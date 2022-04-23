О культурной катастрофе в Чистополе

«Дежурный по наследию»: авторская колонка Олеси Балтусовой

Фото: Чистополь, улица Бебеля, 2022 год. Все фотографии предоставлены автором

Содранные крыши, разбитые окна, мокрые стены, полы без половых досок, разобранные печи и печные трубы, груды битого кирпича во дворах, сгоревшие деревянные пристрои — так выглядят центральные улицы в Чистополе последние годы. Это город купеческий, богатый на особняки и усадьбы, сохранивший свою планировку, ландшафт и атмосферу. Есть что терять. И год за годом мы теряем. Несмотря на охранный статус памятников архитектуры, застройка разрушается временем и людьми. Каждый зимний сезон продолжает отнимать у расселенных домов жизнь и превращать их в «гнилушки». Но памятники стали руинами не внезапно. Об этом в авторской колонке рассказывает помощник президента РТ, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова.

Расселенные дома почему-то никто так и не направил на реконструкцию

Эта история похожа на повторяющийся кошмар. Еще в 2011 году депутаты и академики во главе с Наилем Валеевым обратились в адрес республиканского руководства с тревогой — город расселяли по программе аварийного жилья, оставляя дома без охраны и без программы развития. В списки на расселение в Чистополе попали примерно 200 домов. Тогда нам совместными усилиями удалось добиться поправки аж в 185-й федеральный закон, где появилась строчка «после расселения подлежат сносу или реконструкции», а раньше было «подлежат сносу». В 2014 году был создан музей-заповедник, в который вошли все городские музеи, появилась надежда на более внимательное отношение к наследию в целом. Тогда же удалось добиться замены инженерных сетей, разработки проекта планировки и типовых проектов индивидуальных жилых домов для застройки. Однако расселенные дома почему-то никто так и не направил на реконструкцию. Наоборот, из них начали исчезать окна и двери, элементы декора, ценная фурнитура, батареи, все, что имело ценность...

Очередной надеждой для города в 2018 году стала программа БРИКС «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Город по программе должен был получить около 3 млрд рублей на реставрацию домов в составе музея-заповедника и капитальный ремонт городской среды. Из положительного и перспективного еще можно вспомнить воркшоп КГАСУ в рамках международной конференции «Наследие в XXI веке», которая теперь больше не проводится. Тогда студенты обследовали несколько чистопольских кварталов, дали предложения по развитию, функциям, туристическим маршрутам.

В 2019 году стало понятно, что в плане развития в центре Чистополя практически ничего не происходит, намерения так и остаются намерениями, а исторический чистопольский кирпич, сложенный паллетами, уже вовсю продается на «Авито». Тогда на заседании Общества охраны памятников было решено провести срочную акцию по консервации домов. В декабре 2019-го акция ТРО ВООПИиК по экстренной консервации старинных построек города Чистополя объединила около полусотни участников. За 3 дня акции были заколочены окна и двери 10 исторических зданий. «Заколотим расселенные дома на зиму, чтобы они дожили до ремонта», — писали мы в призывах о помощи. И собрали 1,5 миллиона рублей в общей сложности, помогли и в Минкульте РФ кураторы программы «Волонтеры культуры». Всем миром, как нам казалось, мы сохраним хоть что-то от ценной чистопольской застройки.

Акция консервации, декабрь 2019 года

Дружной работы не получилось

В описании событии тех морозных декабрьских дней сохранилось замечательное:

«6:12. Акция консервации в Чистополе, день второй. Вчера подготовили фронт работ, городские ведомства помогли с расчисткой всех домов от окружающего мусора, сегодня будем устанавливать забор вокруг них. Некоторые дома заколачивали от проникновения посторонних, листы профнастила на саморезы. Пришли к выводу, что нужно более мощное приспособление — на анкера. Маркса 5, 7, 11, 48, 60 и 76 продолжаем сегодня. Из Казани едут сегодня несколько человек. Всего зарегистрировался 21 волонтер. Материал для консервации возим из Казани от «МТА Регион». Вчера во время заколачивания на Маркса местные жители помогали. Рассказывали за работой, как после отселения людей здесь находили сабли времен Колчака, книги начала XX века, сундуки. Всем очень жаль эти дома и все переживают, почему их не закрыли на замок сразу же после расселения.

«7:12. Третий день Акции консервации в Чистополе был посвящен бывшей Базарной, а нынче улице Маркса напротив Никольского собора. Вчера были закрыты дома на Маркса 42, 48, 60 с литерами, 76, по Маркса 5, 7, 11, 13 оставались окна. Все они памятники, все ждут реставрации. Теперь есть надежда, что дождутся. Заколочены окна и двери, поставлен забор. Надеемся, что консервация будет продолжена и закупленного материала хватит на многие такие же дома в центре. Беспокоят вскрытые крыши, с которых кто-то содрал фальц, и дома мокнут, приходя в аварийное состояние стремительно. На них надо будет закупать временную кровлю. Реставраторы обошли все дома и даже заглянули на чердаки и в подвалы. Многие еще можно спасти. У Чистополя еще столько прекрасного наследия, столько сохранившихся кованых оград и крылец, литья, лепнины, деревянных узорчатых фасадов, количеством превосходящих Казань. Благодарим всех волонтеров, прибывших из Казани, чистопольских участников акции, руководство города и музея-заповедника. Впереди еще много работы, и она будет дружной».

…Но дружной работы не получилось. Какое-то время после акции местная администрация контролировала периметр, закрепили предприятия за расселенными домами, гоняли мародеров. В 2020 году началась пандемия, и все программы приостановились. Однако и вандалы дома не трогали. Мы во время акции консервации прибили на фасады таблички и установили камеры — может быть, это удерживало. А может быть, пандемия коснулась и вандалов тоже... В это время Комитет по охране ОКН РТ получил из бюджета 18 млн рублей на проектирование 14 домов, чтобы город мог продать памятники с аукциона вместе с проектами, как положено по закону. А также заново была начата разработка режима «достопримечательного места», который уже был ранее разработан, требовалась только корректировка. Однако на одну и ту же документацию заново было выделено бюджетное финансирование, о чем уже писали в «Реальном времени». Кстати, очень симптоматично, что более никто эту тему не освещал, не было и сюжетов на ТВ, кроме проблемных репортажей Михаила Любимова на ТНВ. Страшно — это не когда горит Собор Парижской богоматери. Страшно — это когда ощущение, что твой город завален деньгами, а вокруг почему-то руины, с лица земли стирается все, что было историей, не оставляя ни кусочка подлинного предмета охраны, а никто из коллег не хочет подавать голос. И этим страхом в Чистополе пропитано буквально все.

В 2020 году весной мы приехали в Чистополь с координаторами волонтерского движения «Том Сойер Фест», чтобы разложить в почтовые ящики еще пока жилых исторических домов письма с приглашением к участию. Чтобы, как и в Казани, начать ремонтировать дома своими руками, с привлечением партнеров. Мы обошли центральные улицы Маркса, Толстого, Бебеля… Все законсервированные волонтерами и предприятиями города дома хорошо пережили зиму, но было очевидно, что осталась необходимость продолжить противоаварийные мероприятия по установке временной кровли. Это нужно было для того, чтобы дома дожили до реставрации, которая будет через 2 года. Так мы думали весной 2020 года. Мы искренне надеялись, что труд оценят реставраторы БРИКС.

Улица Бебеля, 2022 год

Происходит утрата исторического облика

Председатель регионального общества охраны памятников Фарида Забирова, эксперт по наследию, архитектор-реставратор, переживала, что время ухудшает состояние памятников: «Вот эти самые дома я выявляла, когда мы делали опорный план в 2013 году. Тогда они были в прекрасном состоянии!.. — говорит она на видео во время нашего осмотра города. — Ведь в чем ценность этих домов: не имея эффектных архитектурных решений, фронтонов и мезонинов, они представляют собой интересные комплексы, характерные для Чистополя. Например, к дому непосредственно может быть пристроена лавка, и еще рядом один литер с большим двором. Этот морфологический тип застройки представляет идентичность Чистополя, имеет типологическую ценность».

В 2021 году Фариды Мухамедовны не стало. В 2022 году мы обнаружили, что из списка БРИКС внезапно исключили здания по Маркса, дома знаменитых в казанском крае дворян Лихачевых, Логутовых и другие. Мы обнаружили, что список на капремонт тоже похудел, а девять домов были разжалованы из списка выявленных памятников и пошли под снос. Я говорю «мы» — потому что меня, как и других членов научно-методического совета, ни на одно совещание по вопросам Чистополя не приглашали. Я говорю «обнаружили» — потому что сквозь стены видеть невозможно и информацию приходится добывать. Научно-методических советов годами не проводится, а все, что госорган выдает за советы, по факту является брифингом. Брифинг — это информирование в одностороннем порядке об уже принятых решениях, в брифинге нет ни науки, ни методики.

Делается ли все это с целью дальнейшего сноса и расчистки территории под застройку, целенаправленная ли это зачистка города от наследия, мы не знаем. Объявлений никаких не было. Как и обещанных обсуждений с общественностью. Но мы точно знаем и видим своими глазами, как много лет подряд происходит утрата исторического облика Чистополя. Кто за это ответит, вопрос риторический.

Олеся Балтусова