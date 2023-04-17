Польша поглотит Украину? СВО на ЕГЭ. Встреча Путина и Шойгу, приговор Кара-Мурзе* / Реальное время Live

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу, который доложил о ходе проведения внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Шойгу также отметил, что 18 апреля начнется завершающий этап. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне запрета на импорт украинского зерна в Польшу предупредила, что ждет Украину в случае поглощения этой страны Варшавой. Заметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после завершения специальной военной операции границ между этими двумя странами больше не будет. Важно также отметить, что об этом говорят не только в России. Даже экс-депутат Рады Киева Илья Кива заявлял, что Украина войдет в состав Польши уже к сентябрю. По его словам, окружение украинского президента осознает, что планируемое якобы весеннее наступление ВСУ будет провалено. А тем временем украинское командование готовится бросить еще 80 тысяч военнослужащих в Артемовскую мясорубку, чтобы попытаться деблокировать город, штурмуемый подразделениями ЧВК «Вагнер». Буквально вчера Минобороны России сообщило, что бойцы «Группы Вагнера» освободили еще два квартала на северо-западе и юго-востоке Бахмута. К слову, вопросы об СВО появятся в ЕГЭ по истории, это случится сразу после того, как во всех школах страны появятся соответствующий учебный материал. И в заключение, сегодня к 25 годам колонии строгого режима приговорили оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Не можем не упомянуть и тот факт, что сегодня раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, где делегация республики должна была принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрат. Минниханову даже не дали спуститься с трапа самолета в аэропорту Кишинева. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».





* Признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году.