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Ураза-байрам, матчи за Кубок Гагарина и «Госуслуги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

15:00, 22.04.2023 3

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней

Ураза-байрам, матчи за Кубок Гагарина и «Госуслуги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: коллаж realnoevremya.ru

На этой неделе стартовала борьба за Кубок Гагарина, в которой участвует казанский «Ак Барс», а потому количество поисковых запросов от татарстанцев о ее результатах стало в разы больше, хотя многие узнавали счет прямо на трибуне — билеты на матчи разлетались моментально. Активно интересовались жители республики и праздником Ураза-байрам, в том числе дополнительным выходным в связи с ним, а вместе с этим, по всей видимости, и грядущими майскими праздниками. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Хоккей и праздник

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Количество запросов по итогам матчей «Ак Барс» — ЦСКА выросло по сравнению с предыдущей неделе на 5000%. Игр, напомним, прошло уже три. Две из них — не в пользу казанского клуба, выигравшего 17 апреля первый матч в серии со счетом 4:1.

Как хоккей, татарстанцев беспокоила лишь продажа долларов в Казани. Количество запросов с этим вопросом выросло по сравнению с предыдущими семью днями также на 5000%.

В топ-5 по приросту популярности вошли запросы, связанные с праздником Ураза-байрам и производственным календарем Татарстана на текущий год. Прирост составил 2000% и 1250% соответственно. Запросы, кстати, связаны между собой, поскольку 21 апреля, когда праздновался Ураза-байрам, было выходным днем, что закреплено в производственном календаре республики. Интерес к последнему мог подрасти и с приближающимися майскими праздниками — татарстанцы, вероятно, хотят узнать, сколько дней они смогут отдохнуть в первую декаду следующего месяца.

Счетом матчей «Ак Барса» чаще интересовались в Альметьевске, производственным календарем — в Нижнекамске

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов и далее по убыванию.

Самыми активными в поиске итогового счета «Ак Барса», борющегося за Кубок Гагарина, были жители Альметьевска. Меньше всего это беспокоило жителей Набережных Челнов и Нижнекамска. В последнем городе больший интерес на этой неделе вызвал производственный календарь, в котором можно узнать о нерабочих днях.

Продажей доллара в Казани, что вполне логично и объяснимо, интенсивнее всего интересовались ее жители. Но и жителей других городов Татарстана — Альметьевска, Нижнекамска и Челнов — этот вопрос также волновал.

Жители Альметьевска, к слову, чаще других интересовались и праздником Ураза-Байрам. В то время как, например, в Нижнекамске эта тема пользователей интернета не волновала.

Counter-Strike 2 продолжает набирать популярность у татарстанцев

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

Наибольший прирост популярности по запросам на YouTube пришелся на «Битву сильнейших», которой, например, не было в рейтинге на прошлой неделе. Он составил 1500%.

Продолжает расти интерес татарстанцев к игре Counter-Strike 2. По итогам прошлой семидневки этот запрос на YouTube был в числе лидеров по приросту популярности. На этой неделе он оказался даже больше — 1300% против 1200% неделей ранее.

Источник: Google, YouTube

Сюмбель Губайдуллина, Татьяна Демина
ОбществоТехнологии Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    прикольная подборка. Народ до сих пор смотрит битву экстрасенсов
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    Анонимно 22 апр
    Тоже Поражаюсь поклонникам этого шоу, уж сколько было разоблачительных статей, все шоу уже на протяжении 10 лет по одному шаблону - и все равно находят своего зрителя
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  • Анонимно 22 апр
    А в госуслугах, я так понимаю, повестки смотрели?)
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