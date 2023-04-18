«КОС-Синтез» завоевал серебро чемпионата России

Казанцам не удалось в четвертый раз подряд покорить вершину

Уступив во второй встрече финальной серии в Волгограде местному «Спартаку» 9:12, ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» сняли с себя полномочия чемпионов России и прервали победную серию в три победы подряд. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает и разбирает моменты поражения.



То, что бросалось в глаза

В игровых видах спорта зачастую используется словосочетание ключевые моменты. Это игровые эпизоды, в которых твой потенциальный успех оборачивается неудачей. Из их числа банальное: «не забиваешь ты — забивают тебе», туда же входят игра в неравных составах, процент выигранных единоборств, количество попаданий в каркас ворот. Да даже добиваний, когда вратарь может совершить кряду два сейва, что отразит итоговый протокол, а пропустить гол с третьего добивания, и то, что защитники в это время «стерегли капусту», ни в какой игровой протокол не войдет.

Последний ключевой момент второго финала в Волгограде, как нам кажется, это очередная безуспешная реализация большинства, перепас, после которого казанец Николай Лазарев попал в голову Петра Федотова, находившегося по центру ворот. Тут же в ответной атаке, мяч, пущенный рукой волгоградца Константина Шейкина, как намагниченный, влетел в угол. В итоге счет, вместо потенциальных — 8:10, превратился в реальные — 7:11. Концовку матча можно было не смотреть.

Хотя начинался второй финал оптимистично. Аскар Махиянов уверенно реализовал лишнего, а Сергей Лисунов за минуту до конца периода разобрался с оппонентом на пятачке — 2:0. Но за оставшиеся секунды капитан удалился, да не один, ранее из воды уплыл еще и Артем Одинцов, и как ни старался Игорь Чирков, реализация двух лишних состоялась. Вместо — 2:0, мы получили «гол в раздевалку».

Фото: vk.com/sintezkazan

Проигрыш ключевых эпизодов

Следующий ключевой момент — это середина второго периода. Вернув себе преимущество в два мяча — 3:1, после дубля Лисунова, «КОС-Синтез» получил дубль уже в свои ворота от Степана Андрюкова. Причем второй гол Андрюков забивал без сопротивления даже не в контратаке, а в позиционном нападении. Защитники казанцев предпочли в это время сконцентрировать свое внимание на столпах «Спартака».

Обидно. Хотя счет — 3:3 это почти тоже самое, как возврат к стартовым — 0:0, просто на фоне небольшой усталости. Тем более что тут же «КОС-Синтез» получил отличный шанс вернуть себе голевое преимущество. Иван Сучков встал на реализацию пенальти, но проиграл микродуэль Федотову.

Федотов отразил пенальти в казанском матче, не дав забить Лазареву, после чего Волгоград начал создавать тот самый голевой задел, который и позволил ему выиграть первый поединок. Удивительное неумение забивать пенальти — это какая-то отличительная черта ватерпольной Казани. Помнится, в 2019 году, мы проиграли сразу две послематчевые серии Волгограду в полуфинале и Астрахани в матче за 3-е место, при других тренерах, других игроках, другом названии команды, тогда еще просто «Синтез». Правда, в этот раз досаду сгладил дальний точный бросок Лазарева, снова выведшего Казань вперед — 4:3.

Но Сучков, возможно, продолжая жить прошлым эпизодом, тут же удалился, а Артем Ашаев за две секунды до окончания численного большинства, поразил девятку ворот Игоря Чиркова — 4:4, а в следующей атаке уже — 5:4, когда ту же девятку ворот поразил Сергей Буланаев. В телевизионном репортаже для канала «Матч! Страна» комментатор упорно называл Буланаева — Булановым, но волгоградский комментатор отчетливо проговорил фамилию воспитанника казанского водного поло, который впервые вывел вперед «Спартак». Правда, перед этим, на своем численном большинстве, казанцы потеряли мяч, нарушив правила в атаке, но как-то уже даже неохота обсуждать реализацию численного большинства в этом финале, когда атаки не то что не заканчивались голом, но даже банальным броском по воротам. Либо точным броском, но с нарушением правила двух метров, как в следующей атаке у Лисунова. Ну, не было у нас в этой серии численного большинства как явления.

Фото: vk.com/sintezkazan

Спасибо за комментатора Агаркова

Волгоград, кстати, стоит отметить за то, что редко, но метко, там «заморочились» с комментаторами. Конферанс Алексея Агаркова это то, что нужно для телезрителя, который не понимает нюансов водного поло и плюет на трансляцию, не понимая, почему игрок забивает гол, а его не засчитывают, либо команда отдает мяч в атаке, допустим, при топлении мяча. Трансляции без комментариев, как обычно делает Волгоград, Москва, Московская область, это работа против водного поло. Зачем их делать? Только потому, чтобы выполнить путь в регламенте? Зачастую и видеокартинка такова, как будто ее предоставили украинцы, которые, как известно, со спутника могут просматривать вообще все. Или же привлечение к трансляции в виде комментатора Олега Жолобова, «наше все» водного поло прошлого, оставшегося со своим уровнем компетентности примерно в 90-х годах.

Но сейчас у Волгограда все было хорошо с трансляцией, конферансом Агаркова, более того, налаживались дела на площадке. И уже Казань не смогла забросить свой «гол в раздевалку», трижды не сумев реализовать большинство. Блок, сейв Федотова, попадание в перекладину, сирена...

Позорище третьего периода

И начало и конец третьего периода — это был концентрированный позор Казани в финальной серии. Началось с не забитого пенальти, на этот раз его автором стал Адель Латыпов. После чего Волгоград показательно разыграл лишнего два раза подряд, причем в первом моменте вывел бросающего игрока на пустой угол ворот. Для этого и существует лишний, чтобы в решающий момент кто-то завершал реализацию, будучи перед воротами в одиночестве. Никогда не забуду, как в четвертьфинале ветеранского чемпионата Татарстана 2016 года по мини-футболу игроки Зеленодольска дважды реализовали лишнего, играя с вратарем-гонялой. Когда, казалось бы, ты контролируешь всю площадку, а тут катят на свободную площадь, и там игрок заносит мяч в пустые ворота, это, знаете ли, бьет по психике. У Казани подобной реализации в ключевых эпизодах не было ни разу за два матча. То, как уверенно начали забивать в первом домашнем матче, уже проиграв его по ходу, можно вообще не вспоминать. Это не реализация, это работа на «протокол», просто улучшение личной статистики. Забивать надо в решающие моменты, но в конкретном матче, получив очередное большинство, синтезовцы «гоняли» мяч по периметру, и снова не добились успеха. А счет-то к тому моменту был уже 4:8 — двукратное голевое преимущество хозяев площадки.

А когда Волгоград забивал девятый гол, то в нем была вся квинтэссенция проигрыша. Днями ранее пришлось наблюдать, как экс-игрок «Синтеза» Игорь Бычков поддерживает физическую, не путать с игровой, форму в бассейне «Буревестник». Неторопливо плывет, плавно, без напряга, такая анаэробная практика... Так вот Волгоград двигал в голевую атаку еще медленнее, чем Бычков рассекал водную гладь в бассейне. Столп «Спартака», Владимир Нежинский, на момент начала розыгрыша плыл последним среди атакующих, едва ли не по течению... Последним приплыл на сторону площадки «КОС-Синтеза», остановился, может быть, отдышался, долго смотрел на своего вратаря Петра Федотова, который держал «мхатовскую паузу. Федотов отдал пас на край, после чего Нежинский позволил себе напрячься еще раз и подплыл к своему «рабочему месту» перед воротами, где получил мяч и забросил его в ворота. В это время шесть мужчин в зеленых шапочках занимались чем-то похожим на аквааэробику.

Фото: vk.com/sintezkazan

Представьте себе картину, как в футболе или мини-футболе, баскетболе или гандболе, игроки пешком доходят до чужих ворот, бросают почти без сопротивления и... забивают. Пеш-ком! По ходу этой атаки Алексей Агарков ошибочно предполагал, что волгоградцы, скорее всего, даже не смогут завершить атаку броском.Получается, что он недооценивал казанцев.

Два матча «ни о чем»

Проигрыш третьего периода со счетом 2:5 подсказывал, что «КОС-Синтезу» уже можно собирать вещи и двигаться домой. Желательно пешком. Чтобы было время подумать, что чемпионы так не играют решающие матчи, во всяком случае, не должны. Извините меня, когда игроки «сливают» тренера, и то они ведут себя на площадке более боевито.

«Нельзя забивать со столба! Делай, что хочешь, отрывай, что хочешь», — говорил Алексей Агарков в микрофон, при этом переживая за родной Волгоград. Его со-комментатор перед игрой предположил, что Агарков может быть не объективен по ходу матча, но тут даже человек, который родился в Волгограде и всю свою сознательную жизнь проиграл в «Спартаке», а сейчас тренирует там, был обескуражен от «коматозного» состояния, в которое впали экс-чемпионы. На четвертый период можно было не выходить, три гола, которые казанцы там забили, реализовав третий по счету, а с учетом не забитого в Казани, четвертый пенальти (наконец-то, оказывается, можем, когда это уже никому не нужно), выглядели как милостыня или, как принято это обозначать, «гол престижа».

Интернет дает возможность посмотреть количество телезрителей. Так вот, ваш комментатор после прямой трансляции, пересматривал еще и запись, и в какой-то момент оказался один. На всю Россию. Ну Волгоград — понятно, уже поехал праздновать, а почему Казань не смотрела на свой коллективный и частный позор, с не забитыми пенальти, не отбитыми бросками — неясно. Опять же, опыт любительского мини-футбола напоминает как реагировал один мой партнер по команде, после матча, проигранного со счетом 1:16. «Я гол забил, я своей игрой доволен». Ну, если и в данном случае дела обстоят примерно так, тогда поздравляем «КОС-Синтез» с серебряными медалями.

Чемпионат России по водному поло. Финал. Второй матч. «Спартак» (Волгоград) — «КОС-Синтез» — 12:9 (1:2, 4:2, 5:2, 2:3).

Джаудат Абдуллин