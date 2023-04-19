День в истории: началось производство «копейки», вышли «Казанские известия»

Чем примечательна дата 19 апреля?

Фото: АВТОВАЗ

Сегодня, 19 апреля, День подснежника, День юридической службы Министерства внутренних дел России, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Также 19 апреля — День российской полиграфии. 19 апреля вышел первый номер «Казанских известий», начался выпуск «копейки», в Казани появилось городское объединение «Подросток», семья Симпсонов выступила на телевидении. Родились переводчица Рита Райт-Ковалева, политик Али Хаменеи, теннисистка Мария Шарапова, актер Сергей Баталов, певица Умка. Скончались поэт Джордж Байрон, автор эволюционной теории Чарльз Дарвин и физик Пьер Кюри. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Подросткам — в клуб

19 апреля 1811 года вышел первый номер газеты «Казанские известия», которая считается родоначальницей казанской периодической печати. Сначала газета выходила еженедельно, а с 1815 года — по два раза в неделю. Инициатор издания Иван Запольский — профессор прикладной математики и опытной физики в Казанском университете. В 1820-м газета была преобразована в журнал «Казанский вестник», который просуществовал до 1832-го.

Источник wikipedia.org

19 апреля 1989 года в Казани создали городское объединение «Подросток», в который вошли внешкольные учреждения клубного типа. Создание такой инфраструктуры отдыха детей и подростков было вызвано борьбой с явлением, получившим название «казанский феномен». Специально для клубов в жилых домах были выделены помещения, в основном подвального типа.



19 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало, что АО «Татэнергосбыт» призвали к ответу за продажу электроэнергии татарстанским домам престарелых и инвалидов по завышенным ценам. Как указывают антимонопольщики, эти социальные учреждения приравнены к категории населения и должны были платить за свет значительно меньше. В самой энергосбытовой компании нашему изданию заявили, что не получили от потребителей документов, подтверждающих возможность применения иного тарифа. Дело против поставщика возбудили после плановой проверки. Подробнее о праве соцучреждений на дешевый киловатт-час, обстоятельствах нарушения поставщиком установленного порядка ценообразования — в нашем материале.

Фото: Ринат Назметдинов

Почему мы читаем Сэлинджера

19 апреля 1970 года Волжский автомобильный завод выпустил первый автомобиль «ВАЗ-2101». В народе его стали называть «копейкой». Это был легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Его прототипом стал итальянский Fiat 124 1966 года. В мае 1972 года заводу вручили международную премию «Золотой Меркурий», которая считается «Оскаром» европейской торговли и которой награждают «за реализацию идей, способствующих увеличению производства и улучшению экономических отношений в конкретной стране». До 1984 года ВАЗ выпустил более 2,5 миллиона «копеек».



19 апреля 1898 года родилась Рита Райт-Ковалева, советская писательница и переводчица, известная, как переводчик Сэлинджера, Бёлля, Кафки, Воннегута. Первые переводы Райт выходили анонимно. Известно, что в эти годы она перевела несколько рассказов английского писателя Вильяма В. Джекобса, роман Эптона Синклера «Юг и Север». Также переводчица много лет занималась переложением Маяковского на иностранные языки, кроме того, она, будучи близкой знакомой поэта и семейства Бриков, документировала жизнь поэта.

Фото kremlin.ru

«Симпсоны» до сих пор идут

19 апреля 1939 года родился аятолла Али Хаменеи, иранский политик и религиозный деятель, президент Ирана (1981—1989), глава государства (с 1989). Он был одним из ключевых деятелей Исламской революции, войдя после революции в состав высшего органа власти — Революционный совет. Али Хаменеи возглавлял страну в течение практически всей ирано-иракской войны. В годы его руководства страной Корпус стражей исламской революции перешел из народного ополчения в элитную гвардию, за что Хаменеи заработал популярность среди военных.

19 апреля 1987 года впервые в «Шоу Трейси Ульман» появляется семья Симпсонов с первой короткометражной серией под названием Good night на телеканале FOX. Мини-серии выходили в эфир в течение трех сезонов. В 1989 году Симпсоны перекочевали в собственный сериал, транслируемый телекомпанией FOX Network как еженедельное шоу. Первой показанной серией с традиционной продолжительностью стала «Симпсоны жарятся на открытом огне».