«Работа России. Время возможностей»: «ТАИФ-НК» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Более 2 тыс. вакансий от местных работодателей было представлено в Нижнекамске на первой Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проходила в течение двух дней в Доме народного творчества. Наибольший интерес у соискателей вызвали стенды крупных промышленных предприятий, в том числе АО «ТАИФ-НК». Компания приглашает на работу целеустремленных и амбициозных сотрудников, готовых расти и развиваться. Как попасть на одно их ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, успешно пройти собеседование и кто требуется в команду АО «ТАИФ-НК» — в материале «Реального времени».

«Кадры решают все»

В Нижнекамске прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В течение двух дней в Доме народного творчества нижнекамцы могли найти работу, научиться правильно составлять резюме, узнать правила успешного собеседования, стать участником тренингов и карьерных мастерских, получить консультацию экспертов, а также помочь своему ребенку определиться с будущей профессией. Мероприятие проходило в рамках национального проекта «Демография».

В открытии ярмарки приняли участие депутат Государственного совета РТ Ольга Воронова, заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина, заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Айзат Махмутов, представители промышленных предприятий, организаций, учебных заведений.

— Очень здорово, что Нижнекамск в эти дни присоединился к такой масштабной всероссийской акции. Мы позиционируем Нижнекамск как территорию возможностей. И этот проект как нельзя лучше показывает, какие возможности и перспективы есть у нашего города. Огромное спасибо всем организациям, в особенности социальному блоку, который принял участие в подготовке, — отметила в приветственном слове заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

В Нижнекамске прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

На ярмарке было представлено множество вакансий и вариантов трудоустройства крупнейших работодателей города, в том числе и АО «ТАИФ-НК».



— Кадры решают все. Действительно, это так. Нижнекамск погружается в течение двух дней в плеяду вакансий. Для соискателей здесь представлено много вариантов карьерного роста и развития. Сегодня важно обратить внимание на кадровый потенциал Нижнекамска. Мне бы хотелось, чтобы эти два дня прошли продуктивно в части трудоустройства, — сказал заместитель руководителя исполнительного комитета НМР по социальным вопросам Айзат Махмутов.



Всего на нижнекамской ярмарке трудоустройства было представлено около 2 тысяч предложений.



— Мы пригласили не только безработных граждан, здесь и те, кто хочет поменять сферу деятельности. Школьники, родители со школьниками. У нас же зачастую как? Родитель выбирает профессию. Здесь будет возможность, чтобы родитель присутствовал при тестировании ребенка, увидел склонности своего ребенка, — рассказала заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Нижнекамска» Ирина Герасименко, поблагодарив также промышленников за снижение безработицы в регионе и профориентационную работу со школьниками и студентами.

Около 100 открытых вакансий в «ТАИФ-НК»

Для удобства соискателей на ярмарке были размещены специальные площадки для презентаций работодателей

Для удобства соискателей на ярмарке были размещены специальные площадки для презентаций работодателей. Большой интерес у нижнекамцев вызвал стенд нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК». На мониторе транслировался презентационный ролик о деятельности предприятия. Здесь же в стеклянных колбочках на специальной крутящейся подставке были представлены основные виды продукции.

Большой интерес у нижнекамцев вызвал стенд нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК»

Ознакомиться со свободными вакансиями в АО «ТАИФ-НК» можно было в печатном виде или в цифровом, отсканировав QR-код. В настоящее время на предприятии востребованы ведущие инженеры лаборатории, главный специалист по защите информации, заведующий здравпунктом — врач-терапевт, инженер АСУ ТП, инженер-конструктор, инженер-технолог, специалист по охране труда, специалист по снабжению, инженер группы по надзору за динамическим оборудованием, старший администратор вычислительной сети, водитель автомобиля, водитель погрузчика, машинист крана, оператор товарный, приборист, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь-сантехник, уборщик производственных и служебных помещений, кассир, повар и другие специалисты.

Ознакомиться с вакансиями в АО «ТАИФ-НК» можно было в печатном виде или отсканировав QR-код

Посетители ярмарки внимательно изучали предложенные вакансии, интересовались условиями труда и социальными гарантиями.

— В настоящее время я нахожусь в декретном отпуске, скоро планирую выйти на работу. По образованию я лаборант химического анализа. Кроме этого, недавно окончила курсы по направлению «Охрана труда». Надеюсь, что мою кандидатуру рассмотрят и пригласят на собеседование, — сказала Елена Агеева.

На ярмарку вакансий в надежде найти работу на крупном промышленном предприятии пришел и студент четвертого курса НХТИ, будущий технолог Вадим Шумилов:

— Я одновременно и учусь, и подрабатываю в лаборатории НХТИ. По окончании института мечтаю утроиться в «ТАИФ-НК». Много хорошего слышал от знакомых об этой компании. Когда узнал, что в Нижнекамске будет проходить ярмарка вакансий, решил прийти и оставить резюме. Мой средний балл сейчас 4,2, но еще есть время подтянуться, чтобы меня взяли на предприятие, — сказал он.

Во время ярмарки трудоустройства специалисты отдела кадров АО «ТАИФ-НК» не только консультировали соискателей, помогали заполнить анкету, но и проводили мастер-класс на тему «Успешное собеседование». Эта информация была настолько востребованной, что вокруг стенда предприятия периодически собирались десятки молодых людей, многие из которых включали камеры мобильных телефонов, чтобы не упустить полезную информацию.

Ведущая мастер-класса — начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская рассказала о важных аспектах успешного собеседования, подробно останавливалась на каверзных вопросах

Ведущая мастер-класса — начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская рассказала о важных аспектах успешного собеседования, подробно останавливалась на каверзных вопросах, которые задают рекрутеры на интервью. Посетители ярмарки узнали, как подготовиться к встрече с работодателем, почему ответы должны быть четкими, короткими и предельно честными, о каких чертах характера стоит упоминать, а о каких лучше умолчать.

Участники мастер-класса задали эксперту множество вопросов. Как лучше одеться на собеседование? Как корректно задать вопрос о размере будущей заработной платы? Как преподнести себя рекрутеру, если отсутствует опыт работы? На все вопросы студенты получили компетентные и подробные ответы.

— Мастер-класс был замечательный. Я узнала много нового. Теперь я знаю, какие ошибки можно допустить при собеседовании, о чем лучше промолчать, какую одежду лучше не надевать. Раньше даже не задумывалась об этом, — сказала участница мастер-класса Виктория.

«Люди, несомненно, главный ресурс любой компании»

Пока шла Всероссийская ярмарка вакансий, каждому обратившемуся соискателю сотрудники АО «ТАИФ-НК» представляли подробную информацию о компании и профессиях, востребованных в ней.

— На предприятии открыто около 100 профильных вакансий. Сейчас у соискателей есть возможность попасть в нашу дружную команду «ТАИФ-НК». С каждым будущим сотрудником мы проводим собеседование, проверяем наличие всех документов. Перспективных специалистов для работы на «ТАИФ-НК» мы отбираем еще до выпуска из учебного учреждения, оцениваем не только средний балл студента, но и участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, — отметила Галина Шиманская.

Сотрудники АО «ТАИФ-НК» представляли подробную информацию о компании и профессиях, востребованных в ней

Она рассказала: специалисты отдела кадров «ТАИФ-НК» регулярно проводят консультации по профессиям и условиям работы в компании, которая по праву считается одной из ведущих в сфере нефтепереработки в Российской Федерации.

— Люди, несомненно, главный ресурс любой компании. «ТАИФ-НК» предлагает сотрудникам не только высокую заработную плату, но и разнообразные социальные программы, возможность профессионального роста, насыщенную коллективную жизнь. Работники компании — активные участники городских и республиканских конкурсов профессионального мастерства, в которых они показывают высокие результаты. В «ТАИФ-НК» регулярно проводятся многочисленные спортивные и культурные мероприятия, — подчеркивает Галина Шиманская.

Специалисты отдела кадров «ТАИФ-НК» регулярно проводят консультации по профессиям и условиям работы в компании

Активное сотрудничество предприятие ведет с учебными заведениями города. Так, в рамках взаимодействия с колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева внедрена система дуального обучения, которая позволяет студентам колледжа проходить практическую подготовку в рамках будущей профессии на рабочем месте. В этом году практику по дуальной системе обучения на предприятии проходят 35 студентов.

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Чтобы новый сотрудник быстро влился в коллектив и освоил профессию, в компании разработана и успешно действует программа адаптации. Вновь принятые работники проходят профессиональное обучение, также за ними закрепляются наставники — опытные специалисты, которые помогают освоиться на предприятии и приобрести необходимые навыки.

Обучение предусмотрено не только для недавно устроившихся специалистов — с целью постоянного повышения уровня квалификации работников сотрудники «ТАИФ-НК» регулярно проходят профессиональное обучение. В компании предусмотрены различные направления и формы: для вновь принятых рабочих, для освоения новой профессии, обучение смежным специальностям, а также повышение квалификации.



Всего по итогам двух дней свои резюме для работы в АО «ТАИФ-НК» оставили около 40 соискателей. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в этом году запланирован на июнь и местом проведения будет один из городов России. Там же будут представлены лучшие работодатели от Нижнекамского муниципального района, в число которых, по словам сотрудников Центра труда и занятости, есть все шансы попасть и у АО «ТАИФ-НК».

