намаз прошел прошел в Галеевской мечети Казани с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проповедь прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Телеканал «Татарстан — Новый век» провел прямую трансляцию.

Праздник отмечают сегодня во всех мечетях Татарстана. Например, в «Каусар».

А также в главной джума-мечети Казани и Татарстана — «Кул-Шарифе».

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов


Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
Общество Татарстан

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Самый хороший праздник в году!
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    Амин
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  • Анонимно 21 апр
    Видела этих африканцев на Баумана. Очень удивил наряд, оказывается, он праздничный, в честь Ураза бэйрэм)
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  • Анонимно 21 апр
    на 37 фото - где головной убор?)
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  • Анонимно 21 апр
    Почему не 5ачинают строить Соборную Мечеть??? Мест в не хватает. Надо строить Мечети около Ипподрома, на месте ресторана Акчарлака, в Арт Сити, надо оставить огромную участок на речном порту для Мечети , в Казани не хватает мечети , очень странно..вот в мае приедет Кирил для закладки еще одного!!!! уеркви
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    Анонимно 21 апр
    А вы кто такой? Главный по мечетям?
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  • Анонимно 21 апр
    С праздником!
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  • Анонимно 21 апр
    какая многонациональная служба! кого только нет
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    Анонимно 21 апр
    Все есть, татар только мало
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Новости общества

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