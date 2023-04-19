Культурные мероприятия майских праздников: куда сходить в Казани

Театр, концерты и детские мероприятия — какие культурные события ждут жителей столицы Татарстана в начале мая

Фото: коллаж «Реального времени» (снимки предоставлены «Яндекс Афишей»)

Майские праздники традиционно дарят несколько свободных дней, которые хочется провести в свое удовольствие. «Яндекс Афиша» собрала подборку главных событий, которые стоит посетить в Казани в эти дни. Подробнее — в материале «Реального времени».

Театр



«Безумный день, или Женитьба Фигаро». 16+

Эта пьеса уже более двух столетий с успехом идет на мировой театральной сцене, не теряя своей актуальности. Главный герой в ожидании своей свадьбы проживает поистине сумасшедший день, наполненный сомнениями в верности возлюбленной, предательством покровителя и необходимостью бороться за право любить и быть любимым.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Примадонны». 16+

Остроумная комедия Рустама Фаткуллина про двух авантюристов, оказавшихся на мели. В газетах пишут, что пожилая миллионерша отчаянно ищет своих племянниц для передачи наследства. Джек и Лео, с треском провалившие свое последнее выступление на сцене, решили разыграть следующий спектакль в реальной жизни и притвориться наследниками богатой женщины.



«Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM». 12+

Современный спектакль о жизни работников радио на татарском языке. Действия молодежной комедии развернутся вокруг радиостанции, где между парнем-диджеем и девушкой-звукорежиссером зарождается любовь. События в пьесе развиваются стремительно благодаря динамичным сценам и диалогам, а также большому количеству музыки, юмора, танцев и пародий.



«Пыль в глаза». 12+

Французский водевиль показывает ироничную и трогательную историю двух парижских семей, чьи дети влюблены друг в друга. Но тут нет драмы в стиле «Ромео и Джульетты», напротив, члены семей настолько хотят понравиться друг другу, пуская «пыль в глаза», что чуть собственными руками не разрушают счастье своих детей.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Сәфәр / Дорога». 12+

Спектакль по пьесе А. Шакирова — это дорога с приключениями семидесятилетнего старика Сафаргали из татарской деревни Черкиле в башкирскую Актау.

Концерты

Артем Качер. 12+

Популярный российский поп- и рэп-исполнитель выступит 9 мая с концертным туром «Терапия-любовь».

«Гудтаймс». 18+

Группа исполнит любимые хиты за последнее десятилетие творчества.

Оркестровый рок-концерт. 0+

Оркестр молодежного Театра на Булаке представляет программу, собранную из хитов мирового рока. Хиты Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, «Сплина», «Кино» и многих других рок-исполнителей прозвучат в новом академическом прочтении.

Детские мероприятия

«Страна чудес Алисы». 6+

Этот спектакль — сон девочки Алисы, которая отправляется в сказочный мир, где невероятные приключения ждут ее буквально за каждым углом. Ее проводником по Стране чудес станет очаровательный Чеширский кот, который познакомит Алису с Безумным Шляпником, Мартовским Зайцем, Королевой и другими героями.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Circus Live: шапито в прямом эфире». 6+

Комедийный театрально-цирковой спектакль, который состоит из комических номеров нового цифрового формата.

«Серая шейка». 0+

Приключения маленькой уточки, которая не смогла улететь в теплые края из-за сломанного крыла. Ей предстоит не только пережить суровую зиму, но и не попасть в лапы к Лисе.

«Гарри Поттер и меч Гриффиндора». 12+

Вместе с командой нужно проявить смекалку и пройти все испытания, чтобы разгадать главный секрет таинственного меча Гриффиндора.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 6+

Яркий и добрый спектакль, который рассказывает малышам о дружбе, верности, доброте, умении оставаться самим собой, несмотря ни на что, о том, как важно сохранить веру в мечту. Классический сюжет о мальчике Буратино, которого выстругал из полена шарманщик Папа Карло.



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