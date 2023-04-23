День в истории: курс на ускорение и бархатная Армения

Чем примечательна дата 23 апреля?

Фото: RIA Novosti archive, image #485307 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 23 апреля, Всемирный день книги и авторского права. 23 апреля в Казани открылся клинический институт и проспект Победы, появилась главная фирма грамзаписи «Мелодия», был выпущен компьютер ZX Spectrum, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Родились гвардеец Давид Туган-Мирза-Барановский, основоположник квантовой физики Макс Планк, модель Джиджи Хадид. Умерли мастер художественного слова Айрат Арсланов, первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, создатель Мэри Поппинс Памела Трэверс, татарский поэт Нур Баян. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Роман Лурия основал будущую медакадемию

23 апреля 1881 года родился Давид Туган-Мирза-Барановский. Мусульманин, он происходил из рода польско-литовских татар. Закончив Петровский Полтавский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Академию Генерального штаба, служил полковником Лейб-гвардии Конной артиллерии и начальником штаба Гвардейской стрелковой дивизии. После революции вступил в Добровольческую армию, а потом в Вооруженные силы Юга России, воевал против большевиков в Одессе. Служил в Русской армии Врангеля. После жил во Франции, Польше.

Фото: wikipedia.org

23 апреля 1920 года был основан Казанский клинический институт для усовершенствования врачей. Первым ректором учреждения был назначен профессор Роман Лурия. В 1923 году институт был включен в число научных учреждений Наркомздрава РСФСР и переведен с местного бюджета на бюджет РСФСР, в 1925 года его переименовали в Государственный институт для усовершенствования врачей, а в 1995-м преобразовали в академию.

23 апреля 1975 года в Казани появился проспект Победы, названный в честь победы в Великой Отечественной войне. Сейчас шестиполосная магистраль тянется почти 10 километров и связывает два района города — Советский и Приволжский. В народной топонимике его часто называют просто «Проспектом».

Фото: Дмитрий Сагдеев/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

23 апреля 2010 года умер мастер художественного слова Айрат Арсланов. Родился в селе Ахун Буздякского района Башкирской АССР 10 апреля 1928 года. После Татарского государственного театрального училища и Московского института театрального искусства работал актером театре имени Камала, диктором на телевидении. В 1965 году стал артистом, а в 1985-м — еще и режиссером Татарской государственной филармонии. Выступал с чтением произведений татарской литературы не только в СССР, но и в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Финляндии. Его записи выходили на фирме «Мелодия».

23 апреля 2022 года «Реальное время» опубликовало колонку помощницы президента РТ, члена совета Общества охраны памятников Олеси Балтусовой о том, как выглядят центральные улицы в Чистополе последние годы: несмотря на охранный статус памятников архитектуры, застройка разрушается временем и людьми.

Фото: предоставлено Олесей Балтусовой

У нас «Мелодия» одна!

23 апреля 1964 года в результате объединения всех студий грамзаписи и заводов грампластинок была основана фирма звукозаписи «Мелодия», до середины 1980-х годов — единственная в стране государственная организация по массовому производству и распространению фонограмм. Но к началу 1990-х годов она стала уже одной из шести крупнейших мировых звукозаписывающих компаний. В ее фондах, кстати, хранится, немало записей татарстанских певцов, некоторые из которых начали переиздаваться.



23 апреля 1985 года Михаил Горбачев заявил: «Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность». Тем самым провозгласил курс на «ускорение», совершенствование существовавшей экономической системы. Так на пленуме ЦК КПСС началась история перестройки. Серьезные реформы начались 27 января 1987 года. А завершились распадом СССР.

Фото: Bill Bertram/wikipedia.org/CC BY-SA 2.5

«Спектрум», магнитофон, долой сон

23 апреля 1982 года вышел ZX Spectrum. Благодаря невысокой цене его активно покупали, и за первые 17 месяцев было реализовано более миллиона компьютеров. Поэтому в начале 1980-х годов он стал одним из самых популярных компьютеров в Европе, а через 10 лет его многочисленные клоны получили широкое распространение на территории стран бывшего СССР.

23 апреля 2018 года во время акций протеста в Армении, так называемой «Бархатной революции», премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку, из СИЗО были отпущены ранее задержанные оппозиционные депутаты, временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. В отставку ушло и правительство. 8 мая лидер протеста Никол Пашинян был избран премьером. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42.