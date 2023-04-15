Курс доллара, электронные повестки, «Ак Барс»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней

Главной темой последней недели для жителей Татарстана стало введение электронных повесток. Соответствующий документ, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, на этой неделе одобрили Совфед и Госдума. Сразу два поисковых запроса на тему стали одними из самых популярных в Татарстане — прирост популярности обоих составил 5 000%. Аналогичный показатель и у «курса доллара» — популярность этой ключевой фразы связана со скачками стоимости валюты, из-за которых в том числе на 8—10% подорожала бытовая техника. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Среди татарстанцев вновь вырос интерес к хоккею

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлой неделе.

Возрос интерес к теме хоккея — сразу два запроса заняли места в топ-5 по приросту популярности, тогда как неделю назад их не было даже в топ-10. Напомним, 9 апреля казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 (счет в серии — 4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Соперником команды из столицы Татарстана станет московский ЦСКА. Серия до четырех побед начнется 17 апреля игрой в Казани.

Также татарстанцы искали информацию про признавшего вину в нападении на казанскую гимназию №175 Ильназа Галявиева. 13 апреля его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек, изготовление и применение взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленное повреждение имущества гимназии.

Курсом доллара меньше всего интересовались в Альметьевске, электронными повестками — в Нижнекамске

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь нормализовано в 100-балльную шкалу, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов. Оставшиеся значения сравниваются с ним и принимаются равными числам от 0 до 99.



Что касается популярности отдельных запросов в городах Татарстана, то курс доллара чаще всего интересовал жителей Казани, реже — альметьевцев. Информацию об электронных повестках тоже больше других искали казанцы, а вот минимальный интерес к ним зафиксирован в Нижнекамске.

В Набережных Челнах самым популярным запросом стал курс доллара. Меньше всего в автограде искали информацию о погоде. В Альметьевске, как и в Казани, гуглили про повестки, а вот нулевой интерес среди жителей вызвал запрос о хоккее и «Ак Барсе». В Нижнекамске чаще всего интересовались курсом доллара и Ильназом Галявиевым, а вот праздник Ураза-байрам не набрал и балла.

На YouTube татарстанцы чаще всего искали информацию про игру Conter Strike 2

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

На первом месте по приросту популярности — 1 200% — стала игра Conter Strike 2, анонсированная в конце марта. Возможно, это связано с большим количеством обзоров на русском языке. А лидер прошлой недели — запрос про бархатные тяги, опустился на пятое место, хоть и имеет внушительный прирост популярности в 450%.

Помимо известных шоу, татарстанцев также интересовала спокойная музыка — популярность запроса выросла на 110%.

Источники: Google, YouTube.