«Ак Барс» обыграл ЦСКА в стартовом матче финала плей-офф КХЛ

Фото: кадр трансляции

Казанский «Ак Барс» обыграл ЦСКА на домашнем льду в стартовом матче финала плей-офф КХЛ со счетом 4:1.

В первом периоде гол у хозяев забил Артем Лукоянов, на что гости ответили шайбой Михаила Григоренко. Затем забивал только «Ак Барс»: шайбы на счету Станислава Галиева, Дмитрия Воронкова и Кирилла Панюкова.

Счет в серии стал 1:0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова, серия продолжится в Казани матчем 19 апреля. Следующие игры состоятся 21, 23, 25, 27 и 29 апреля (25, 27 и 29 апреля при необходимости).

На улицах Казани запустили счетчик побед, оставшихся до завоевания «Ак Барсом» Кубка Гагарина. Счет на рекламных медиафасадах будет обновляться после каждого матча.

Спортивная редакция «Реального времени» разбирала предыдущее финальное сражение казанской и московской команд и объясняла, почему отличий больше, чем сходств.

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Маргарита Головатенко